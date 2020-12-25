Торт "Апельсиновый рай" Очень вкусный, яркий тортик!

Всем большой привет, дорогие зрители! Сегодня делюсь с вами рецептом потрясающего мега апельсинового, веселенького тортика! То, что нужно к ближайшим праздникам!

Ингредиенты

Бисквит

Яйца – 4 шт.

Сахарная пудра – 50 гр.

Соль - щепотка

Мука – 120 гр.

Апельсин – 1 шт.

Прослойка

Сметана 15-20% - 700 гр.+ 2 ст.л.

Сахарная пудра – 50 гр.+1 ч.л.

Ванилин – на кончике ножа

Апельсин – 2 шт.

Желатин – 25 гр.

Вода – 80 мл.

Яйца разделить на желтки и белки. К белкам добавить щепотку соли и постепенно добавляя сахарную пудру взбить белки до устойчивых пиков. По одному ввести желтки, затем цедру 1 апельсина и сок половины апельсина. Всыпать просеянную муку в 2 приема. Аккуратно перемешать.

Выпекать в разогретой духовке до 180*С на среднем уровне без конвекции 25-30 минут. остудить. Разрезать на 2 коржа. Нижний корж пропитать половиной оставшегося сока апельсина, установить на блюдо и зафиксировать в кольце.

Для крема (прослойки) 2 апельсина очистить и отделить от белых пленок. Разрезать на кусочки. Желатин залить водой, оставить набухнуть. Прогреть до растворения. Сметану с сахарной пудрой быстро объединить миксером. Тонкой струйкой влить распущенный желатин к сметанной массе. 3-4 ст.л. крема отложить для покрытия торта сверху и по бокам.

Нарезанный апельсин добавить к крему. Перемешать. Распределить по коржу, заполняя все пустоты.

Верхний корж пропитать апельсиновым соком и накрыть сверху, прижимая рукой, чтобы крем с коржом склеились. Отправить в холодильник на 1-2 часа.

Для украшения взять 3 шприца на 2, 5, 20 кубиков. Из кожуры апельсина вырезать шайбочки шприцем на 20 кубиков и 5. Из средних шайбочек (5 куб.) вырезать шайбочки поменьше 2 куб. шприцем. В итоге получатся колечки и шайбочки.

Отложенный крем с желатином пробить погружным блендером с 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. сахарной пудры и ванилином. Смазать торт сверху и по бокам. Украсить апельсиновыми заготовками и можно угощаться.