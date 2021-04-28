12 лучших рецептов творожной пасхи

От пасхального кулича творожная пасха отличается способом приготовления и видом теста в целом. По традиции она готовится в форме усеченной пирамиды, для которой раньше использовали специальные деревянные формочки. Для нее обязательно берут жирный творог лучшего качества. Делимся отличными рецептами сырой, заварной и запеченной творожной пасхи!

1. Творожная пасха в духовке

Простейший рецепт для тех, кто не любит сырую пасху.

Тебе понадобится: 400 г творога, 8 яиц, 70 г сливочного масла, 100 г сахара, 100 г изюма.

Приготовление: Взбей творог блендером или перетри через сито для однородности. Смешай его с сахаром, и постепенно добавь размягченное сливочное масло.

Отдельно разбей яйца и взбей их до устойчивой белой пены, и смешай с творожной массой с помощью миксера. Добавь в тесто изюм, перемешай ложкой и разложи по формам. Выпекай пасхи 40-50 минут в духовке при 180 градусах.

2. Творожная пасха в мультиварке

Вместо цукатов можешь добавить в пасху сухофрукты, орехи или кусочки шоколада.

Тебе понадобится: 750 г творога, 2 яйца, 80 г сливочного масла, 150 г сахара, 1 стакан цукатов, 400 мл 20% сливок.

Приготовление: Разотри творог до однородности и добавь к нему сахар. Отдельно смешай растопленное масло со сливками, и влей к творогу.

Взбей яйца в белую пену и соедини обе массы, а потом снова перемешай до однородности.

В самом конце добавь в тесто цукаты, перемешай и выложи его в чашу мультиварки. Готовь около часа в режиме для выпечки, оставь в форме еще на 15 минут и можешь украшать.

3. Творожная пасха на водяной бане

Третий и уже более классический способ приготовления. По сути, это упрощенный вариант заварной пасхи.

Тебе понадобится: 1 кг творога, 5 яиц, 1 стакан сахара, 100 г сливочного масла, 200 г сметаны, 100 г изюма, 100 г цукатов.

Приготовление: Перетри творог через сито и смешай до однородности со сметаной, яйцами и сахаром. Туда же добавь размягченное сливочное масло, и снова перемешай венчиком или миксером.

Поставь кастрюлю с тестом на водяную баню и вари, помешивая, но не давай массе кипеть. Как только появятся первые пузырьки, сними тесто с огня и охлади в миске с холодной водой. Добавь изюм с цукатами, выложи в форму, накрой марлей и оставь пасху в холодильнике под грузом на ночь.

4. Творожная пасха под прессом

Эта пасха готовится под прессом. Творог остается сырым, поэтому ее нужно съесть поскорее!

Тебе понадобится: 500 г творога, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана сметаны, 100 г сливочного масла, по 0,5 стакана изюма, орехов и цукатов.

Приготовление: Измельчи цукаты с орехами, а изюм залей водой. Сахар смешай со сметаной до растворения, а творог перетри через сито. Соедини обе массы, и туда же добавь мягкое сливочное масло, а в конце – цукаты и остальную начинку.

Застели форму марлей, выложи творожную массу и накрой краями той же марли сверху. Оставь пасху в холоде на 10-12 часов под прессом из 3-литровой банки с водой. В процессе периодически сливай сыворотку.

5. Творожная пасха с манкой и крахмалом

Тесто получается более плотным, с интересной текстурой.

Тебе понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 250 г сахара, щепотка соли, 3 ст.л. манки, 1 ст.л. крахмала, 50 г сливочного масла, 100 г изюма, 50 г орехов.

Приготовление: Перетри творог до однородности и хорошенько разотри его с сахаром. Туда же добавь яйца и мягкое масло, а потом – соль, изюм и рубленые орехи.

В последнюю очередь добавь в тесто манку и крахмал, и оставь его постоять на 15 минут. Выложи в форму и запекай 40 минут при 180 градусах или отправь на час в мультиварку.

6. Заварная творожная пасха

Обязательно нужна кастрюля с толстым дном, чтобы творожная масса равномерно прогревалась и не пригорала.

Тебе понадобится: 500 г творога, 4 желтка, 200 г сметаны, 100 г сахара, 80 г изюма, 50 г орехов.

Приготовление: Перетертый творог смешай с сахаром, желтками и сметаной. Добавь нарезанное кубиками масло и взбей массу до однородности.

