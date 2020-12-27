Как приготовить домашний печёночный торт: 7 вкуснейших рецептов

Самым простым и лёгким тортом, который можно приготовить в домашних условиях, является, конечно же, вариант из печени. Его можно дополнять самыми разными ингредиентами – от овощей, до грибов, а также омлета и блинчиков. Вашему вниманию – семёрка самых вкусных вариантов печёночного тортика для всей семьи.
1. С картошкой
Печёночный торт с картошкой. \ Фото: wyspaukraina.wordpress.com.
Такой универсальный ингредиент, как картофель, подойдет и для приготовления аппетитного торта из мега полезной печёнки.
Ингредиенты:
• Печень – 710 г;
• Лук – 4 шт;
• Мука – 300 г;
• Яйца – 3 шт;
• Картошка – 10 шт;
• Майонез – 310 г;
• Сыр – 55 г;
• Сода – ¼ ч.л;
• Зелень;
• Соль.
Вкусный торт для всей семьи. \ Фото: depositphotos.com.
Способ приготовления:
• С двух луковиц снять шелуху, накрошить;
• Печень вымыть и зачистить;
• Пропустить через мясорубку;
• В ёмкости соединить половину муки и яиц, перемешать;
• Добавить соль;
• Из получившиеся смеси обжарить блинчики;
• Оставшийся лук почистить и накрошить;
• Картошку вымыть, избавить от кожуры;
• Пропустить через мясорубку;
• Следом добавить оставшуюся муку, яйцо;
• Всыпать немного соды и соли;
• Перемешать и получившиеся коржики обжарить на масле;
• Сформировать торт, чередуя коржики с блинчиками и смазывая их майонезом;
• Украсить сыром и зеленью.
2. С омлетом
Нежный печёночный торт. \ Фото: google.com.
А вы уже пробовали интересное сочетание нежных блинчиков, помидоров и печени? Тогда обязательно запишите себе этот рецепт, чтобы удивить гостей.
Ингредиенты:
• Печень – 520 г;
• Молоко – 280 мл;
• Яйца – 5 шт;
• Майонез – 160 г;
• Помидоры – 2 шт;
• Перепелиные яйца – 2 шт;
• Маслины – банка;
• Мука – 5 ст.л;
• Зелень – пучок;
• Специи – по вкусу.
Печёночный торт с омлетом. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Печень промыть под водой и зачистить, нарезать кусками;
• Добавить в чашу блендера;
• Следом влить половину молока, яйцо, муку и специи;
• Взбить до однородной массы;
• Разогреть сковороду с маслом;
• Обжарить коржи с двух сторон;
• Оставшиеся яйца вбить в молоко, добавить соль;
• На свободную сковородку влить получившуюся смесь;
• Обжарить как классический блинчик или омлет;
• Сформировать торт: корж, омлет, кусочки помидора;
• Украсить зеленью и отварными яйцами перепела.
3. С капустой
Печёночный торт с капустой. \ Фото: blogspot.com.
А вот для тех, кто любит овощи, мы предлагаем вкуснейший рецепт правильного тортика из печени, морковки, капусты и маленьких помидоров черри.
Ингредиенты:
• Печень – 710 г;
• Яйца – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 3 шт;
• Капуста белокочанная – 310 г;
• Майонез – 110 г;
• Черри – 4 шт;
• Укроп – пучок;
• Мука – 5 ст.л;
• Соль и перец.
Домашний печёночный торт. \ Фото: chtoprigotovit.ru.
Способ приготовления:
• Печень вымыть и зачистить;
• Добавить в чашу блендера вместе с солью, яйцами и мукой;
• Измельчить;
• Разогреть сковородку;
• Обжарить на масле как обычные блинчики;
• С лука снять шелуху, накрошить;
• Промыть капусту и морковку, очистить;
• Морковь натереть на крупной тёрке;
• Капусту нарезать небольшими кусочками;
• На масле обжарить овощи до золотистости;
• Добавить соль и перец;
• Сформировать торт, начиная с коржа, смазанного майонезом, и выкладывая на него начинку.
4. С грибами
Печёночный торт с грибами. \ Фото: pinterest.ru.
Ещё один вариант вкуснейшего тортика, что придётся по вкусу не только большим, но и маленьким капризулям, что не очень любят печёнку.
Ингредиенты:
• Печень – 620 г;
• Молоко – 160 мл;
• Яйцо – 1 шт;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Шампиньоны – 410 г;
• Майонез – 10 ст.л;
• Сыр – 210 г;
• Мука – 3 ст.л;
• Соль – 2 ч.л;
• Масло растительное – 5 ст.л;
• Перец молотый.
Сытный и очень вкусный печёночный торт. \ Фото: boned.ru.
