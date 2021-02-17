Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощи

Овощи в нашем меню – очень важная составляющая. Это источник минералов, витаминов, сахаров, растительных жиров, белков и углеводов, которые нужны любому организму, а растущему – и подавно! От того, насколько часто ваш ребенок употребляет овощи и фрукты, во многом зависит его здоровье. И если с фруктами проще, то (многие родители со мной согласятся) заставить ребенка есть овощи подчас бывает нелегко.
Чтобы ребенок не прятался от овощей, спрячем овощи от него сами!
На этой страничке я приведу рецепты блюд для детского меню, в которых «спрятаны» овощи, так, чтобы ваш ребенок съел их, даже не заметив.
Мясной хлеб с морковью
Мясной хлеб с морковью хорош с гарниром, а также на бутерброды
Выход: 6 порций
Понадобится:
- 300 г говяжьего фарша;
- 300 г фарша индейки или курицы;
- 1 яйцо;
- 1 большая морковь;
- 1 маленькая луковица;
- 2-3 столовые ложки томатного соуса;
- 1 ломтик белого черствого хлеба без корочки;
- 0,5 чайной ложки универсальной приправы (либо гарам масала, бахарат);
- соль и черный молотый перец – по вкусу.
Как приготовить
- Натереть морковку на мелкогорловой терке.
- Оба вида фарша, а также лук и хлеб пропустить через мясорубку.
- Все ингредиенты перемешать между собой.
- Форму слегка смазать маслом (маргарином) и выложить в нее мясную смесь.
- Запекать 1,5 часа в разогретой до 180°С духовке, пока мясной хлеб не пропечется.
- Мясо дает соки при выпекании, поэтому готовое блюдо оставить постоять 20 минут в форме, пока жидкость впитается обратно.
- Извлечь мясной хлеб из формы, сверху смазать томатным кетчупом или соусом и нарезать на поперечные ломтики.
- Подавать с гарниром как мясное блюдо.
Котлеты из цветной капусты
Котлеты из цветной капусты не отличить от мясных!
Выход: 8-10 котлет
Понадобится:
- 0,5 кг цветной капусты;
- полстакана муки;
- 1 яйцо;
- соль и перец – по вкусу;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- масло подсолнечное – для жарки.
Как приготовить
- Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг.
- Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере.
- К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки.
- Все старательно перемешать.
- Набирая по 1 столовой ложке смеси, сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях.
- Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка).
- Подавать с картофельным пюре и томатным соусом.
Маффины с сыром и овощами
Маффин с сыром и овощами успешно заменит школьную булочку
Выход: 12 маффинов
Понадобится
- 1,5 стакана белой муки;
- 1,5 чайных ложки пищевой соды;
- 1 стакан крупно натертой моркови;
- 1 стакан крупно натертого кабачка;
- 100 г натертого твердого сыра;
- 2 яйца;
- 0,5 стакана сливок;
- треть стакана топленого сливочного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- четверть чайной ложки черного молотого перца.
Как приготовить
- Включить духовку, пусть разогреется до 180°С.
- Подготовить форму с лунками для выпечки кексов (на 12 шт.).
- Вставить в каждую лунку футлярчик из промасленной бумаги.
- В широкую миску просеять муку, добавить соду.
- Туда же отправить натертые овощи и половину всего сыра.
- Яйцо, сливки и растопленное сливочное масло смешать в отдельной посуде.
- Жидкие ингредиенты добавить к мучной смеси.
- Посолить, поперчить и перемешать.
- Равномерно разложить полученное тесто в бумажные футлярчики.
- Посыпать сверху сыром, который остался.
- Выпекать около 25 минут (пока маффины подрумянятся).
- Остудить и подавать как закуску (также брать в школу, в дорогу и пр.).
Пирожное «Корзинка» с тыквой
Пирожные с тыквой можно испечь на Хеллоуин
Выход: 12 пирожных
Понадобится
Для теста
- 1,5 стакана белой муки;
- 1 чайная ложка порошка какао;
- 1 столовая ложка сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 100 г холодного сливочного масла (нарезанного кубиками);
- четверть стакана холодной воды.
Для начинки
- 1 стакан тыквенного пюре;
- 0,5 стакана сахара;
- 4 столовые ложки мягкого сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 0,5 стакана жирных сливок;
- 1 столовая ложка муки;
- 0,5 чайной ложки экстракта ванили.
Как приготовить
- Разогреть духовку до 180°С.
- Подготовить форму для выпечки кексов на 12 чашек, 12 бумажных футлярчиков для кексов и около 2 стаканов сухих бобов.
- В миске смешать муку, сахар, порошок какао и соль.
- Добавить нарезанное холодное масло.
- Растереть смесь до рассыпчатой крошки.
- Добавить ледяную воду и замесить тесто в ком.
- Обернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
- В большой миске смешать сахар и мягкое масло.
- Добавить яйцо, муку, ваниль и тыквенное пюре.
- Сливки взбить с 2 столовыми ложками сахара.
- Охлажденное тесто поделить на 12 частей.
- Каждую часть раскатать в лепешку, заполнить ею формочку для кексов.
- Вложить в формочку с тестом бумажный футлярчик, в который насыпать горсть сухих бобов.
- Выпекать корзинки из песочного теста 15-20 минут.
- Вынуть форму для кексов из духовки, удалить бумажные футлярчики с бобами.
- Корзинки заполнить тыквенной смесью.
- С помощью кондитерского шприца украсить каждую корзинку взбитыми сливками.
- Уменьшить температуру в печи до 150°С и запекать пирожные еще 10-15 минут.
- Готовые пирожные украсить ягодами калины или смородины.
- Подавать пирожные полностью охлажденными.
Молочный коктейль со шпинатом
Молочный коктейль с яблоком и шпинатом — настоящий кладезь витаминов
Выход: 1 литр
Понадобится
- 1 стакан молока;
- 0,5 стакана сливок;
- 0,5 стакана сливочного мороженого;
- 2 столовые ложки яблочного сиропа;
- 1 зеленое яблоко;
- 70 г листьев шпината.
Как приготовить
- Яблоко очистить, удалить сердцевину, порезать на кусочки.
- Листья шпината промыть, просушить бумажным полотенцем.
- В емкость блендера сложить все ингредиенты и смешать до однородности.
Вариантов «спрятать» полезные овощи в разных блюдах существует великое множество. Освоив их, вы введете в меню вашего ребенка полезные, незаменимые продукты, приучите его есть самые разные овощи (благо, сегодня их перечень расширился невероятно!), а там – кто знает – может, вам больше не придется их «прятать».
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