Перелей тесто в кастрюлю и вари на маленьком огне, постоянно помешивая, почти до кипения. Охлади кастрюлю в холодной воде, убери на пару часов в холодильник и вмешай изюм с орехами. Выложи пасху в форму, накрой марлей и оставь под прессом в холодильнике на сутки.

7. Творожная пасха с желатином

Рецепт подойдет начинающим кулинарам и тем, кто боится, что пасха не будет держать форму.

Тебе понадобится: 600 г творога, 250 г сахара, 400 мл сливок, 100 г цукатов, 50 г изюма, 2-3 ст.л. желатина.

Приготовление: Залей изюм водой, а крупные цукаты нарежь. Желатин тоже залей водой и оставь набухать по инструкции, а потом слега подогрей на водяной бане.

Перетри творог через сито, а сливки взбей миксером с сахаром до пены. Соедини обе массы, добавь желатин, цукаты и изюм, и снова перемешай. Выложи в застеленную пленкой форму и оставь в холодильнике до застывания.

8. Творожная пасха с шоколадом

Рекомендуем добавить несколько разных видов шоколада.

Тебе понадобится: 500 г творога, 100 г сахара, 3 ст.л. сметаны, 50 г белого шоколада, 50 г молочного шоколада.

Приготовление: Смешай до однородности перетертый творог со сметаной и сахаром. Натри шоколад на мелкую терку, добавь в творожную массу и снова тщательно перемешай. Застели форму марлей, наполни массой и оставь в холодильнике на 12 часов под грузом около 500 г весом. Периодически сливай сыворотку.

9. Творожная пасха с маскарпоне

Маскарпоне придает приятные оттенки вкусу классического пасхального десерта.

Тебе понадобится: 500 г творога, 120 г маскарпоне, 4 желтка, 0,5 стакана 30-35% сливок, 120 г сахарной пудры, ванилин, 50 г сливочного масла, по 0,5 стакана цукатов, изюма и орехов.

Приготовление: Взбей желтки с пудрой и постепенно добавь туда сливки. Завари смесь на маленьком огне почти до кипения, постоянно помешивая. Добавь протертый творог, маскарпоне, ваниль и подтаявшее масло, снова все перемешай, и добавь орехи, цукаты и изюм.

Застели форму марлей и плотно наполни ее творожной массой. Сверху накрой свисающими марлевыми концами, придави небольшим грузом и убери на ночь в холодильник.

10. Творожная пасха со сгущенкой

Для тех, кто не представляет своей жизни без сладостей!

Тебе понадобится: 450 г творога, 150 г сливочного масла, 150 г сметаны, 250 г сгущенки.

Приготовление: Взбей в блендере творог, мягкое сливочное масло и сметану до однородности, и потом добавь в массу сгущенку. Все хорошо перемешай, выложи в форму и оставь пасху под прессом в холодильнике минимум на 12 часов. Почаще сливай сыворотку, потому что в этом рецепте ее остается много.

11. Творожная пасха с маком

Маковая начинка станет настоящим сюрпризом.

Тебе понадобится: 300 мл 30% сливок, 120 мл молока, 300 г мака, 350 г сахара, 400 г творога, 10 г желатина.

Приготовление: Замочи желатин по инструкции, смешай с творогом и 200 г сахара. Туда же добавь взбитые сливки, и снова вымешай массу до однородности.

Измельчи мак с оставшимся сахаром в кофемолке, залей молоком и прогрей массу до однородности. Выложи творожную смесь в форму на дно и по стенкам. Середину заполни маковой начинкой, и сверху снова закрой все творогом. Оставь паху на сутки в холодильнике под прессом.

12. Творожная пасха с вишней

Благодаря ягодам пасха приобретает приятный розовый цвет.

Тебе понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 80 г сахара, 200 мл 20% сливок, 150 г вишни, 180 г сливочного масла, щепотка соли.

Приготовление: Взбей яйца с солью и сахаром, добавь сливки и снова взбей. Провари массу на маленьком огне, постоянно помешивая, почти до кипения. Сливочное масло разотри с творогом и соедини обе части.

Добавь в тесто пару ложек вишневого сока и взбей все блендером. Добавь вишню без косточек, перемешай и заполни заготовкой форму. Убери пасху в холодильник на ночь под небольшим грузом.