Им не место в холодильнике: 10 продуктов, которые вы неправильно храните

Разбирая пакеты с покупками - многое уходит на хранение в холодильник. Но только не всем овощам и фруктам нужна прохлада. Некоторых даже не смущает отправить к полкам к мясу и молоку, к примеру, хлеб, фрукты, мед, шоколад.

Ivona расскажет, какие продукты категорически нельзя хранить в холодильнике и к чему это может привести.

​Лук

В холоде лук портится быстрее, чем на прилавке в магазине. При низкой температуре луковица изнутри плесневеет и гниет, но снаружи вы этого не заметите. И самый большой минус нахождения лука в холодильнике – он передает свой аромат и вкус рядом лежащим продуктам. Если у вас осталась половинка луковицы, положите ее в вакуумный пакет и храните в специальном ящике холодильника для овощей.

Картофель

Этот популярный корнеплод не любит холод, идеальная среда хранения – темное помещение. Крахмал в картофеле будет расщепляться, вкусовые качества пострадают, ее структура станет грубой. Дабы избежать проблем с запасами, выделите для хранения специальное место: в квартире, к примеру, на балконе, в частных домах – в коридорах, погребах.

Чеснок

Ошибочно хранить чеснок в холодильнике, там он потеряет остроту вкуса. Холод ему не нужен! Советуем использовать проветриваемый сухой контейнер или бумажный пакет.

Если вы разобрали головку, то зубчики надо использовать в срок 7-10 дней.

Мед

Ваш мед в холодильнике? Срочно уберите его оттуда. В холоде он кристаллизуется, его консистенция становится твердой. Пасечники советуют хранить мед при комнатной температуре, главное - избежать попадания солнечных лучей.

Орехи

Орехи действительно можно оставлять в холодильнике, это продлевает им жизнь. Но вот вкусовые качества страдают - от соседних полок орех притянет запахи. Орехи лучше хранить в герметической упаковке при комнатной температуре. Хозяйки также хранят орехи в поджаренном виде, их используют в выпечку, добавляют в овсяную кашу на завтраки.

Хлеб

Боитесь, что хлеб засохнет и поэтому храните его в холодильнике? Это настоящий миф! Холод отнюдь не способствует хранению хлебобулочных изделий, он его только высушивает. Кстати, если вы вдруг заморозили хлеб, не выбрасывайте, из него получатся вкусные тосты.

Томаты

Где вы в магазине взяли помидоры? Правильно, не с холодильных полок. Также и дома их не нужно хранить в холоде. Свежесть томатов будет сохранена при комнатной температуре. Собрали с грядки недозрелые томаты – оставьте их на подоконнике, спелые можно убрать в темное прохладное место.

Шоколадно-ореховая паста

Если вы не хотите достать из холодильника баночку с камнем, срочно смените место хранения пасты. На завтрак вы точно не успеете ею полакомиться, придется долго ждать, когда будет можно намазать. Открытую емкость с шоколадно-ореховой пастой на протяжении месяца можно хранить на полке.

Яблоки

Яблоки и груши не хранят в холодильнике. Низкая температура убьет хрустящую структуру. Повторимся про магазины, в супермаркетах же эти фрукты не хранятся в холодных витринах, также и дома не надо отправлять в «любимый шкаф домочадцев».

Бананы

Для бананов идеальная температура хранения +12 градусов. В холодильнике они быстро чернеют, теряют свои полезные свойства и вкусовые качества. Если обернуть ножки бананов фольгой или пищевой пленкой, вы избежите быстрому распространению черных крапинок и продлите срок хранения.