Яичница - самый распространенный завтрак по-русски. Предлагаю приготовить его грузинский вариант - чирбули! Очень вкусная яичница по-грузински никого не оставит равнодушным. В этом блюде особый интерес вызывает соус, который готовится из вполне обыкновенных продуктов, а именно, помидор, лука, чеснока, томатной пасты, но особый вкус и пикантность добавляет горсть грецких орехов. Сытная и очень вкусная чирбули на завтрак поднимет настроение и раскрасит ваш день яркими красками!

Ингредиенты (2 порции)

Яйца куриные3 шт.

Лук1 шт.

Масло сливочное1 ст.л.

Паста томатная1 ст.л.

Чеснока зубчики2 шт.

Перец острый красныйпо вкусу

Вода0.5 ст.

Орехи грецкие2 ст.л.

Сольпо вкусу

Помидоры2 шт.

Масло оливковое1 ст.л.

Зелень свежаяпо вкусу

Этап 1 / 13

Очистите репчатый лук от кожуры, нарежьте его средним кубиком. Для этого блюда будет вполне достаточно луковицы среднего размера.

Этап 2 / 13

Подготовьте чеснок, отделите зубчики, очистите и мелко нарежьте ножом или выдавите их через пресс.

Этап 3 / 13

Подготовьте грецкий орех. Очистите и порубите ножом. Вам понадобится небольшая горсть рубленых орехов.

Этап 4 / 13

Помидоры очистите от кожуры любым удобным способом. Можно просто очистить ножом, как яблоко, а можно использовать народный лайфхак.

Для того чтобы кожура с томата легко отделилась, опустите его на несколько секунд в кипящую воду.

Этап 5 / 13

Очищенные помидоры нарежьте средним кубиком.

Этап 6 / 13

Для дальнейшего приготовления чирбули по-грузински вам понадобится сковорода, в идеале, конечно, чугунная, но можете использовать любую. В очень хорошо разогретую на сильном огне сковороду влейте одну столовую ложку оливкового (или любого растительного) масла и растопите в нем сливочное масло.

Этап 7 / 13

В сковороду с маслом всыпьте рубленый лук и пассируйте до прозрачности, периодически помешивая, чтобы лук не пригорел, т.к. огонь оставляем довольно сильным.

Этап 8 / 13

Теперь, когда появился луковый аромат, и он стал мягким и прозрачным, добавьте в сковороду столовую ложку томатной пасты, рубленые грецкие орехи и чеснок. Постоянно перемешивая, тушите две минуты.

Этап 9 / 13

Для остроты вам понадобится острый красный перчик, который нужно мелко порубить. По количеству регулируйте на свой вкус, я порубила кусочек около двух сантиметров длиной, и получилось достаточно остро.

Этап 10 / 13

В сковороду влейте полстакана воды, поместите рубленые томаты и острый перец. Все посолите по вкусу, перемешайте и оставьте тушиться на среднем огне на 5-10 минут. Дождитесь, чтобы выпарилась лишняя влага, и получился вкусный, густой, сочный соус.

Этап 11 / 13

В приятно булькающий помидорный соус вбейте по одному яйцу. Важно! Яйцо выливать в предварительно сделанные в соусе углубления.

Этап 12 / 13

Накройте крышкой, огонь должен быть средним, дождитесь, чтобы яйца сварились. Но! Ни в коем случае не вкрутую! Белок должен стать белым, а вот желток должен оставаться сырым и жидким.

Этап 13 / 13

Чирбули по-грузински готова! Посыпьте сверху свежей зеленью и жаркую-страстную подавайте к столу. В меру острая и сытная, с любимым хлебом на завтрак... ммм. Это очень вкусно! Приятного аппетита.