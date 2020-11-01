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На скорую руку: постный салат из моркови с апельсинами

Предлагаем приготовить этот хрустящий, освежающий салат в солнечных тонах с невероятно приятным кисло-сладким привкусом!

На скорую руку: постный салат из моркови с апельсинами

Ингредиенты

  • Морковь - 2 шт.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Изюм - горсть
  • Кунжут - 1 ст.л.
  • Масло растительное - для заправки

Способ приготовления

  1. Морковь помыть, почистить и натереть на терке.
  2. Апельсин почистить и нарезать, удалив косточки и грубые белые пленки.
  3. Изюм промыть в теплой воде. 
  4. Выложить морковь на тарелку, посыпать кусочками апельсинов, изюмом и кунжутом. 

Как подавать

Заправить салат растительным маслом и можно подавать. 

Приятного аппетита!

 

 

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