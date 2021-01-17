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Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

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Если вы любите свеклу, обязательно приготовьте этот простой салат. Пикантный, сочный, сытный, – вот как его можно охарактеризовать. А понадобится всего несколько ингредиентов. Свеклу для салата можно приготовить любым способом – запечь в духовке в фольге или отварить до готовности в кастрюле с водой. Вариант с запеканием предпочтительнее, так свекла получается более вкусной и менее водянистой.

Ингредиенты:

  • свекла среднего размера – 2 шт.
  • грецкие орехи – 1 горсть
  • зерна граната – 1 горсть
  • чеснок – 2 дольки
  • соль, хмели-сунели – по вкусу

Для заправки:

  • сметана – 2 ст.л.

Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Рецепт приготовления свекольного грузинского салата:

Готовую свеклу чистим и трем на средней терке.

Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Заправляем свеклу сметаной, добавляем соль и примерно ¼ ч.л. хмели-сунели. Размешиваем.

Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Орехи измельчаем, но не в крошку. Предварительно можно подсушить их в духовке или на сковороде.

Чеснок измельчаем и добавляем в салат. Перемешиваем.

Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Перекладываем блюдо в посуду для подачи, посыпаем сверху гранатовыми зёрнами. Готово!

Грузинский свекольный салат – вроде бы обычная свекла, но получается бесподобно вкусно

Приятного аппетита!

 

 

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