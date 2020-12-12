10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Эти блюда можно приготовить за 15–25 минут из того, что найдётся дома или в ближайшем магазине.
Основа большинства яичных салатов — сваренные вкрутую куриные яйца. Вкусовые акценты расставляются при помощи заправок, специй и дополнительных ингредиентов.
Классический яичный салат с зелёным луком
Время приготовления: 15 минут.
Ингредиенты
- 4 куриных яйца;
- 4 столовые ложки сметаны;
- пучок зелёного лука;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Пока варятся яйца, помойте и покрошите зелёный лук. Готовые яйца охладите, очистите и нарежьте кубиками. Посолите и поперчите на свой вкус. Заправьте сметаной и перемешайте.
Можно использовать и майонез, но лучше домашний. При желании в такой салат можно добавить свежий огурец или редис. Вкус получится очень весенним.
Яичный салат с кукурузой
Время приготовления: 15 минут.
Ингредиенты
- 4 куриных яйца;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 150 г твёрдого сыра;
- 4 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Пока яйца варятся, натрите сыр на средней тёрке и слейте жидкость из банки с кукурузой. Затем порежьте яйца кубиками и соедините с другими ингредиентами. Если получилось суховато, добавьте майонез или другую заправку на свой вкус.
Яичный салат с кукурузой можно разнообразить, если сыр заменить консервированным тунцом в собственном соку и солёными огурцами.Рыбу нужно размять вилкой, а огурцы — натереть на крупной тёрке.
Яичный салат с плавленым сыром
Время приготовления: 15 минут.
Ингредиенты
- 4 куриных яйца;
- 2 плавленых сырка «Дружба»;
- 3 зубчика чеснока — по желанию;
- соль, перец и майонез — по вкусу.
Приготовление
Этот салат вкусно мазать на тосты и есть на завтрак.
Яйца и сыр натрите на мелкой тёрке. Чтобы плавленые сырки не прилипали к рукам и посуде, подержите их несколько минут в холодильнике.
Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Если любите острое, добавьте ещё пропущенный через пресс чеснок. О том, как быстро чистить зубчики, мы писали здесь.
Яичный салат с помидорами
Время приготовления: 15 минут.
Ингредиенты
- 3 куриных яйца;
- 3 небольших свежих помидора;
- 1 луковица;
- 3 столовые ложки сметаны;
- пучок укропа;
- соль, чёрный молотый перец и сушёный чеснок — по вкусу.
Приготовление
Помидоры и сваренные вкрутую яйца порежьте крупными кубиками. Укроп и лук, напротив, порубите мелко. Последний можно обдать кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.
Соедините все ингредиенты в большой миске и перемешайте. Этот салат хорошо дополняется сухариками и гренками.
Американский яичный салат
Время приготовления: 20 минут.
annahoychuk/Depositphotos.com
Ингредиенты
- 3 куриных яйца;
- 2 стебля сельдерея;
- 2 пучка укропа;
- 1 пучок зелёного лука;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 столовая ложка дижонской горчицы;
- 1 столовая ложка каперсов или 1 маринованный огурец;
- ½ чайной ложки паприки;
- кайенский и чёрный свежемолотый перец — по вкусу.
Приготовление
Промойте и мелко порубите сельдерей, зелёный лук и укроп. Покрошите каперсы или маринованный огурец.
Отваренные яйца нарежьте кубиками. Соедините с зеленью. Поперчите и заправьте майонезом и горчицей.
Подавать можно с крекерами или чипсами. Также таким салатом часто начиняют сэндвичи или лаваш.
Яичный салат с ветчиной
Время приготовления: 20 минут.
povar.ru
Ингредиенты
- 5 куриных яиц;
- 500 г ветчины;
- 1 болгарский перец;
- 1 свежий огурец;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- пучок укропа;
- соль, перец и майонез — по вкусу.
Приготовление
Этот салат подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.
Пока варятся и остывают яйца, помойте перец и огурец и порежьте овощи соломкой. Покрошите укроп, а из банки с кукурузой слейте жидкость.
Крупно порежьте яйца, соедините их с овощами, кукурузой и зеленью. Посолите, поперчите и заправьте салат.
Яичный салат с авокадо
Время приготовления: 20 минут.
relishingit.com
Ингредиенты
- 5 куриных яиц;
- 1 авокадо;
- 1 красная сладкая луковица;
- 2 столовые ложки греческого йогурта;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Пока варятся яйца, приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
Очистите и мелко порежьте лук. Если вместо сладкого красного используете обычный репчатый, обдайте его кипятком. Это уберёт лишнюю горечь.
Мякоть авокадо и яйца нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты, дайте настояться. Подавать салат можно в тарталетках или на листьях латука.
Яичный салат с креветками
Время приготовления: 20 минут.
Ингредиенты
- 3 куриных яйца;
- 500 г креветок в панцире;
- 1 свежий огурец;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- пучок укропа;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Отварите яйца и креветки. Вкус салата будет изысканней, если вместо куриных воспользоваться перепелиными яйцами (их нужно вдвое больше). Креветки следует варить в подсоленной воде, а после остудить и очистить. Если они небольшие, их можно не резать.
Яйца нарежьте крупными кубиками, огурец — соломкой. Укроп порубите.
Соедините все ингредиенты в одной миске, посолите, поперчите и заправьте сметаной с горчицей и лимонным соком. Подавать можно на листьях китайского салата, крекерах или в тарталетках.
Салат с яичными блинчиками и корейской морковью
Время приготовления: 25 минут.
Ингредиенты
- 4 куриных яйца;
- 250 г корейской моркови;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 1 столовая ложка муки;
- соль и майонез — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Не менее популярны салаты с так называемыми яичными блинчиками. По сути это омлет (иногда с мукой, иногда без), порубленный соломкой. Вариантов дополнительных ингредиентов — множество.
Итак, взбейте яйца вилкой. Посолите, добавьте муку. Затем из получившейся смеси на хорошо разогретой и смазанной растительным маслом сковороде испеките тонкие блины. Когда они остынут, сверните их рулетом и нарежьте соломкой.
В глубокой миске смешайте морковь по-корейски, яичные блинчики и кукурузу (не забудьте слить жидкость из банки). Заправьте майонезом.
Если вам не нравится вкус корейской, можно использовать просто жаренную с луком морковь. Также в этот салат можно добавить копчёный куриный окорочок или любое другое мясо на ваш вкус.
Салат с яичными блинчиками и курицей
Время приготовления: 40 минут. Если у вас уже есть варёная курица, вы управитесь за 25 минут.
Ингредиенты
- 5 куриных яиц;
- 300 г куриного филе;
- 1 красная сладкая луковица;
- 1 банка зелёного горошка;
- 1 зубчик чеснока — по желанию;
- соль, перец и майонез — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Пока отваривается филе, испеките блины. Для этого в небольшую миску поочерёдно разбивайте по одному яйцу. Каждое нужно посолить, поперчить и взбить венчиком. Иногда в яичную смесь добавляют также ложку молока или кукурузного крахмала. Одно яйцо — один блинчик. Пекутся они быстро, за ними нужно следить.
Готовые блины и курицу нарежьте соломкой. Лук порежьте полукольцами. Из банки с горошком слейте жидкость. Соедините все ингредиенты в глубокой посуде, заправьте майонезом и подавайте к столу.
При желании можно добавить ещё пропущенный через пресс чеснок. Также в этот салат часто кладут маринованные грибы.
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