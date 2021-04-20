Картофельная бабка в горшочке

Я уже давно заметила, что блюда, приготовленные в горшочке, намного вкуснее просто запеченных в духовке. Особенно хороша картофельная бабка моей мамы. Это традиционное белорусское блюдо из тертого картофеля с салом и жареным луком полюбилось моему отцу еще в молодости. С тех пор оно стало частым гостем на всех застольях.

Звучит очень калорийно, но, попробовав однажды, вы уже не сможете забыть восхитительный вкус бабки. А благодаря тому, что сало предварительно обжаривают с луком, оно добавляет картошке аппетитный аромат копченостей и сочность. Старайтесь выбирать сало с мясной прослойкой, и желательно, чтобы оно было.

Ингредиенты

Картофель 5–6 шт. Лук 1 шт. Яйцо 1 шт. Сало 70 г Пшеничная мука 1 ст. л. Подсолнечное масло 40 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление