Яичница - самый распространенный завтрак по-русски. Предлагаю приготовить его грузинский вариант - чирбули! Очень вкусная яичница по-грузински никого не оставит равнодушным. В этом блюде особый интерес вызывает соус, который готовится из вполне обыкновенных продуктов, а именно, помидор, лука, чеснока, томатной пасты, но особый вкус и пикантность добавляет горсть грецких орехов. Сытная и очень вкусная чирбули на завтрак поднимет настроение и раскрасит ваш день яркими красками!
Ингредиенты (2 порции)
- Яйца куриные3 шт.
- Лук1 шт.
- Масло сливочное1 ст.л.
- Паста томатная1 ст.л.
- Чеснока зубчики2 шт.
- Перец острый красныйпо вкусу
- Вода0.5 ст.
- Орехи грецкие2 ст.л.
- Сольпо вкусу
- Помидоры2 шт.
- Масло оливковое1 ст.л.
- Зелень свежаяпо вкусу
Этап 1 / 13
Очистите репчатый лук от кожуры, нарежьте его средним кубиком. Для этого блюда будет вполне достаточно луковицы среднего размера.
Этап 2 / 13
Подготовьте чеснок, отделите зубчики, очистите и мелко нарежьте ножом или выдавите их через пресс.
Этап 3 / 13
Подготовьте грецкий орех. Очистите и порубите ножом. Вам понадобится небольшая горсть рубленых орехов.
Этап 4 / 13
Помидоры очистите от кожуры любым удобным способом. Можно просто очистить ножом, как яблоко, а можно использовать народный лайфхак.Для того чтобы кожура с томата легко отделилась, опустите его на несколько секунд в кипящую воду.
Этап 5 / 13
Очищенные помидоры нарежьте средним кубиком.
Этап 6 / 13
Для дальнейшего приготовления чирбули по-грузински вам понадобится сковорода, в идеале, конечно, чугунная, но можете использовать любую. В очень хорошо разогретую на сильном огне сковороду влейте одну столовую ложку оливкового (или любого растительного) масла и растопите в нем сливочное масло.
Этап 7 / 13
В сковороду с маслом всыпьте рубленый лук и пассируйте до прозрачности, периодически помешивая, чтобы лук не пригорел, т.к. огонь оставляем довольно сильным.
Этап 8 / 13
Теперь, когда появился луковый аромат, и он стал мягким и прозрачным, добавьте в сковороду столовую ложку томатной пасты, рубленые грецкие орехи и чеснок. Постоянно перемешивая, тушите две минуты.
Этап 9 / 13
Для остроты вам понадобится острый красный перчик, который нужно мелко порубить. По количеству регулируйте на свой вкус, я порубила кусочек около двух сантиметров длиной, и получилось достаточно остро.
Этап 10 / 13
В сковороду влейте полстакана воды, поместите рубленые томаты и острый перец. Все посолите по вкусу, перемешайте и оставьте тушиться на среднем огне на 5-10 минут. Дождитесь, чтобы выпарилась лишняя влага, и получился вкусный, густой, сочный соус.
Этап 11 / 13
В приятно булькающий помидорный соус вбейте по одному яйцу. Важно! Яйцо выливать в предварительно сделанные в соусе углубления.
Этап 12 / 13
Накройте крышкой, огонь должен быть средним, дождитесь, чтобы яйца сварились. Но! Ни в коем случае не вкрутую! Белок должен стать белым, а вот желток должен оставаться сырым и жидким.
Этап 13 / 13
Чирбули по-грузински готова! Посыпьте сверху свежей зеленью и жаркую-страстную подавайте к столу. В меру острая и сытная, с любимым хлебом на завтрак... ммм. Это очень вкусно! Приятного аппетита.
Свежие комментарии