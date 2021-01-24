Удивительная выпечка, которую нужно надувать перед приготовлением

Великолепный вкус домашней выпечки невозможно сравнивать со вкусом покупных изделий. Даже если вы начинающий кулинар, обязательно попробуйте приготовить ужин по этому простому рецепту.
Для теста вам понадобятся:
- теплая вода — 200 мл;
- соль — 1 ч.л;
- сливки 33% — 50 мл;
- сметана — 3 ст.л;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- мука — 450 гр.
Чтобы приготовить начинку подготовьте:
- говядина или другое мясо — 600 гр;
- курдючный жир — 150 гр;
- лук — 3 шт;
- соль;
- специи: черный перец, зира, кориандр.
Для смазки выпечки понадобится:
- яйцо — 1 шт;
- вода — 2 чл.л;
- кунжут.
В глубокой миске смешайте воду, соль, сливки и сметану до получения массы однородной консистенции.
Введите муку и разрыхлитель по частям. Вымесите упругое тесто, которое не прилипает к рукам.
Накройте миску с тестом крышкой и оставьте на столе на 15 минут. Для приготовления начинки лук нарежьте полукольцами. Остальные ингредиенты нарежьте крупным кубиком. Соедините все ингредиенты, соль и специи и хорошо перемешайте.
Разделите тесто на 8 равных частей и скатайте из них шарики. Накройте шарики теста пищевой пленкой и оставьте на столе еще на 15-20 минут.
Раскатайте каждый шарик теста в круглый пласт толщиной примерно 2 мм. Выложите начинку на один круг и накройте ее вторым кругом.
Защипите края изделия. Прежде чем сделать последний защип, вставьте в отверстие трубочку и надуйте тесто, чтобы получить куполообразную заготовку.
Смажьте заготовки яйцом, смешанным с водой, и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
Срежьте верхнюю часть выпечки и подавайте блюдо к столу. При этом нижняя часть выпечки выступи в роли тарелки, а верхняя в качестве хлеба.
Приготовить вкуснейший ужин по этом рецепту получится у каждого, а невероятный вкус оригинального блюда не оставит никого равнодушным.
Поэтапный процесс приготовления необычного блюда можно посмотреть на видео:
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