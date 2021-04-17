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Торт «Нуга» из вафельных коржей

Торт «Нуга» из вафельных коржей

Сегодняшний рецепт всегда выручает меня, когда нет времени возиться с тестом, но хочется чего-нибудь вкусного к чаю. Я взяла за привычку держать про запас пачку вафельных коржей дома и особенно люблю делать из них торт с начинкой из нуги.

В этом рецепте я очень люблю сочетать рубленые грецкие орехи и рахат-лукум. За вторым ингредиентом, кстати, не обязательно бежать в магазин. В домашних условиях восточная сладость получается ничуть не хуже!

Ингредиенты

Вафельные коржи2 шт.

Яйцо7 шт.

Сахар14 ст. л.

Пшеничная мука7 ст. л.

Разрыхлитель0,5 ч. л.

Рахат-лукум250 г

Грецкие орехи250 г

Ваниль1 шт.

Сливочное масло250 г

Приготовление

  1. Приготовьте крем для начинки. Для этого положите в сотейник масло, половину сахара и 7 желтков. Взбейте всё венчиком и, помешивая, подогрейте смесь на водяной бане, пока она не начнет густеть. Дайте крему полностью остыть.
  2. Тем временем взбейте в отдельной миске яичные белки с оставшимся сахаром, затем добавьте муку, разрыхлитель, рахат-лукум, орехи и сердцевину стручка ванили. Аккуратно смешайте всё с помощью лопатки, чтобы смесь оставалась воздушной.домашняя нуга
  3. Застелите противень пергаментной бумагой, вылейте туда содержимое миски. Выпекайте при 180 градусах примерно 12–15 минут.
    Дайте нуге остыть до комнатной температуры.
  4. Соберите торт в таком порядке: вафельный корж, половина крема, нуга, снова половина крема и, наконец, второй вафельный корж.торт с нугой
  5. Чтобы начинка лучше держалась, сверху на торт можно на какое-то время положить полотенце и какой-нибудь груз. Готовый торт нарежьте на произвольные кусочки и подавайте к столу.вафельные пирожные

Десерт получается очень необычным и вкусным. С чаем — самое то!

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