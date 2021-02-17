Пять блюд для детей, в которых «спрятаны» овощи

Овощи в нашем меню – очень важная составляющая. Это источник минералов, витаминов, сахаров, растительных жиров, белков и углеводов, которые нужны любому организму, а растущему – и подавно! От того, насколько часто ваш ребенок употребляет овощи и фрукты, во многом зависит его здоровье. И если с фруктами проще, то (многие родители со мной согласятся) заставить ребенка есть овощи подчас бывает нелегко.

Чтобы ребенок не прятался от овощей, спрячем овощи от него сами!

На этой страничке я приведу рецепты блюд для детского меню, в которых «спрятаны» овощи, так, чтобы ваш ребенок съел их, даже не заметив.

Мясной хлеб с морковью

Мясной хлеб с морковью хорош с гарниром, а также на бутерброды

Выход: 6 порций

Понадобится:

300 г говяжьего фарша;

300 г фарша индейки или курицы;

1 яйцо;

1 большая морковь;

1 маленькая луковица;

2-3 столовые ложки томатного соуса;

1 ломтик белого черствого хлеба без корочки;

0,5 чайной ложки универсальной приправы (либо гарам масала, бахарат);

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить

Натереть морковку на мелкогорловой терке. Оба вида фарша, а также лук и хлеб пропустить через мясорубку. Все ингредиенты перемешать между собой. Форму слегка смазать маслом (маргарином) и выложить в нее мясную смесь. Запекать 1,5 часа в разогретой до 180°С духовке, пока мясной хлеб не пропечется. Мясо дает соки при выпекании, поэтому готовое блюдо оставить постоять 20 минут в форме, пока жидкость впитается обратно. Извлечь мясной хлеб из формы, сверху смазать томатным кетчупом или соусом и нарезать на поперечные ломтики. Подавать с гарниром как мясное блюдо.

Котлеты из цветной капусты

Котлеты из цветной капусты не отличить от мясных!

Выход: 8-10 котлет

Понадобится:

0,5 кг цветной капусты;

полстакана муки;

1 яйцо;

соль и перец – по вкусу;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

масло подсолнечное – для жарки.

Как приготовить

Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг. Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере. К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки. Все старательно перемешать. Набирая по 1 столовой ложке смеси, сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях. Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка). Подавать с картофельным пюре и томатным соусом.

Маффины с сыром и овощами

Маффин с сыром и овощами успешно заменит школьную булочку

Выход: 12 маффинов

Понадобится

1,5 стакана белой муки;

1,5 чайных ложки пищевой соды;

1 стакан крупно натертой моркови;

1 стакан крупно натертого кабачка;

100 г натертого твердого сыра;

2 яйца;

0,5 стакана сливок;

треть стакана топленого сливочного масла;

1 чайная ложка соли;

четверть чайной ложки черного молотого перца.

Как приготовить

Включить духовку, пусть разогреется до 180°С. Подготовить форму с лунками для выпечки кексов (на 12 шт.). Вставить в каждую лунку футлярчик из промасленной бумаги. В широкую миску просеять муку, добавить соду. Туда же отправить натертые овощи и половину всего сыра. Яйцо, сливки и растопленное сливочное масло смешать в отдельной посуде. Жидкие ингредиенты добавить к мучной смеси. Посолить, поперчить и перемешать. Равномерно разложить полученное тесто в бумажные футлярчики. Посыпать сверху сыром, который остался. Выпекать около 25 минут (пока маффины подрумянятся). Остудить и подавать как закуску (также брать в школу, в дорогу и пр.).

Пирожное «Корзинка» с тыквой

Пирожные с тыквой можно испечь на Хеллоуин

Выход: 12 пирожных

Понадобится

Для теста

1,5 стакана белой муки;

1 чайная ложка порошка какао;

1 столовая ложка сахара;

0,5 чайной ложки соли;

100 г холодного сливочного масла (нарезанного кубиками);

четверть стакана холодной воды.

Для начинки

1 стакан тыквенного пюре;

0,5 стакана сахара;

4 столовые ложки мягкого сливочного масла;

1 яйцо;

0,5 стакана жирных сливок;

1 столовая ложка муки;

0,5 чайной ложки экстракта ванили.

Как приготовить

Разогреть духовку до 180°С. Подготовить форму для выпечки кексов на 12 чашек, 12 бумажных футлярчиков для кексов и около 2 стаканов сухих бобов. В миске смешать муку, сахар, порошок какао и соль. Добавить нарезанное холодное масло. Растереть смесь до рассыпчатой крошки. Добавить ледяную воду и замесить тесто в ком. Обернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут. В большой миске смешать сахар и мягкое масло. Добавить яйцо, муку, ваниль и тыквенное пюре. Сливки взбить с 2 столовыми ложками сахара. Охлажденное тесто поделить на 12 частей. Каждую часть раскатать в лепешку, заполнить ею формочку для кексов. Вложить в формочку с тестом бумажный футлярчик, в который насыпать горсть сухих бобов. Выпекать корзинки из песочного теста 15-20 минут. Вынуть форму для кексов из духовки, удалить бумажные футлярчики с бобами. Корзинки заполнить тыквенной смесью. С помощью кондитерского шприца украсить каждую корзинку взбитыми сливками. Уменьшить температуру в печи до 150°С и запекать пирожные еще 10-15 минут. Готовые пирожные украсить ягодами калины или смородины. Подавать пирожные полностью охлажденными.

Молочный коктейль со шпинатом

Молочный коктейль с яблоком и шпинатом — настоящий кладезь витаминов

Выход: 1 литр

Понадобится

1 стакан молока;

0,5 стакана сливок;

0,5 стакана сливочного мороженого;

2 столовые ложки яблочного сиропа;

1 зеленое яблоко;

70 г листьев шпината.

Как приготовить

Яблоко очистить, удалить сердцевину, порезать на кусочки. Листья шпината промыть, просушить бумажным полотенцем. В емкость блендера сложить все ингредиенты и смешать до однородности.

Вариантов «спрятать» полезные овощи в разных блюдах существует великое множество. Освоив их, вы введете в меню вашего ребенка полезные, незаменимые продукты, приучите его есть самые разные овощи (благо, сегодня их перечень расширился невероятно!), а там – кто знает – может, вам больше не придется их «прятать».