Торт «Нуга» из вафельных коржей

Сегодняшний рецепт всегда выручает меня, когда нет времени возиться с тестом, но хочется чего-нибудь вкусного к чаю. Я взяла за привычку держать про запас пачку вафельных коржей дома и особенно люблю делать из них торт с начинкой из нуги.

В этом рецепте я очень люблю сочетать рубленые грецкие орехи и рахат-лукум. За вторым ингредиентом, кстати, не обязательно бежать в магазин. В домашних условиях восточная сладость получается ничуть не хуже!

Ингредиенты

Вафельные коржи2 шт.

Яйцо7 шт.

Сахар14 ст. л.

Пшеничная мука7 ст. л.

Разрыхлитель0,5 ч. л.

Рахат-лукум250 г

Грецкие орехи250 г

Ваниль1 шт.

Сливочное масло250 г

Приготовление

Приготовьте крем для начинки. Для этого положите в сотейник масло, половину сахара и 7 желтков. Взбейте всё венчиком и, помешивая, подогрейте смесь на водяной бане, пока она не начнет густеть. Дайте крему полностью остыть. Тем временем взбейте в отдельной миске яичные белки с оставшимся сахаром, затем добавьте муку, разрыхлитель, рахат-лукум, орехи и сердцевину стручка ванили. Аккуратно смешайте всё с помощью лопатки, чтобы смесь оставалась воздушной. Застелите противень пергаментной бумагой, вылейте туда содержимое миски. Выпекайте при 180 градусах примерно 12–15 минут. Дайте нуге остыть до комнатной температуры. Соберите торт в таком порядке: вафельный корж, половина крема, нуга, снова половина крема и, наконец, второй вафельный корж. Чтобы начинка лучше держалась, сверху на торт можно на какое-то время положить полотенце и какой-нибудь груз. Готовый торт нарежьте на произвольные кусочки и подавайте к столу.

Десерт получается очень необычным и вкусным. С чаем — самое то!