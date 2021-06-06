10 рецептов очень хрустящих куриных наггетсов

Сырные, миндальные, с чипсами и в медовой панировке — попробуйте все.

О чём нужно помнить

Для наггетсов обычно используют куриное филе или грудку. Те, кто любит пожирнее, могут взять бёдра.

Мясо необходимо очистить от кожи и костей и порезать на небольшие кусочки толщиной около 1 см. Заготовки делают продолговатыми или овальными, а для детей можно сформировать фигурки.

С кукурузной мукой панировка будет более хрустящей.

Такие полуфабрикаты можно хранить в морозилке и готовить в удобное время.

Обычно наггетсы подают с майонезом и кетчупом, но вы можете выбрать любой другой соус — от кисло-сладкого до острого. Украсьте закуску листьями салата и другой зеленью. На гарнир отлично подойдёт картофель, рис или спагетти.

1. Классические куриные наггетсы

Ингредиенты

1 столовая ложка молотого чеснока;

щепотка соли;

½ чайной ложки чёрного перца;

70 г муки;

2 куриные грудки;

100 г панировочных сухарей;

1 яйцо;

оливковое масло — для жарки.

Приготовление

Смешайте чеснок, соль, перец и муку. Нарезанную курицу обваляйте в этой смеси.

Насыпьте панировочные сухари в отдельную тарелку, в другой миске взбейте яйцо. Опустите кусочки сначала в яйцо, затем в сухари. Выложите на тарелку и отправьте в холодильник на 20 минут.

Разогрейте оливковое масло на сковороде. Жарьте курицу на среднем огне до золотистого цвета.

2. Наггетсы из куриного фарша

Ингредиенты

3 кусочка хлеба;

125 мл молока;

500 г куриного филе;

½ чайной ложки молотого чеснока;

соль, перец — по вкусу;

½ чайной ложки паприки;

1 чайная ложка соевого соуса;

½ чайной ложки сушёной петрушки;

2 яйца;

½ чайной ложки приправы для курицы;

130 г пшеничной муки;

1 столовая ложка кукурузной муки;

100 г хлебных крошек или сухарей;

растительное масло — для жарки + для смазывания рук.

Приготовление

Поломайте хлеб на маленькие кусочки и залейте молоком. Нарежьте филе ломтиками и измельчите блендером. Соедините с размокшим хлебом, чесноком, солью, перцем, паприкой, соевым соусом, петрушкой, 1 яйцом и перемешайте. Отправьте фарш в холодильник на 30–45 минут.

Смешайте приправу для курицы, пшеничную и кукурузную муку. В другой тарелке взбейте второе яйцо. Отдельно перемешайте панировочные сухари, соль и перец.

Смажьте руки маслом, возьмите немного фарша и придайте ему овальную форму. Обваляйте в муке с двух сторон, затем в яйце и сухарях. Выложите на тарелку наггетсы и уберите в холодильник на 30 минут.

Обжаривайте в масле на среднем огне до золотистой корочки.

3. Куриные наггетсы с моцареллой

Ингредиенты

225 г моцареллы;

соль, перец — по вкусу;

450 г куриного фарша;

50 г панировочных сухарей;

щепотка сушёного орегано, или душицы;

2 яйца;

60 г муки;

растительное масло — для жарки.

Приготовление

Нарежьте сыр небольшими пластинами. Посолите и поперчите фарш. Возьмите 1 столовую ложку мясной массы, положите в середину моцареллу, скатайте в шарик и приплюсните. Сыр должен оказаться в центре наггетса.

Смешайте сухари и орегано. В отдельной миске взбейте яйца. Обваляйте заготовки с обеих сторон сначала в муке, затем в яйцах и сухарях. Обжаривайте в масле на среднем огне до появления корочки.

4. Куриные наггетсы с кукурузными хлопьями от Джейми Оливера

Ингредиенты

240 г куриного филе;

100 г кукурузных хлопьев;

соль, перец — по вкусу;

розмарин — по вкусу;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 яйца;

70 г муки;

растительное масло — для запекания.

Приготовление

Нарежьте филе на кусочки толщиной в два пальца. Соедините блендером кукурузные хлопья, соль, перец, розмарин и оливковое масло. Выложите панировочную смесь в тарелку.

Взбейте в миске 2 яйца. В другую тарелку насыпьте муку. Обваляйте курицу в муке, яйце и кукурузных хлопьях.

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите наггетсы на смазанный растительным маслом противень и запекайте 25–30 минут.

5. Куриные наггетсы в сырной панировке

Ингредиенты

2 куриные грудки;

40 г пармезана;

125 г панировочных сухарей;

щепотка соли;

1 столовая ложка растительного масла + для запекания;

2 яйца;

40 г муки.

Приготовление

Нарежьте курицу на кусочки длиной примерно 4 см.

