Ханум с картофелем

Без Затрат! Вкуснятина из простых продуктов или ОБЕД из того что есть у каждого дома. По вкусу напоминает многим любимые вареники с картофелем. Только готовится намного проще: раскатали тесто, разложили начинку, свернули в рулет и все готово. Еще поделюсь рецептом вкусного соуса. И так приступаем.
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Рецепт:
- Для теста:
- Мука -180-200гр.
- Вода -100мл.
- Растительное масло -1ст.л.
- Соль -1/2ч.л.
- Для начинки:
- Картофель -3-4 шт. (400гр.)
- Лук -2шт.
- Соль -1/2ч.л.
- Растительное масло – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Соль -1/2шт.
- Для соуса:
- Кетчуп -100гр.
- Чеснок -2-3зуб.
- Мед-1ч.л.
- Растительное масло -1ч.л.
- Сок лимона -1ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для начала приготовим тесто. В миску вливаем 100 мл воды, добавляем 1 ст.л. растительного масла, добавляем половину ч.л. соли, перемешиваем.
Добавляем просеянную постепенно. Замешиваем тесто как на пельмени. Мне требуется 200 грамм муки. Тесто убираем в мешочек, пока будем занимается начинкой.
2 луковицы разрежем кубиками, на сковороду наливаем 2-3 ст.л. растительного масла, кладем лук и жарим до полупрозрачности.
Натрем на терке для корейской моркови картофель 3-4 клубня, или можно нарезать мелким кубиком ножом. Кладем картофель к луку, добавляем черный перец, соль половину ч.л., вливаем еще 2-3 ст.л. растительного масла перемешиваем и сразу снимаем с огня, жарить картофель не нужно.
Берем тесто и раскатываем тонкий пласт, чем тоньше, тем лучше. Смазываем растительным маслом, края не смазываем. Кладем начинку и равномерно распределяем. Заворачиваем рулет. Закрепляем края.
Заворачиваем рулет и варим на пару. Я варю в мультиварке на пару, можно в мантоварке или просто отварить на сковороде в воде или в соусе. Варю 30 минут с момента закипания.
У меня сегодня постный вариант, подаю с таким соусом. Берем 100 грамм кетчупа, добавляем 1 ч.л. меда, 1 ч.л. раст. масла, 1 ст.л. лимонного сока, 3 зубчика чеснока.
Если делать не постный вариант, можно подать со сливочном маслом или сметаной. При желание в начинку к картофелю можно добавить сало.
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