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Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощи

Овощи в нашем меню – очень важная составляющая. Это источник минералов, витаминов, сахаров, растительных жиров, белков и углеводов, которые нужны любому организму, а растущему – и подавно! От того, насколько часто ваш ребенок употребляет овощи и фрукты, во многом зависит его здоровье. И если с фруктами проще, то (многие родители со мной согласятся) заставить ребенка есть овощи подчас бывает нелегко.

304Чтобы ребенок не прятался от овощей, спрячем овощи от него сами!

На этой страничке я приведу рецепты блюд для детского меню, в которых «спрятаны» овощи, так, чтобы ваш  ребенок съел их, даже не заметив.

Мясной хлеб с морковью

Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощиМясной хлеб с морковью хорош с гарниром, а также на бутерброды

Выход: 6 порций

Понадобится:

  • 300 г говяжьего фарша;
  • 300 г фарша индейки или курицы;
  • 1 яйцо;
  • 1 большая морковь;
  • 1 маленькая луковица;
  • 2-3 столовые ложки томатного соуса;
  • 1 ломтик белого черствого хлеба без корочки;
  • 0,5 чайной ложки универсальной приправы (либо гарам масала, бахарат);
  • соль и черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить

  1. Натереть морковку на мелкогорловой терке.
  2. Оба вида фарша, а также лук и хлеб пропустить через мясорубку.
  3. Все ингредиенты перемешать между собой.
  4. Форму слегка смазать маслом (маргарином) и выложить в нее мясную смесь.
  5. Запекать 1,5 часа в разогретой до 180°С духовке, пока мясной хлеб не пропечется.
  6. Мясо дает соки при выпекании, поэтому готовое блюдо оставить постоять 20 минут в форме, пока жидкость впитается обратно.
  7. Извлечь мясной хлеб из формы, сверху смазать томатным кетчупом или соусом и нарезать на поперечные ломтики.
  8. Подавать с гарниром как мясное блюдо.

Котлеты из цветной капусты

Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощиКотлеты из цветной капусты не отличить от мясных!

Выход: 8-10 котлет

Понадобится:

  • 0,5 кг цветной капусты;
  • полстакана муки;
  • 1 яйцо;
  • соль и перец – по вкусу;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • масло подсолнечное – для жарки.

Как приготовить

  1. Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг.
  2. Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере.
  3. К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки.
  4. Все  старательно перемешать.
  5. Набирая по 1 столовой ложке смеси, сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях.
  6. Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка).
  7. Подавать с картофельным пюре и томатным соусом.

Маффины с сыром и овощами

Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощиМаффин с сыром и овощами успешно заменит школьную булочку

Выход: 12 маффинов

Понадобится

  • 1,5 стакана белой муки;
  • 1,5 чайных ложки пищевой соды;
  • 1 стакан крупно натертой моркови;
  • 1 стакан крупно натертого кабачка;
  • 100 г натертого твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • 0,5 стакана сливок;
  • треть стакана топленого сливочного масла;
  • 1 чайная ложка соли;
  • четверть чайной ложки черного молотого перца.

Как приготовить

  1. Включить духовку, пусть разогреется до 180°С.
  2. Подготовить форму с лунками для выпечки кексов (на 12 шт.).
  3. Вставить в каждую лунку футлярчик из промасленной бумаги.
  4. В широкую миску просеять муку, добавить соду.
  5. Туда же отправить  натертые овощи и половину всего сыра.
  6. Яйцо, сливки и растопленное сливочное масло смешать в отдельной посуде.
  7. Жидкие ингредиенты добавить к мучной смеси.
  8. Посолить, поперчить и перемешать.
  9. Равномерно разложить полученное тесто в бумажные футлярчики.
  10. Посыпать сверху сыром, который остался.
  11. Выпекать около 25 минут (пока маффины подрумянятся).
  12. Остудить и подавать как закуску (также брать в школу, в дорогу и пр.).

Пирожное «Корзинка» с тыквой

Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощиПирожные с тыквой можно испечь на Хеллоуин

Выход: 12 пирожных

Понадобится

Для теста

  • 1,5 стакана белой муки;
  • 1 чайная ложка порошка какао;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 100 г холодного сливочного масла (нарезанного кубиками);
  • четверть стакана холодной воды.

Для начинки

  • 1 стакан тыквенного пюре;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 4 столовые ложки мягкого сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 стакана жирных сливок;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 0,5 чайной ложки экстракта ванили.

Как приготовить

  1. Разогреть духовку до 180°С.
  2. Подготовить форму для выпечки кексов на 12 чашек, 12 бумажных футлярчиков для кексов и около 2 стаканов сухих бобов.
  3. В миске смешать муку, сахар, порошок какао и соль.
  4. Добавить нарезанное холодное масло.
  5. Растереть смесь до рассыпчатой крошки.
  6. Добавить ледяную воду и замесить тесто в ком.
  7. Обернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
  8. В большой миске смешать сахар и мягкое масло.
  9. Добавить яйцо, муку, ваниль и тыквенное пюре.
  10. Сливки взбить с 2 столовыми ложками сахара.
  11. Охлажденное тесто поделить на 12 частей.
  12. Каждую часть раскатать в лепешку, заполнить ею формочку для кексов.
  13. Вложить в формочку с тестом бумажный футлярчик, в который насыпать горсть сухих бобов.
  14. Выпекать корзинки из песочного теста 15-20 минут.
  15. Вынуть форму для кексов из духовки, удалить бумажные футлярчики с бобами.
  16. Корзинки заполнить тыквенной смесью.
  17. С помощью кондитерского шприца украсить каждую корзинку взбитыми сливками.
  18. Уменьшить температуру в печи до 150°С и запекать пирожные еще 10-15 минут.
  19. Готовые пирожные украсить ягодами калины или смородины.
  20. Подавать пирожные полностью охлажденными.

Молочный коктейль со шпинатом

Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощиМолочный коктейль с яблоком и шпинатом — настоящий кладезь витаминов

Выход: 1 литр

Понадобится

  • 1 стакан молока;
  • 0,5 стакана сливок;
  • 0,5 стакана сливочного мороженого;
  • 2 столовые ложки яблочного сиропа;
  • 1 зеленое яблоко;
  • 70 г листьев шпината.

Как приготовить

  1. Яблоко очистить, удалить сердцевину, порезать на кусочки.
  2. Листья шпината промыть, просушить бумажным полотенцем.
  3. В емкость блендера сложить все ингредиенты и смешать до однородности.

Вариантов «спрятать» полезные овощи в разных блюдах существует великое множество. Освоив их, вы введете в меню вашего ребенка полезные, незаменимые продукты, приучите его есть самые разные овощи (благо, сегодня их перечень расширился невероятно!), а там – кто знает –  может, вам больше не придется их «прятать».

 

 

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