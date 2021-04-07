БУДЕТ ВКУСНО!

129 872 подписчика

Чирбули по-грузински

304

Яичница - самый распространенный завтрак по-русски. Предлагаю приготовить его грузинский вариант - чирбули! Очень вкусная яичница по-грузински никого не оставит равнодушным. В этом блюде особый интерес вызывает соус, который готовится из вполне обыкновенных продуктов, а именно, помидор, лука, чеснока, томатной пасты, но особый вкус и пикантность добавляет горсть грецких орехов. Сытная и очень вкусная чирбули на завтрак поднимет настроение и раскрасит ваш день яркими красками!

Ингредиенты (2 порции)

  • Яйца куриные3 шт.
  • Лук1 шт.
  • Масло сливочное1 ст.л.
  • Паста томатная1 ст.л.
  • Чеснока зубчики2 шт.
  • Перец острый красныйпо вкусу
  • Вода0.5 ст.
  • Орехи грецкие2 ст.л.
  • Сольпо вкусу
  • Помидоры2 шт.
  • Масло оливковое1 ст.л.
  • Зелень свежаяпо вкусу

Этап 1 / 13

Очистите репчатый лук от кожуры, нарежьте его средним кубиком. Для этого блюда будет вполне достаточно луковицы среднего размера.

Чирбули по-грузински

Этап 2 / 13

Подготовьте чеснок, отделите зубчики, очистите и мелко нарежьте ножом или выдавите их через пресс.

Чирбули по-грузински

Этап 3 / 13

Подготовьте грецкий орех. Очистите и порубите ножом. Вам понадобится небольшая горсть рубленых орехов.

Чирбули по-грузински

Этап 4 / 13

Помидоры очистите от кожуры любым удобным способом. Можно просто очистить ножом, как яблоко, а можно использовать народный лайфхак.

Для того чтобы кожура с томата легко отделилась, опустите его на несколько секунд в кипящую воду.

Чирбули по-грузински

Этап 5 / 13

Очищенные помидоры нарежьте средним кубиком.

Чирбули по-грузински

Этап 6 / 13

Для дальнейшего приготовления чирбули по-грузински вам понадобится сковорода, в идеале, конечно, чугунная, но можете использовать любую. В очень хорошо разогретую на сильном огне сковороду влейте одну столовую ложку оливкового (или любого растительного) масла и растопите в нем сливочное масло.

Чирбули по-грузински

Этап 7 / 13

В сковороду с маслом всыпьте рубленый лук и пассируйте до прозрачности, периодически помешивая, чтобы лук не пригорел, т.к. огонь оставляем довольно сильным.

Чирбули по-грузински

Этап 8 / 13

Теперь, когда появился луковый аромат, и он стал мягким и прозрачным, добавьте в сковороду столовую ложку томатной пасты, рубленые грецкие орехи и чеснок. Постоянно перемешивая, тушите две минуты.

Чирбули по-грузински

Этап 9 / 13

Для остроты вам понадобится острый красный перчик, который нужно мелко порубить. По количеству регулируйте на свой вкус, я порубила кусочек около двух сантиметров длиной, и получилось достаточно остро.

Чирбули по-грузински

Этап 10 / 13

В сковороду влейте полстакана воды, поместите рубленые томаты и острый перец. Все посолите по вкусу, перемешайте и оставьте тушиться на среднем огне на 5-10 минут. Дождитесь, чтобы выпарилась лишняя влага, и получился вкусный, густой, сочный соус.

Чирбули по-грузински

Этап 11 / 13

В приятно булькающий помидорный соус вбейте по одному яйцу. Важно! Яйцо выливать в предварительно сделанные в соусе углубления.

Чирбули по-грузински

Этап 12 / 13

Накройте крышкой, огонь должен быть средним, дождитесь, чтобы яйца сварились. Но! Ни в коем случае не вкрутую! Белок должен стать белым, а вот желток должен оставаться сырым и жидким.

Чирбули по-грузински

Этап 13 / 13

Чирбули по-грузински готова! Посыпьте сверху свежей зеленью и жаркую-страстную подавайте к столу. В меру острая и сытная, с любимым хлебом на завтрак... ммм. Это очень вкусно! Приятного аппетита.

Чирбули по-грузински

 

 

Ссылка на первоисточник
блюда из яицкухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх