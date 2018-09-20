Вы когда-нибудь пробовали добавить в тесто манную крупу – вместо муки или вместе с мукой? Попробуйте! И результат кулинарного опыта Вас восхитит. Потому что получится не обычный пирог или кекс, а нежный, тающий во рту манник!

Манник на кефире с яблоками

Манники можно готовить на кефире и на молоке; с самыми различными добавками: свежими ягодами и сухофруктами; шоколадной крошкой и какао; изюмом и орехами… Сегодня предлагаю Вам приготовить шикарный манник с яблоками на кефире – одну из самых ароматных и вкусных разновидностей этого рецепта.

Манник на кефире с яблоками

Пирог получается удивительно нежный, а сказочный аромат яблочной выпечки приманит на кухню всех домочадцев… а возможно, даже соседей!

Оценят данный рецепт и те, кто интересуется выпечкой без яиц.

Ингредиенты для манника на кефире с яблоками:

1 стакан манной крупы;

1 стакан муки;

1 стакан кефира;

1 стакан сахара;

125 г сливочного масла или маргарина;

1 ч. л. без верха пищевой соды;

1 ст. л. лимонного сока или 9% уксуса;

6-8 средних яблок.

Ингредиенты для манника на кефире с яблоками

Как приготовить манник на кефире с яблоками:

Отмеряем продукты одинаковыми стаканами, объёмом 200г.

Манку зальём кефиром, перемешаем и оставим на полчаса.

Тем временем подготовим яблоки: помоем, очистим от сердцевинок с перегородками и семенами, а вот шкурку можно не снимать. Затем нарежем яблоки небольшими ломтиками или кусочками.

Отмеряем продукты

Манку зальём кефиром

Подготовим яблоки

Я взяла 7 яблок среднего размера. В очищенном виде – 500-600 г, но можно положить в тесто и больше, до 1 кг. Манник яблоками не испортишь, как кашу маслом! Лучше выбирать яблоки твёрдых кисло-сладких сортов, в меру сочные – Антоновку, Симеренко.

Манка впитала в себя кефир – пора замешивать тесто! Высыпаем в миску с манкой сахар.

Растапливаем масло и выливаем в миску, перемешиваем.

Затем добавляем в тесто муку. Лучше её просеять – тогда выпечка получается более пушистой и нежной.

В муке делаем углубление и высыпаем туда соду, гасим лимонным соком или уксусом, и тут же тщательно перемешиваем тесто до однородности.

Высыпаем в миску с манкой сахар

Вливаем растопленное масло

Добавляем муку и гашеную соду

Высыпаем в тесто яблоки и снова перемешиваем, чтобы они распределились равномерно. Если Вам покажется, что яблок много – не беспокойтесь, именно в этом секрет вкуса яблочного манника.

Подготовим форму для выпекания: смажем дно и стенки кусочком размягчённого сливочного масла, а затем обсыплем манкой. Важно смазывать и обсыпать форму тщательно, чтобы не осталось «островков», к которым может пристать пирог.

Смешаем яблоки, полученное тесто и переложим в форму

Насчёт формы – Вы можете использовать такую форму с дырочкой, как на фото, либо силиконовую, или даже просто чугунную сковороду. Можно выпекать один большой манник – или маленькие манные кексы в силиконовых формочках.

Вкусно в любом случае, различаться будет время выпекания: маленькие кексики испекутся через 50-55 минут; манник в широкой форме с низкими бортами выпекается примерно 1 час, в высокой с дырочкой – около полутора часов.

Ставим форму с манником в духовку, разогретую до 180С, и выпекаем до сухой деревянной палочки (при пробе теста в самом высоком месте) и румяного верха.

Манник на кефире с яблоками

Готовый манник достаём из духовки и даём постоять в форме 10-15 минут. Пахнет он изумительно, и попробовать не терпится, но, если Вы поторопитесь вытряхнуть из формы горячий пирог, он может поломаться и раскрошиться.

Чтобы проще было достать пирог, можно аккуратно поддеть его по краям ножиком – хотя, если форма хорошо смазана, вытряхнуть манник легко. Накрываем форму блюдом, переворачиваем, слегка похлопываем ладонью по донышку – и пирог на блюде!

Манник на кефире с яблоками

Свежий пирог очень крохкий, он рассыпается в руках, поэтому для нарезки нужен очень острый ножик. А лучше – просто отламывайте порционные кусочки и наслаждайтесь домашней яблочной выпечкой!

Манник с яблоками вкусен как тёплым, так и остывшим. А если Вам понравится рецепт и захочется поэкспериментировать, добавьте вместо яблок груши, или вишни, кусочки абрикоса или персика. И у Вас каждый раз будет новый пирог к чаю!