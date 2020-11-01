На скорую руку: постный салат из моркови с апельсинами

Предлагаем приготовить этот хрустящий, освежающий салат в солнечных тонах с невероятно приятным кисло-сладким привкусом!
Ингредиенты
- Морковь - 2 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Изюм - горсть
- Кунжут - 1 ст.л.
- Масло растительное - для заправки
Способ приготовления
- Морковь помыть, почистить и натереть на терке.
- Апельсин почистить и нарезать, удалив косточки и грубые белые пленки.
- Изюм промыть в теплой воде.
- Выложить морковь на тарелку, посыпать кусочками апельсинов, изюмом и кунжутом.
Как подавать
Заправить салат растительным маслом и можно подавать.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии