10 рецептов очень хрустящих куриных наггетсов

Сырные, миндальные, с чипсами и в медовой панировке — попробуйте все.
О чём нужно помнить
- Для наггетсов обычно используют куриное филе или грудку. Те, кто любит пожирнее, могут взять бёдра.
- Мясо необходимо очистить от кожи и костей и порезать на небольшие кусочки толщиной около 1 см. Заготовки делают продолговатыми или овальными, а для детей можно сформировать фигурки.
- С кукурузной мукой панировка будет более хрустящей.
- Такие полуфабрикаты можно хранить в морозилке и готовить в удобное время.
- Обычно наггетсы подают с майонезом и кетчупом, но вы можете выбрать любой другой соус — от кисло-сладкого до острого. Украсьте закуску листьями салата и другой зеленью. На гарнир отлично подойдёт картофель, рис или спагетти.
1. Классические куриные наггетсы
Ингредиенты
- 1 столовая ложка молотого чеснока;
- щепотка соли;
- ½ чайной ложки чёрного перца;
- 70 г муки;
- 2 куриные грудки;
- 100 г панировочных сухарей;
- 1 яйцо;
- оливковое масло — для жарки.
Приготовление
Смешайте чеснок, соль, перец и муку. Нарезанную курицу обваляйте в этой смеси.
Насыпьте панировочные сухари в отдельную тарелку, в другой миске взбейте яйцо. Опустите кусочки сначала в яйцо, затем в сухари. Выложите на тарелку и отправьте в холодильник на 20 минут.
Разогрейте оливковое масло на сковороде. Жарьте курицу на среднем огне до золотистого цвета.
2. Наггетсы из куриного фарша
Ингредиенты
- 3 кусочка хлеба;
- 125 мл молока;
- 500 г куриного филе;
- ½ чайной ложки молотого чеснока;
- соль, перец — по вкусу;
- ½ чайной ложки паприки;
- 1 чайная ложка соевого соуса;
- ½ чайной ложки сушёной петрушки;
- 2 яйца;
- ½ чайной ложки приправы для курицы;
- 130 г пшеничной муки;
- 1 столовая ложка кукурузной муки;
- 100 г хлебных крошек или сухарей;
- растительное масло — для жарки + для смазывания рук.
Приготовление
Поломайте хлеб на маленькие кусочки и залейте молоком. Нарежьте филе ломтиками и измельчите блендером. Соедините с размокшим хлебом, чесноком, солью, перцем, паприкой, соевым соусом, петрушкой, 1 яйцом и перемешайте. Отправьте фарш в холодильник на 30–45 минут.
Смешайте приправу для курицы, пшеничную и кукурузную муку. В другой тарелке взбейте второе яйцо. Отдельно перемешайте панировочные сухари, соль и перец.
Смажьте руки маслом, возьмите немного фарша и придайте ему овальную форму. Обваляйте в муке с двух сторон, затем в яйце и сухарях. Выложите на тарелку наггетсы и уберите в холодильник на 30 минут.
Обжаривайте в масле на среднем огне до золотистой корочки.
3. Куриные наггетсы с моцареллой
Ингредиенты
- 225 г моцареллы;
- соль, перец — по вкусу;
- 450 г куриного фарша;
- 50 г панировочных сухарей;
- щепотка сушёного орегано, или душицы;
- 2 яйца;
- 60 г муки;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление
Нарежьте сыр небольшими пластинами. Посолите и поперчите фарш. Возьмите 1 столовую ложку мясной массы, положите в середину моцареллу, скатайте в шарик и приплюсните. Сыр должен оказаться в центре наггетса.
Смешайте сухари и орегано. В отдельной миске взбейте яйца. Обваляйте заготовки с обеих сторон сначала в муке, затем в яйцах и сухарях. Обжаривайте в масле на среднем огне до появления корочки.
4. Куриные наггетсы с кукурузными хлопьями от Джейми Оливера
Ингредиенты
- 240 г куриного филе;
- 100 г кукурузных хлопьев;
- соль, перец — по вкусу;
- розмарин — по вкусу;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 яйца;
- 70 г муки;
- растительное масло — для запекания.
Приготовление
Нарежьте филе на кусочки толщиной в два пальца. Соедините блендером кукурузные хлопья, соль, перец, розмарин и оливковое масло. Выложите панировочную смесь в тарелку.
Взбейте в миске 2 яйца. В другую тарелку насыпьте муку. Обваляйте курицу в муке, яйце и кукурузных хлопьях.
Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите наггетсы на смазанный растительным маслом противень и запекайте 25–30 минут.
5. Куриные наггетсы в сырной панировке
Ингредиенты
- 2 куриные грудки;
- 40 г пармезана;
- 125 г панировочных сухарей;
- щепотка соли;
- 1 столовая ложка растительного масла + для запекания;
- 2 яйца;
- 40 г муки.
Приготовление
Нарежьте курицу на кусочки длиной примерно 4 см.
