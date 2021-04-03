Ханум с картофелем

Без Затрат! Вкуснятина из простых продуктов или ОБЕД из того что есть у каждого дома. По вкусу напоминает многим любимые вареники с картофелем. Только готовится намного проще: раскатали тесто, разложили начинку, свернули в рулет и все готово. Еще поделюсь рецептом вкусного соуса. И так приступаем.

***************************

Рецепт:

Для теста:

Мука -180-200гр.



Вода -100мл.



Растительное масло -1ст.л.



Соль -1/2ч.л.

Для начинки:

Картофель -3-4 шт. (400гр.)



Лук -2шт.



Соль -1/2ч.л.



Растительное масло – по вкусу



Черный перец – по вкусу



Соль -1/2шт.

Для соуса:

Кетчуп -100гр.



Чеснок -2-3зуб.



Мед-1ч.л.



Растительное масло -1ч.л.



Сок лимона -1ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для начала приготовим тесто. В миску вливаем 100 мл воды, добавляем 1 ст.л. растительного масла, добавляем половину ч.л. соли, перемешиваем.

Добавляем просеянную постепенно. Замешиваем тесто как на пельмени. Мне требуется 200 грамм муки. Тесто убираем в мешочек, пока будем занимается начинкой.

2 луковицы разрежем кубиками, на сковороду наливаем 2-3 ст.л. растительного масла, кладем лук и жарим до полупрозрачности.

Натрем на терке для корейской моркови картофель 3-4 клубня, или можно нарезать мелким кубиком ножом. Кладем картофель к луку, добавляем черный перец, соль половину ч.

л., вливаем еще 2-3 ст.л. растительного масла перемешиваем и сразу снимаем с огня, жарить картофель не нужно.

Берем тесто и раскатываем тонкий пласт, чем тоньше, тем лучше. Смазываем растительным маслом, края не смазываем. Кладем начинку и равномерно распределяем. Заворачиваем рулет. Закрепляем края.

Заворачиваем рулет и варим на пару. Я варю в мультиварке на пару, можно в мантоварке или просто отварить на сковороде в воде или в соусе. Варю 30 минут с момента закипания.

У меня сегодня постный вариант, подаю с таким соусом. Берем 100 грамм кетчупа, добавляем 1 ч.л. меда, 1 ч.л. раст. масла, 1 ст.л. лимонного сока, 3 зубчика чеснока.

Если делать не постный вариант, можно подать со сливочном маслом или сметаной. При желание в начинку к картофелю можно добавить сало.