Натрите сыр на крупной тёрке, смешайте с сухарями и посолите. Полейте маслом и перемешайте. Взбейте яйца в отдельной миске.

Обваляйте курицу в муке, затем в яйцах и сухарях.

Разогрейте духовку до 220 °C. Запекайте наггетсы на смазанном маслом противне 12–14 минут до появления золотистой корочки.

6. Куриные наггетсы с картофельными чипсами

Ингредиенты

200 г картофельных чипсов;

1 яйцо;

2 столовые ложки молока;

6 куриных грудок;

70 г сливочного масла.

Приготовление

Измельчите чипсы в пакете руками и высыпьте в миску. Взбейте яйцо с молоком. Грудки нарежьте, окуните в яйцо и обваляйте в чипсах со всех сторон.

В разогретую до 180 °C духовку поставьте наггетсы и сбрызните растопленным сливочным маслом. Выпекайте 15–18 минут до золотистого цвета.

7. Куриные наггетсы с миндалём

Ингредиенты

150 г миндаля;

100 г панировочных сухарей;

щепотка соли;

1 чайная ложка паприки;

1 чайная ложка молотого чеснока;

1 чайная ложка чёрного перца;

1 яйцо;

1 столовая ложка молока;

120 г муки;

2 куриные грудки;

растительное масло — для запекания.

Приготовление

Измельчите миндаль блендером. Добавьте сухари, соль, паприку, чеснок, перец и перемешайте.

Взбейте яйцо и молоко в отдельной миске. Муку насыпьте в тарелку.

Нарежьте курицу на небольшие кусочки и обваляйте их сначала в муке, потом в яйце и миндальной смеси.

Выложите заготовки на смазанный маслом противень. Выпекайте 10–15 минут в разогретой до 200 °C духовке, пока наггетсы не станут золотисто-коричневыми.

8. Куриные наггетсы с ветчиной и сыром

Ингредиенты

3 куриные грудки;

100 г ветчины;

100 г сыра;

70 г муки;

щепотка соли;

щепотка перца;

1 яйцо;

125 мл воды;

100 г хлебных крошек;

растительное масло — для запекания.

Приготовление

Нарежьте курицу, ветчину и сыр ломтиками одинакового размера. На кусочек грудки выложите сыр и ветчину, затем снова курицу и закрепите зубочисткой.

Смешайте муку, соль и перец. В другой миске взбейте яйцо с водой. Высыпьте хлебные крошки в отдельную тарелку. Каждую заготовку окуните в муку, яичную смесь и крошки.

Разместите наггетсы на смазанном маслом противне. Выпекайте 10 минут в разогретой до 180 °C духовке, затем переверните, удалите зубочистки и оставьте готовиться ещё на 10 минут.

9. Куриные наггетсы с мёдом, чеддером и пармезаном

Ингредиенты

2 куриные грудки;

1 столовая ложка мёда;

1 столовая ложка сока лайма;

½ чайной ложки паприки;

1 чайная ложка сушёного тимьяна;

60 г пармезана;

1 яйцо;

130 г муки;

соль — по вкусу;

½ чайной ложки чёрного перца;

60 г чеддера;

5 столовых ложек хлебных крошек;

5 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление

Нарежьте курицу на кусочки. Смешайте мёд, сок лайма, паприку, тимьян и натёртый на крупной тёрке пармезан. Обмажьте смесью грудку.

Взбейте яйцо. В другую тарелку насыпьте муку, добавьте соль и перец. Отдельно натрите на крупной тёрке чеддер и добавьте к нему хлебные крошки. Обваляйте курицу в муке, яйце и сырной смеси. Поставьте в холодильник на 30 минут.

Разогрейте масло на сковороде. Жарьте наггетсы на среднем огне до золотистого цвета.

10. Куриные наггетсы с грибами

Ингредиенты

200 г кукурузных хлопьев;

5 столовых ложек сушёного лука;

4 столовые ложки молотого имбиря;

5 столовых ложек молотого чеснока;

1 столовая ложка паприки;

1 столовая ложка чёрного перца;

соль — по вкусу;

240 г куриного филе;

170 г свежих или замороженных грибов;

2 яйца;

130 г муки;

растительное масло — для запекания.

Приготовление

Блендером соедините кукурузные хлопья, лук, имбирь, чеснок, паприку, перец и соль.

Нарежьте филе на мелкие кусочки и измельчите блендером до консистенции фарша. Помойте грибы, мелко нарубите и смешайте с курицей. Взбейте яйца в отдельной миске. Высыпьте муку в тарелку.

Возьмите столовую ложку куриной смеси, обваляйте с обеих сторон в муке, яйце и хлопьях.

Выпекайте наггетсы на смазанном маслом противне в разогретой до 250 °C духовке 20 минут.