10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Эти блюда можно приготовить за 15–25 минут из того, что найдётся дома или в ближайшем магазине.

Основа большинства яичных салатов — сваренные вкрутую куриные яйца. Вкусовые акценты расставляются при помощи заправок, специй и дополнительных ингредиентов.

Классический яичный салат с зелёным луком

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

4 куриных яйца;

4 столовые ложки сметаны;

пучок зелёного лука;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Пока варятся яйца, помойте и покрошите зелёный лук. Готовые яйца охладите, очистите и нарежьте кубиками. Посолите и поперчите на свой вкус. Заправьте сметаной и перемешайте.

Можно использовать и майонез, но лучше домашний. При желании в такой салат можно добавить свежий огурец или редис. Вкус получится очень весенним.

Яичный салат с кукурузой

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

4 куриных яйца;

1 банка консервированной кукурузы;

150 г твёрдого сыра;

4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Пока яйца варятся, натрите сыр на средней тёрке и слейте жидкость из банки с кукурузой. Затем порежьте яйца кубиками и соедините с другими ингредиентами. Если получилось суховато, добавьте майонез или другую заправку на свой вкус.

Яичный салат с кукурузой можно разнообразить, если сыр заменить консервированным тунцом в собственном соку и солёными огурцами.

Яичный салат с плавленым сыром

Рыбу нужно размять вилкой, а огурцы — натереть на крупной тёрке.

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

4 куриных яйца;

2 плавленых сырка «Дружба»;

3 зубчика чеснока — по желанию;

соль, перец и майонез — по вкусу.

Приготовление

Этот салат вкусно мазать на тосты и есть на завтрак.

Яйца и сыр натрите на мелкой тёрке. Чтобы плавленые сырки не прилипали к рукам и посуде, подержите их несколько минут в холодильнике.

Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Если любите острое, добавьте ещё пропущенный через пресс чеснок. О том, как быстро чистить зубчики, мы писали здесь.

Яичный салат с помидорами

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

3 куриных яйца;

3 небольших свежих помидора;

1 луковица;

3 столовые ложки сметаны;

пучок укропа;

соль, чёрный молотый перец и сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление

Помидоры и сваренные вкрутую яйца порежьте крупными кубиками. Укроп и лук, напротив, порубите мелко. Последний можно обдать кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.

Соедините все ингредиенты в большой миске и перемешайте. Этот салат хорошо дополняется сухариками и гренками.

Американский яичный салат

Время приготовления: 20 минут.

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Ингредиенты

3 куриных яйца;

2 стебля сельдерея;

2 пучка укропа;

1 пучок зелёного лука;

2 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

1 столовая ложка каперсов или 1 маринованный огурец;

½ чайной ложки паприки;

кайенский и чёрный свежемолотый перец — по вкусу.

Приготовление

Промойте и мелко порубите сельдерей, зелёный лук и укроп. Покрошите каперсы или маринованный огурец.

Отваренные яйца нарежьте кубиками. Соедините с зеленью. Поперчите и заправьте майонезом и горчицей.

Подавать можно с крекерами или чипсами. Также таким салатом часто начиняют сэндвичи или лаваш.

Яичный салат с ветчиной

Время приготовления: 20 минут.

povar.ru

Ингредиенты

5 куриных яиц;

500 г ветчины;

1 болгарский перец;

1 свежий огурец;

1 банка консервированной кукурузы;

пучок укропа;

соль, перец и майонез — по вкусу.

Приготовление

Этот салат подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.

Пока варятся и остывают яйца, помойте перец и огурец и порежьте овощи соломкой. Покрошите укроп, а из банки с кукурузой слейте жидкость.

Крупно порежьте яйца, соедините их с овощами, кукурузой и зеленью. Посолите, поперчите и заправьте салат.

Яичный салат с авокадо

Время приготовления: 20 минут.

relishingit.com

Ингредиенты

5 куриных яиц;

1 авокадо;

1 красная сладкая луковица;

2 столовые ложки греческого йогурта;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Пока варятся яйца, приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Очистите и мелко порежьте лук. Если вместо сладкого красного используете обычный репчатый, обдайте его кипятком. Это уберёт лишнюю горечь.

Мякоть авокадо и яйца нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты, дайте настояться. Подавать салат можно в тарталетках или на листьях латука.

Яичный салат с креветками

Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты

3 куриных яйца;

500 г креветок в панцире;

1 свежий огурец;

3 столовые ложки сметаны;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

1 чайная ложка лимонного сока;

пучок укропа;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите яйца и креветки. Вкус салата будет изысканней, если вместо куриных воспользоваться перепелиными яйцами (их нужно вдвое больше). Креветки следует варить в подсоленной воде, а после остудить и очистить. Если они небольшие, их можно не резать.

Яйца нарежьте крупными кубиками, огурец — соломкой. Укроп порубите.

Соедините все ингредиенты в одной миске, посолите, поперчите и заправьте сметаной с горчицей и лимонным соком. Подавать можно на листьях китайского салата, крекерах или в тарталетках.

Салат с яичными блинчиками и корейской морковью

Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты

4 куриных яйца;

250 г корейской моркови;

1 банка консервированной кукурузы;

1 столовая ложка муки;

соль и майонез — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Не менее популярны салаты с так называемыми яичными блинчиками. По сути это омлет (иногда с мукой, иногда без), порубленный соломкой. Вариантов дополнительных ингредиентов — множество.

Итак, взбейте яйца вилкой. Посолите, добавьте муку. Затем из получившейся смеси на хорошо разогретой и смазанной растительным маслом сковороде испеките тонкие блины. Когда они остынут, сверните их рулетом и нарежьте соломкой.

В глубокой миске смешайте морковь по-корейски, яичные блинчики и кукурузу (не забудьте слить жидкость из банки). Заправьте майонезом.

Если вам не нравится вкус корейской, можно использовать просто жаренную с луком морковь. Также в этот салат можно добавить копчёный куриный окорочок или любое другое мясо на ваш вкус.

Салат с яичными блинчиками и курицей

Время приготовления: 40 минут. Если у вас уже есть варёная курица, вы управитесь за 25 минут.

Ингредиенты

5 куриных яиц;

300 г куриного филе;

1 красная сладкая луковица;

1 банка зелёного горошка;

1 зубчик чеснока — по желанию;

соль, перец и майонез — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Пока отваривается филе, испеките блины. Для этого в небольшую миску поочерёдно разбивайте по одному яйцу. Каждое нужно посолить, поперчить и взбить венчиком. Иногда в яичную смесь добавляют также ложку молока или кукурузного крахмала. Одно яйцо — один блинчик. Пекутся они быстро, за ними нужно следить.

Готовые блины и курицу нарежьте соломкой. Лук порежьте полукольцами. Из банки с горошком слейте жидкость. Соедините все ингредиенты в глубокой посуде, заправьте майонезом и подавайте к столу.

При желании можно добавить ещё пропущенный через пресс чеснок. Также в этот салат часто кладут маринованные грибы.