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Картофельная бабка в горшочке

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Я уже давно заметила, что блюда, приготовленные в горшочке, намного вкуснее просто запеченных в духовке. Особенно хороша картофельная бабка моей мамы. Это традиционное белорусское блюдо из тертого картофеля с салом и жареным луком полюбилось моему отцу еще в молодости. С тех пор оно стало частым гостем на всех застольях.

Звучит очень калорийно, но, попробовав однажды, вы уже не сможете забыть восхитительный вкус бабки. А благодаря тому, что сало предварительно обжаривают с луком, оно добавляет картошке аппетитный аромат копченостей и сочность. Старайтесь выбирать сало с мясной прослойкой, и желательно, чтобы оно было.

Ингредиенты

Картофель 5–6 шт.
Лук 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Сало 70 г
Пшеничная мука 1 ст. л.
Подсолнечное масло 40 мл
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Нарежьте сало пластинками средней толщины и подрумяньте на сковороде на медленном огне 5–7 минут. Посолите.Картофельная бабка в горшочке
  2. Очистите лук и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к салу и готовьте еще 2 минуты.Картофельная бабка в горшочке
  3. Очистите картофель и натрите на крупной терке. Переложите к нему зажарку из сала, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.Картофельная бабка в горшочке
  4. Смажьте горшочек маслом и выложите в него картофельную массу.
    Накройте горшочек крышкой или фольгой и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.Картофельная бабка в горшочке

 

 

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