Натрите сыр на крупной тёрке, смешайте с сухарями и посолите. Полейте маслом и перемешайте. Взбейте яйца в отдельной миске.
Обваляйте курицу в муке, затем в яйцах и сухарях.
Разогрейте духовку до 220 °C. Запекайте наггетсы на смазанном маслом противне 12–14 минут до появления золотистой корочки.
6. Куриные наггетсы с картофельными чипсами
Ингредиенты
- 200 г картофельных чипсов;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки молока;
- 6 куриных грудок;
- 70 г сливочного масла.
Приготовление
Измельчите чипсы в пакете руками и высыпьте в миску. Взбейте яйцо с молоком. Грудки нарежьте, окуните в яйцо и обваляйте в чипсах со всех сторон.
В разогретую до 180 °C духовку поставьте наггетсы и сбрызните растопленным сливочным маслом. Выпекайте 15–18 минут до золотистого цвета.
7. Куриные наггетсы с миндалём
Ингредиенты
- 150 г миндаля;
- 100 г панировочных сухарей;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка паприки;
- 1 чайная ложка молотого чеснока;
- 1 чайная ложка чёрного перца;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка молока;
- 120 г муки;
- 2 куриные грудки;
- растительное масло — для запекания.
Приготовление
Измельчите миндаль блендером. Добавьте сухари, соль, паприку, чеснок, перец и перемешайте.
Взбейте яйцо и молоко в отдельной миске. Муку насыпьте в тарелку.
Нарежьте курицу на небольшие кусочки и обваляйте их сначала в муке, потом в яйце и миндальной смеси.
Выложите заготовки на смазанный маслом противень. Выпекайте 10–15 минут в разогретой до 200 °C духовке, пока наггетсы не станут золотисто-коричневыми.
8. Куриные наггетсы с ветчиной и сыром
Ингредиенты
- 3 куриные грудки;
- 100 г ветчины;
- 100 г сыра;
- 70 г муки;
- щепотка соли;
- щепотка перца;
- 1 яйцо;
- 125 мл воды;
- 100 г хлебных крошек;
- растительное масло — для запекания.
Приготовление
Нарежьте курицу, ветчину и сыр ломтиками одинакового размера. На кусочек грудки выложите сыр и ветчину, затем снова курицу и закрепите зубочисткой.
Смешайте муку, соль и перец. В другой миске взбейте яйцо с водой. Высыпьте хлебные крошки в отдельную тарелку. Каждую заготовку окуните в муку, яичную смесь и крошки.
Разместите наггетсы на смазанном маслом противне. Выпекайте 10 минут в разогретой до 180 °C духовке, затем переверните, удалите зубочистки и оставьте готовиться ещё на 10 минут.
9. Куриные наггетсы с мёдом, чеддером и пармезаном
Ингредиенты
- 2 куриные грудки;
- 1 столовая ложка мёда;
- 1 столовая ложка сока лайма;
- ½ чайной ложки паприки;
- 1 чайная ложка сушёного тимьяна;
- 60 г пармезана;
- 1 яйцо;
- 130 г муки;
- соль — по вкусу;
- ½ чайной ложки чёрного перца;
- 60 г чеддера;
- 5 столовых ложек хлебных крошек;
- 5 столовых ложек оливкового масла.
Приготовление
Нарежьте курицу на кусочки. Смешайте мёд, сок лайма, паприку, тимьян и натёртый на крупной тёрке пармезан. Обмажьте смесью грудку.
Взбейте яйцо. В другую тарелку насыпьте муку, добавьте соль и перец. Отдельно натрите на крупной тёрке чеддер и добавьте к нему хлебные крошки. Обваляйте курицу в муке, яйце и сырной смеси. Поставьте в холодильник на 30 минут.
Разогрейте масло на сковороде. Жарьте наггетсы на среднем огне до золотистого цвета.
10. Куриные наггетсы с грибами
Ингредиенты
- 200 г кукурузных хлопьев;
- 5 столовых ложек сушёного лука;
- 4 столовые ложки молотого имбиря;
- 5 столовых ложек молотого чеснока;
- 1 столовая ложка паприки;
- 1 столовая ложка чёрного перца;
- соль — по вкусу;
- 240 г куриного филе;
- 170 г свежих или замороженных грибов;
- 2 яйца;
- 130 г муки;
- растительное масло — для запекания.
Приготовление
Блендером соедините кукурузные хлопья, лук, имбирь, чеснок, паприку, перец и соль.
Нарежьте филе на мелкие кусочки и измельчите блендером до консистенции фарша. Помойте грибы, мелко нарубите и смешайте с курицей. Взбейте яйца в отдельной миске. Высыпьте муку в тарелку.
Возьмите столовую ложку куриной смеси, обваляйте с обеих сторон в муке, яйце и хлопьях.
Выпекайте наггетсы на смазанном маслом противне в разогретой до 250 °C духовке 20 минут.
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