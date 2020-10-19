Тушеный горох с овощами. Вегетарианский рецепт

Попробуйте совместить полезные бобы с ароматными тушеными овощами. В итоге получается невероятное, сочное блюдо! Оно радует не только ярким вкусом и аппетитным ароматом, но и пользой, витаминами, микроэлементами, которые вы черпаете с каждой ложкой.
Ингредиенты:
Продукты рассчитаны на две порции. В одной порции: белков — 18 г, жиров — 11г, углеводов — 54г.
- Горох 150 гр
- Морковь 100 гр
- Лук репчатый 100 гр
- Чеснок 1-2 зубчика
- Оливковое масло 1 столовая ложка
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- Помидоры 2 шт (или томатная паста)
- Любимые специи и приправы (у меня итальянские травы 1 ч.л.)
Пошаговое приготовление вкусного обеда или сытного ужина — тушеный горох с овощами:
- Горох предварительно замочите на ночь в холодной воде, если позволяет время. Если времени нет, тогда оставьте в воде хотя бы на 30 минут. Тщательно промойте горох. Вода должна быть чистой и прозрачной.
- В подсоленной воде горох отварите до полуготовности. Оставьте немного воды, в которой варили горох. Мы будем добавлять её в сковороду к овощам.
- Помидоры ополосните и нарежьте мелким кубиком.
- Морковь очистите и измельчите на крупной терке.
- Чеснок очистите и меленько порубите.
- Лук очистите и нарежьте кубиком.
- На сухую сковороду или в казан выкладываем томаты, морковь, лук и чеснок. Тушим овощи под крышкой на среднем огне около 10 минут.
- Спустя время добавляем в сковороду горох и немного воды (в котором варили горох). Добавляем соль, черный молотый перец и специи. Тушим до готовности на среднем огне под крышкой (до готовности гороха) и при необходимости подливаем воду.
Готовое блюдо по вкусу и желанию украсьте рубленой зеленью и полейте оливковым маслом.
Тушеный горох с овощами готов. Всем приятного аппетита друзья. Готовьте вместе с нами и готовьте только в удовольствие и с любовью.
Если вы любите или хотите попробовать нут, смело заменяйте горох на эти полезные бобы.
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