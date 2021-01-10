10 идеальных способов приготовить картошку с мясом в духовке и на плите

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Как приготовить картошку с мясом в духовке

1. Картошка с курицей в сметанно‑сливочном соусе

Ингредиенты

700 г куриного филе;

1 луковица;

1–2 зубчика чеснока;

300 г сметаны;

50 г сливок;

соль, перец и другие специи — по вкусу;

1 кг картофеля;

1 стакан воды.

Приготовление

Филе курицы промойте, обсушите и нарежьте на средние кусочки.

Порежьте лук полукольцами: толщину выбирайте исходя из собственных предпочтений. Чеснок мелко порубите.

Для соуса смешайте сметану, сливки, соль, перец, чеснок, любимые специи.

Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Картофель очистите и нарежьте дольками.

На противень налейте стакан воды.

Положите слой картофеля, лука, посолите.

Следующим слоем выложите мясо.

Щедро залейте соусом.

Отправьте блюдо на 50 минут в духовку, разогретую до 200 °C.

При подаче украсьте свежей зеленью.

2. Картофельная запеканка с мясным фаршем

Ингредиенты

4 крупные картофелины;

соль, перец — по вкусу;

½ луковицы;

1 зубчик чеснока;

300 г мясного фарша;

1 столовая ложка растительного масла;

1 сладкий перец;

1 пучок зелени;

2 куриных яйца.

Приготовление

Картофель помойте, очистите, натрите на средней тёрке, посолите.

Лук и чеснокмелко порубите. Фарш посолите, поперчите, соедините с луком и чесноком, перемешайте.

Смажьте противень или форму растительным маслом, выложите картофель, а потом фарш. Сверху положите нарезанный сладкий перец и зелень. Яйца немного взбейте и равномерно распределите их по всей массе. Сверху можно посыпать тёртым сыром.

Отправьте форму на 20 минут в разогретую до 200 °C духовку. Подавайте запеканку горячей вместе со свежими овощами.

3. Картошка с мясом, запечённая в рукаве

Ингредиенты

500 г телятины;

4 крупные картофелины;

1 луковица;

1 крупная морковь;

200 г шампиньонов или других грибов;

4–5 зубчиков чеснока;

соль, перец и другие специи — по вкусу;

70 г сливочного масла.

Приготовление

Телятину промойте и нарежьте на средние кусочки. Картофель помойте, очистите и крупно нарежьте. Лук нарежьте дольками, морковь — кружочками. Грибы разрежьте пополам. Картошку и мясо положите в глубокую миску, добавьте лук, морковь и грибы, измельчённый чеснок, соль, перец и другие специи, кусочки сливочного масла и немного воды. Всё тщательно перемешайте и поместите в рукав для запекания, а потом на противень. Концы рукава хорошо закрепите.

Отправьте противень в разогретую до 180 °С духовку на 1 час 10 минут. Если хотите, чтобы мясо было с корочкой, последние 15 минут запекайте его при температуре 220 °С.

4. Запечённая картошка с курицей от Джейми Оливера

Ингредиенты

1 кг молодого картофеля;

соль, перец — по вкусу;

4 куриных бедра;

1 пучок базилика;

3 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка винного уксуса;

300 г помидоров черри;

листья салата;

½ лимона.

Приготовление

Молодой картофель помойте, положите в кастрюлю, залейте водой и варите в подсоленной воде 20 минут. Сковороду разогрейте и выложите на неё курицу кожицей вниз. Так из мяса уйдёт лишний жир и вам не придётся добавлять масло для жарки. Посолите, поперчите. Обжаривайте курицу 10 минут, время от времени помешивая.

Готовый картофель разломайте или просто раздавите при помощи широкого ножа. После приготовьте заправку. Большую часть базилика прокрутите в блендере до получения однородной массы, добавьте оливковое масло, винный уксус, перец и ещё раз взбейте. Получится заправка, похожая на соус песто.

К курице добавьте картофель, помидоры, заправку и свежий базилик. Перемешайте и поставьте в духовку, разогретую до 200 °С, на 35–40 минут. Подавайте блюдо с листьями салата, приправленными соком ½ лимона.

5. Картофельный гратен с фаршем

Ингредиенты

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

1 кг картофеля;

250 мл сливок жирностью не менее 20%;

150 мл молока;

¼ чайной ложки молотого мускатного ореха;

соль — по вкусу;

1 столовая ложка оливкового масла;

400 г фарша;

1 чайная ложка томатной пасты;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка сливочного масла.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °С. Очистите овощи. Лук и чеснок мелко нарежьте, картофель нашинкуйте тонкими ломтиками.

Смешайте в большой кастрюле картошку, сливки и молоко. Добавьте мускатный орех и соль по вкусу. Тушите на среднем огне 5–7 минут, пока соус не загустеет.

В сковороде разогрейте оливковое масло. Обжаривайте на нём фарш 5–6 минут до золотистого цвета. Добавьте лук и чеснок и готовьте ещё 5 минут. Вмешайте в фарш томатную пасту, посолите и поперчите по вкусу, снимите сковороду с огня.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите на дно половину картофеля, затем распределите весь фарш и покройте его оставшейся картошкой. Запекайте гратен в разогретой духовке 40–45 минут.

Как приготовить картошку с мясом на плите

1. Острое китайское рагу со свининой и картофелем

Ингредиенты

5 столовых ложек соевого соуса;

1 столовая ложка сахара;

450 г свинины;

1 луковица;

1 морковь;

700 г картофеля;

40 г свежего имбиря;

6 зубчиков чеснока;

1 перец чили;

2 столовые ложки растительного масла;

2 звёздочки аниса;

2 палочки корицы;

1 чайная ложка семян фенхеля;

½ чайной ложки молотого острого перца;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

2–3 пера зелёного лука.

