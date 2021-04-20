Картофельная бабка в горшочке

Я уже давно заметила, что блюда, приготовленные в горшочке, намного вкуснее просто запеченных в духовке. Особенно хороша картофельная бабка моей мамы. Это традиционное белорусское блюдо из тертого картофеля с салом и жареным луком полюбилось моему отцу еще в молодости. С тех пор оно стало частым гостем на всех застольях.
Звучит очень калорийно, но, попробовав однажды, вы уже не сможете забыть восхитительный вкус бабки. А благодаря тому, что сало предварительно обжаривают с луком, оно добавляет картошке аппетитный аромат копченостей и сочность. Старайтесь выбирать сало с мясной прослойкой, и желательно, чтобы оно было.
Ингредиенты
|Картофель
|5–6 шт.
|Лук
|1 шт.
|Яйцо
|1 шт.
|Сало
|70 г
|Пшеничная мука
|1 ст. л.
|Подсолнечное масло
|40 мл
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Нарежьте сало пластинками средней толщины и подрумяньте на сковороде на медленном огне 5–7 минут. Посолите.
- Очистите лук и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к салу и готовьте еще 2 минуты.
- Очистите картофель и натрите на крупной терке. Переложите к нему зажарку из сала, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Смажьте горшочек маслом и выложите в него картофельную массу. Накройте горшочек крышкой или фольгой и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.
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