Способ приготовления:
• Печень вымыть под водой и зачистить;
• Нарезать крупными кусочками, всыпать в чашу блендера;
• Влить следом молоко, яйцо, немного перца и часть соли;
• Добавить муку;
• Перебить до однородности;
• Из полученной массы на сковородке выпечь блинчики;
• С лука снять шелуху, накрошить;
• Обжарить до прозрачности;
• Промыть грибы, нарезать кусочками;
• Добавить к луку и жарить около десяти минут;
• Чеснок очистить и продавить через пресс;
• Смешать с майонезом;
• Сформировать торт: на корж выложить немного соуса и грибную зажарку;
• Накрыть следующим коржом, смазать соусом и посыпать сыром.
5. С огурцом
Печёночный торт с огурцом. \ Фото: cookpad.com.
Оригинальный, свежий и вкусный, торт с огурцом и овощами придётся как нельзя кстати к абсолютно любому столу.
Ингредиенты:
• Морковь – 3 шт;
• Огурец – 1 шт;
• Лук – 3 шт;
• Печень – 850 г;
• Яйца – 3 шт;
• Сметана – 210 г;
• Майонез – 160 г;
• Лавровый лист – 3 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Укроп – пучок;
• Чеснок – половинка головки;
• Соль – 1 ч.л;
• Масло растительное.
Печёночные мини-торты. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть и очистить;
• Лук накрошить;
• Морковь натереть на большой тёрке;
• Сбрызнуть сковороду маслом и жарить овощи до золотистости;
• Добавить лавровый лист и, убрав огонь, накрыть крышкой;
• Печень вымыть под водой;
• Всыпать в чашу блендера;
• Добавить муку, яйца, две ложки сметаны и соль;
• Взбить до однородной массы;
• Разогреть сковороду с маслом;
• Аккуратно выложить массу, выпекая, как блинчики;
• К остаткам сметаны добавить майонез;
• Чеснок продавить через пресс и добавить следом;
• Укроп вымыть, нашинковать, добавить следом;
• Дать коржам остыть;
• Выложить на блюдо, смазывая каждый слой соусом;
• Между слоями выложить кусочки огурца и зажарку;
• Сформировать торт.
6. С блинами
Печёночный торт с блинчиками. \ Фото: photorecept.ru.
А ещё приготовить такой тортик можно с классическими блинчиками, используя вместо куриной печени – тресковую, более полезную и питательную.
Ингредиенты:
• Печень тресковая – банка;
• Мука – 110 г;
• Вода газированная – 310 мл;
• Яйца – 5 шт;
• Сыр – 220 г;
• Лук – 1 шт;
• Майонез – 210 г;
• Зелень – пучок;
• Сахар и соль.
Вкуснейший печёночный торт. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Муку смешать с солью и сахаром;
• Влить воду, добавить столовую ложку растительного масла;
• Перемешать;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить блинчики из теста;
• Дать им остыть;
• Отварить яйца вкрутую, снять скорлупу;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Сыр натереть следом;
• Печень достать из банки, дать стечь жидкости;
• Разомнуть до однородности вилкой;
• С лука снять шелуху и нашинковать;
• Сформировать торт: на блины выложить печень, смазывая слои майонезом;
• Чередовать со слоями из яиц и сыра;
• Сверху украсить зеленью.
7. С вафлями
Вафельный печёночный торт. \ Фото: youtube.com.
А для настоящих гурманов мы предлагаем уникальный рецепт – торт, основа которого – не классические блинчики, а самые настоящие, хрустящие вафельные коржи!
Ингредиенты:
• Печень – 510 г;
• Шампиньоны – 310 г;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Манка – 5 ст.л;
• Яйца – 3 шт;
• Коржи вафельные – 1 упаковка;
• Сметана – 2 ст.л;
• Сыр – 110 г;
• Соль.
Лёгкий, воздушный и невероятно вкусный печёночный тортик. \ Фото: zakuskidoma.ru.
Способ приготовления:
• Грибы промыть, зачистить и накрошить;
• Обжарить на масле до полного испарения жидкости;
• Очистить лук, накрошить, добавить к грибам;
• Готовить до прозрачности;
• Очистить чеснок, мелко накрошить;
• Добавить на сковородку, сдобрив солью, и прожаривая ещё пару минут;
• Печень промыть под водой и зачистить;
• Всыпать в чашу блендера;
• Добавить манку, яйца и соль;
• Перебить до однородности;
• Форму накрыть бумагой;
• Вниз выложить корж из вафли;
• Распределить по поверхности печень;
• Накрыть грибным слоем;
• Сверху положить вафлю;
• Повторять до конца ингредиентов;
• Завернуть форму в фольгу и отправить в духовку;
• Печь час при 180 градусах;
• После снять фольгу и дать настояться полчаса.
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