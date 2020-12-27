Как приготовить домашний печёночный торт: 7 вкуснейших рецептов

Самым простым и лёгким тортом, который можно приготовить в домашних условиях, является, конечно же, вариант из печени. Его можно дополнять самыми разными ингредиентами – от овощей, до грибов, а также омлета и блинчиков. Вашему вниманию – семёрка самых вкусных вариантов печёночного тортика для всей семьи.





1. С картошкой

Печёночный торт с картошкой. \ Фото: wyspaukraina.wordpress.com.



Такой универсальный ингредиент, как картофель, подойдет и для приготовления аппетитного торта из мега полезной печёнки.



Ингредиенты:

• Печень – 710 г;

• Лук – 4 шт;

• Мука – 300 г;

• Яйца – 3 шт;

• Картошка – 10 шт;

• Майонез – 310 г;

• Сыр – 55 г;

• Сода – ¼ ч.л;

• Зелень;

• Соль.





Вкусный торт для всей семьи. \ Фото: depositphotos.com.



Способ приготовления:



• С двух луковиц снять шелуху, накрошить;

• Печень вымыть и зачистить;

• Пропустить через мясорубку;

• В ёмкости соединить половину муки и яиц, перемешать;

• Добавить соль;

• Из получившиеся смеси обжарить блинчики;

• Оставшийся лук почистить и накрошить;

• Картошку вымыть, избавить от кожуры;

• Пропустить через мясорубку;

• Следом добавить оставшуюся муку, яйцо;

• Всыпать немного соды и соли;

• Перемешать и получившиеся коржики обжарить на масле;

• Сформировать торт, чередуя коржики с блинчиками и смазывая их майонезом;

• Украсить сыром и зеленью.

2. С омлетом

Нежный печёночный торт. \ Фото: google.com.



А вы уже пробовали интересное сочетание нежных блинчиков, помидоров и печени? Тогда обязательно запишите себе этот рецепт, чтобы удивить гостей.



Ингредиенты:



• Печень – 520 г;

• Молоко – 280 мл;

• Яйца – 5 шт;

• Майонез – 160 г;

• Помидоры – 2 шт;

• Перепелиные яйца – 2 шт;

• Маслины – банка;

• Мука – 5 ст.л;

• Зелень – пучок;

• Специи – по вкусу.





Печёночный торт с омлетом. \ Фото: yandex.ua.



Способ приготовления:



• Печень промыть под водой и зачистить, нарезать кусками;

• Добавить в чашу блендера;

• Следом влить половину молока, яйцо, муку и специи;

• Взбить до однородной массы;

• Разогреть сковороду с маслом;

• Обжарить коржи с двух сторон;

• Оставшиеся яйца вбить в молоко, добавить соль;

• На свободную сковородку влить получившуюся смесь;

• Обжарить как классический блинчик или омлет;

• Сформировать торт: корж, омлет, кусочки помидора;

• Украсить зеленью и отварными яйцами перепела.

3. С капустой

Печёночный торт с капустой. \ Фото: blogspot.com.



А вот для тех, кто любит овощи, мы предлагаем вкуснейший рецепт правильного тортика из печени, морковки, капусты и маленьких помидоров черри.



Ингредиенты:



• Печень – 710 г;

• Яйца – 3 шт;

• Лук – 1 шт;

• Морковь – 3 шт;

• Капуста белокочанная – 310 г;

• Майонез – 110 г;

• Черри – 4 шт;

• Укроп – пучок;

• Мука – 5 ст.л;

• Соль и перец.





Домашний печёночный торт. \ Фото: chtoprigotovit.ru.



Способ приготовления:



• Печень вымыть и зачистить;

• Добавить в чашу блендера вместе с солью, яйцами и мукой;

• Измельчить;

• Разогреть сковородку;

• Обжарить на масле как обычные блинчики;

• С лука снять шелуху, накрошить;

• Промыть капусту и морковку, очистить;

• Морковь натереть на крупной тёрке;

• Капусту нарезать небольшими кусочками;

• На масле обжарить овощи до золотистости;

• Добавить соль и перец;

• Сформировать торт, начиная с коржа, смазанного майонезом, и выкладывая на него начинку.

4. С грибами

Печёночный торт с грибами. \ Фото: pinterest.ru.



Ещё один вариант вкуснейшего тортика, что придётся по вкусу не только большим, но и маленьким капризулям, что не очень любят печёнку.



Ингредиенты:



• Печень – 620 г;

• Молоко – 160 мл;

• Яйцо – 1 шт;

• Лук – 2 шт;

• Чеснок – пара зубочков;

• Шампиньоны – 410 г;

• Майонез – 10 ст.л;

• Сыр – 210 г;

• Мука – 3 ст.л;

• Соль – 2 ч.л;

• Масло растительное – 5 ст.л;

• Перец молотый.





Сытный и очень вкусный печёночный торт. \ Фото: boned.ru.