Приготовление

Смешайте 3 столовые ложки соевого соуса и сахар, залейте этой смесью нарезанную кубиками свинину. Оставьте мясо на 20–30 минут. Почистите овощи. Лук и морковь нарежьте средними кусочками, картофель — крупными.

Очистите и измельчите имбирь и чеснок. Мелко порежьте перец чили. В большой сковороде хорошо разогрейте растительное масло и обжаривайте свинину до коричневой корочки 7–10 минут. Переложите мясо в миску. В той же сковороде обжаривайте 1–2 минуты имбирь, чеснок и перец чили. Добавьте анис, корицу и фенхель, готовьте ещё 1 минуту.

Всыпьте в сковороду овощи и жарьте их 5–7 минут, затем добавьте мясо. Влейте оставшийся соевый соус, добавьте соль, острый и чёрный перец и 500 мл воды. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте рагу 40–50 минут, периодически помешивая. Готовое рагу посыпьте нарезанным зелёным луком и подайте с отварным рисом.

2. Картофельные драники с курицей

Ингредиенты

1 луковица;

1 пучок зелени;

250 г куриного филе;

соль, перец — по вкусу;

50 г твёрдого сыра;

растительное масло — для жарки;

4 картофелины;

2 куриных яйца;

2 столовые ложки муки.

Приготовление

Начните с приготовления начинки. Очистите и нарежьте лук, зелень мелко порубите. Куриное филе промойте, обсушите, нарежьте небольшими кубиками, посолите и поперчите. На средней тёрке натрите сыр. В небольшом количестве масла по отдельности обжарьте лук и курицу до готовности.

Очистите картофель и натрите его на средней тёрке. Посолите. Оставьте на 3–5 минут, затем отожмите сок, добавьте яйца, муку и перемешайте. Картофельное тесто выложите на разогретую сковороду и распределите по всей поверхности, как блин. Когда картофель покроется золотистой корочкой, переверните его. На поджаренную сторону выложите начинку: курицу, лук, сыр и зелень.

Через 3–4 минуты переверните половину картофельного блинчика, чтобы начинка осталась внутри. Обжаривайте драник до готовности ещё 5 минут.

Подавайте к столу горячим со сметаной или сливочным соусом.

3. Картошка, тушенная с говядиной

Ингредиенты

1 луковица;

1 морковь;

растительное масло — для жарки;

600 г говядины;

соль, перец — по вкусу;

1 столовая ложка томатной пасты;

1 кг картофеля;

1 лавровый лист;

1 чайная ложка муки.

Приготовление

Лук и морковь помойте, почистите и нарежьте на мелкие кубики. На сковороде разогрейте растительное масло и готовьте овощи на среднем огне 7–10 минут.

Говядину помойте, порежьте на небольшие кусочки и положите в глубокую кастрюлю с толстыми стенками. Туда же добавьте лук и морковь. Жарьте на среднем огне, пока мясо не даст сок. После тушите под крышкой ещё 15 минут, периодически помешивая. Влейте столько воды, чтобы она покрыла мясо, посолите и продолжайте тушить под крышкой ещё 40 минут.

Добавьте томатную пасту. Можно также использовать и свежий помидор: снимите с него кожицу и вилкой превратите мякоть в кашицу. Тушите ещё 5 минут. После добавьте очищенный и порезанный картофель и долейте воду так, чтобы она покрыла содержимое кастрюли. Положите лавровый лист, накройте кастрюлю крышкой и тушите до готовности картофеля.

После того как картофель сварится, перемешайте блюдо и отлейте немного бульона в чашку. Дайте остыть, добавьте 1 чайную ложку муки, хорошо размешайте вилкой и вылейте обратно в кастрюлю. Перемешайте, поперчите и доведите до кипения.

4. Картошка, жаренная с мясом и грибами

Ингредиенты

300 г свинины;

800 г картофеля;

150 г свежих шампиньонов;

2–3 столовые ложки растительного масла;

соль;

перец;

2 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление

Мясо промойте, нарежьте полосками не толще 1 см. Картофель помойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Грибы порежьте кусочками.

На сковороде разогрейте масло, положите мясо и обжарьте на сильном огне 1,5–2 минуты, не переставая помешивать. Добавьте шампиньоны и жарьте ещё 2 минуты. После положите картофель и, быстро перемешивая, готовьте 5 минут. Как только картофель начнёт покрываться корочкой, убавьте огонь до среднего и жарьте ещё 10 минут. После посолите, поперчите, уберите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте ей постоять 5 минут.

5. Дымляма

Ингредиенты

800 г баранины;

800 г картофеля;

2 моркови;

300 г помидоров;

2 луковицы;

50 мл растительного масла;

1 чайная ложка паприки;

¼ чайной ложки молотого кориандра

1 чайная ложка зиры;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

2 перца чили;

2 головки чеснока;

3–4 веточки кинзы.

Приготовление

Крупно нарежьте мясо. Очистите картофель и морковь. Морковь и помидоры нарежьте ломтиками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Разогрейте в казане растительное масло и на сильном огне обжаривайте мясо до коричневой корочки 10–12 минут. Добавьте к мясу лук, морковь и помидоры, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 10–15 минут.

Добавьте к мясу и овощам паприку, кориандр, зиру, соль и чёрный перец. Выложите сверху целый картофель, перец и неочищенные головки чеснока. Залейте в казан столько горячей воды, чтобы она покрывала картофель. Накройте казан крышкой и готовьте дымляму 1–1½ часа. Выложите на блюдо слоями картофель, мясо с овощами и чеснок с перцем. Полейте дымляму выделившимся бульоном и посыпьте рубленой кинзой.