Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Если вы любите свеклу, обязательно приготовьте этот простой салат. Пикантный, сочный, сытный, – вот как его можно охарактеризовать. А понадобится всего несколько ингредиентов. Свеклу для салата можно приготовить любым способом – запечь в духовке в фольге или отварить до готовности в кастрюле с водой. Вариант с запеканием предпочтительнее, так свекла получается более вкусной и менее водянистой.

Ингредиенты:

свекла среднего размера – 2 шт.

грецкие орехи – 1 горсть

зерна граната – 1 горсть

чеснок – 2 дольки

соль, хмели-сунели – по вкусу

Для заправки:

сметана – 2 ст.л.

Рецепт приготовления свекольного грузинского салата:

Готовую свеклу чистим и трем на средней терке.

Заправляем свеклу сметаной, добавляем соль и примерно ¼ ч.л. хмели-сунели. Размешиваем.

Орехи измельчаем, но не в крошку. Предварительно можно подсушить их в духовке или на сковороде.

Чеснок измельчаем и добавляем в салат. Перемешиваем.

Перекладываем блюдо в посуду для подачи, посыпаем сверху гранатовыми зёрнами. Готово!

Приятного аппетита!