Способ приготовления:



• Печень вымыть под водой и зачистить;

• Нарезать крупными кусочками, всыпать в чашу блендера;

• Влить следом молоко, яйцо, немного перца и часть соли;

• Добавить муку;

• Перебить до однородности;

• Из полученной массы на сковородке выпечь блинчики;

• С лука снять шелуху, накрошить;

• Обжарить до прозрачности;

• Промыть грибы, нарезать кусочками;

• Добавить к луку и жарить около десяти минут;

• Чеснок очистить и продавить через пресс;

• Смешать с майонезом;

• Сформировать торт: на корж выложить немного соуса и грибную зажарку;

• Накрыть следующим коржом, смазать соусом и посыпать сыром.

5. С огурцом

Печёночный торт с огурцом. \ Фото: cookpad.com.



Оригинальный, свежий и вкусный, торт с огурцом и овощами придётся как нельзя кстати к абсолютно любому столу.



Ингредиенты:



• Морковь – 3 шт;

• Огурец – 1 шт;

• Лук – 3 шт;

• Печень – 850 г;

• Яйца – 3 шт;

• Сметана – 210 г;

• Майонез – 160 г;

• Лавровый лист – 3 шт;

• Мука – 3 ст.л;

• Укроп – пучок;

• Чеснок – половинка головки;

• Соль – 1 ч.л;

• Масло растительное.





Печёночные мини-торты. \ Фото: cookpad.com.



Способ приготовления:



• Овощи промыть и очистить;

• Лук накрошить;

• Морковь натереть на большой тёрке;

• Сбрызнуть сковороду маслом и жарить овощи до золотистости;

• Добавить лавровый лист и, убрав огонь, накрыть крышкой;

• Печень вымыть под водой;

• Всыпать в чашу блендера;

• Добавить муку, яйца, две ложки сметаны и соль;

• Взбить до однородной массы;

• Разогреть сковороду с маслом;

• Аккуратно выложить массу, выпекая, как блинчики;

• К остаткам сметаны добавить майонез;

• Чеснок продавить через пресс и добавить следом;

• Укроп вымыть, нашинковать, добавить следом;

• Дать коржам остыть;

• Выложить на блюдо, смазывая каждый слой соусом;

• Между слоями выложить кусочки огурца и зажарку;

• Сформировать торт.

6. С блинами

Печёночный торт с блинчиками. \ Фото: photorecept.ru.



А ещё приготовить такой тортик можно с классическими блинчиками, используя вместо куриной печени – тресковую, более полезную и питательную.



Ингредиенты:



• Печень тресковая – банка;

• Мука – 110 г;

• Вода газированная – 310 мл;

• Яйца – 5 шт;

• Сыр – 220 г;

• Лук – 1 шт;

• Майонез – 210 г;

• Зелень – пучок;

• Сахар и соль.





Вкуснейший печёночный торт. \ Фото: pinterest.ru.



Способ приготовления:



• Муку смешать с солью и сахаром;

• Влить воду, добавить столовую ложку растительного масла;

• Перемешать;

• Сбрызнуть сковородку маслом;

• Обжарить блинчики из теста;

• Дать им остыть;

• Отварить яйца вкрутую, снять скорлупу;

• Натереть на мелкой тёрке;

• Сыр натереть следом;

• Печень достать из банки, дать стечь жидкости;

• Разомнуть до однородности вилкой;

• С лука снять шелуху и нашинковать;

• Сформировать торт: на блины выложить печень, смазывая слои майонезом;

• Чередовать со слоями из яиц и сыра;

• Сверху украсить зеленью.

7. С вафлями

Вафельный печёночный торт. \ Фото: youtube.com.



А для настоящих гурманов мы предлагаем уникальный рецепт – торт, основа которого – не классические блинчики, а самые настоящие, хрустящие вафельные коржи!



Ингредиенты:



• Печень – 510 г;

• Шампиньоны – 310 г;

• Лук – 2 шт;

• Чеснок – 2 зубочка;

• Манка – 5 ст.л;

• Яйца – 3 шт;

• Коржи вафельные – 1 упаковка;

• Сметана – 2 ст.л;

• Сыр – 110 г;

• Соль.





Лёгкий, воздушный и невероятно вкусный печёночный тортик. \ Фото: zakuskidoma.ru.



Способ приготовления:



• Грибы промыть, зачистить и накрошить;

• Обжарить на масле до полного испарения жидкости;

• Очистить лук, накрошить, добавить к грибам;

• Готовить до прозрачности;

• Очистить чеснок, мелко накрошить;

• Добавить на сковородку, сдобрив солью, и прожаривая ещё пару минут;

• Печень промыть под водой и зачистить;

• Всыпать в чашу блендера;

• Добавить манку, яйца и соль;

• Перебить до однородности;

• Форму накрыть бумагой;

• Вниз выложить корж из вафли;

• Распределить по поверхности печень;

• Накрыть грибным слоем;

• Сверху положить вафлю;

• Повторять до конца ингредиентов;

• Завернуть форму в фольгу и отправить в духовку;

• Печь час при 180 градусах;

• После снять фольгу и дать настояться полчаса.