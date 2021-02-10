Чтобы украсить свежие капкейки красивыми "шапочками" из крема — заварите крем "Пломбир" на сметане. С таким лакомством любая выпечка станет гораздо вкуснее. Главное — не переборщите с пшеничной мукой!

Описание приготовления:

Вы можете заварить крем заранее и остудить на холоде, взбивая его с охлажденным маслом непосредственно перед отсаживанием на капкейки. Приобретайте качественную сметану, чтобы она не расслоилась при термической обработке.

Ингредиенты:

Сметана — 350 Миллилитров (любой жирности)

Яйцо куриное — 1 Штука

Сахар — 100 Грамм

Сок лимонный — 0,5 Чайных ложки

Мука пшеничная — 3 Ст. ложки

Масло сливочное — 110 Грамм

Количество порций: 3-4

Как приготовить "Крем "Пломбир" для капкейков"

Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану можно использовать любой жирности.

В емкости с антипригарным дном соедините сметану, сахар, лимонный сок. Вбейте туда же куриное яйцо.

Взбейте все содержимое емкости и всыпьте просеянную пшеничную муку. Вмешайте ее неторопливыми движениями.

Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев. Непрерывно помешивая, доведите всю массу до загустения в течение 7-10 минут. Крем непременно заварится, если у вас все продукты надлежащего качества.

Если крем свернется в творожистую массу, то дело в сметане! Снимите емкость с огня и накройте крем пищевой пленкой стык в стык, вынесите на холод примерно на 30 минут.

После охлаждения соедините в чаше кухонного комбайна или миксера сливочное масло и крем, тщательно взбейте.

Спустя 3-5 минут крем будет идеально держать свою форму, не будет стекать с венчика.

Выложите крем в кулинарный мешочек или шприц, отсадите на капкейки или в пиалу, креманку.