Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Если вы любите свеклу, обязательно приготовьте этот простой салат. Пикантный, сочный, сытный, – вот как его можно охарактеризовать. А понадобится всего несколько ингредиентов. Свеклу для салата можно приготовить любым способом – запечь в духовке в фольге или отварить до готовности в кастрюле с водой. Вариант с запеканием предпочтительнее, так свекла получается более вкусной и менее водянистой.
Ингредиенты:
- свекла среднего размера – 2 шт.
- грецкие орехи – 1 горсть
- зерна граната – 1 горсть
- чеснок – 2 дольки
- соль, хмели-сунели – по вкусу
Для заправки:
- сметана – 2 ст.л.
Рецепт приготовления свекольного грузинского салата:
Готовую свеклу чистим и трем на средней терке.
Заправляем свеклу сметаной, добавляем соль и примерно ¼ ч.л. хмели-сунели. Размешиваем.
Орехи измельчаем, но не в крошку. Предварительно можно подсушить их в духовке или на сковороде.
Чеснок измельчаем и добавляем в салат. Перемешиваем.
Перекладываем блюдо в посуду для подачи, посыпаем сверху гранатовыми зёрнами. Готово!
Приятного аппетита!
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