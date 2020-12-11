Светкина родина, Ставропольский край, богата землями и урожайностью, но совершенно не богата грибами, на мой взгляд. Она говорит, что в лесах у них растут только шампиньоны и терновики. Что такое шампиньоны я знаю, а терновики, она их ещё называет сливовики, только на фото видела, я бы такие побоялась собирать. Тем не менее, Светкина родня грибы очень любит, потому, провожая её в Минеральные Воды, передаю обязательно немного наших лесных грибов.

Несмотря на то, что Ставрополье грибами не богато, оно богато рецептами. Сегодня расскажу один из них, рецепт моментальных маринованных шампиньонов: готовится быстро, съедается моментально. Этот рецепт очень пригодится в неурожайный на грибы год, так как в магазинах и на рынках эти грибочки можно купить всегда.

Маринованные шампиньоны с заправкой из сметаны и петрушки

Ингредиенты

Шампиньоны — 500 г

Лук репчатый — небольшая головка

Вода — 0,5 стакана

Душистый перец — несколько горошин

Уксус — 1 ст. ложка

Соль — 1 ч. ложка

Сахар — 2 ч. ложки

Лавровый лист

Для подачи: зелень, красный салатный лук, душистое растительное масло или сметана.

Шампиньоны

Приготовление

Для начала нужно помыть, почистить и нарезать шампиньоны, на дно кастрюли с грибами налить полстакана воды, туда же отправить очищенную целую луковицу и поставить на огонь.

После закипания огонь уменьшить и варить минут 10, за это время шампиньоны выделят достаточное количество жидкости, чтобы быть полностью ею покрытыми.

Осталось добавить остальные ингредиенты по вкусу.

На мой вкус:

1 ч. ложка соли,

2 ч. ложки сахара,

2 ст. ложки домашнего яблочного уксуса, если уксус 9%, то 1 ст. ложки, на мой взгляд, будет достаточно.

Не забыть о лаврушке и перце, горечи они не дадут, но шампиньоны от них будут благоухать не хуже, чем дорогое ресторанное блюдо. Напоминаю, пробовать маринад никто не запрещает, можно делать на свой вкус.

Ставим на плиту

Проварить грибы ещё минут 5-10 до полной готовности. После остывания грибы готовы. Светкина мама делает их сразу из пары килограмм, раскладывает горячими по банкам. Так после остывания они могут храниться довольно долго в холодильнике, а мы съедим их уже сегодня.

Перед подачей заправить их тонко нарезанным полукольцами красным луком, любимой зеленью (маринованные грибы, как оказалось, прекрасно гармонируют с петрушкой) и сметаной или душистым маслом.

В заключение хочу добавить: шампиньоны до этого за грибы не считала, к заправке маринованных грибов сметаной всегда относилась скептически, а к петрушке я вообще никак не отношусь, потому что у неё яркий вкус, который обычно затмевает вкус остальных ингредиентов.

Светка чуть ли не насильно заставила меня приготовить и попробовать шампиньоны по их семейному рецепту. И я могу отметить, что сказать, что я была приятно удивлена — это ничего не сказать, я была в полном восторге.

Так что не бойтесь экспериментировать, пробовать что-то новое, и приятного аппетита!