Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

Мариную огурцы с мёдом и горчицей, чтобы приготовить самую вкусную закуску к шашлыку. Она улетает со стола первой! Готовятся огурчики быстро и без проблем. Зато очень аппетитно хрустят и пахнут летней свежестью.

Сегодня редакция «МирТесен» поделится инструкцией по приготовлению закуски из огурцов «Под шашлычок». Справится даже ребенок!

ОГУРЦЫ С МЁДОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г огурцов

25 мл растительного масла

25 мл воды

1 ст. л. мёда

1 ст. л. дижонской горчицы

3 зуб. чеснока

1 ст. л. соли

1 ст. л. уксуса (9 %)

40 г укропа

1 острый перчик

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы вымой, но не очищай. Нарежь огурцы на толстые кружочки. Нарежь красный перец на малюсенькие кружочки. Так же мелко нарежь укроп, чеснок натри на мелкой терке. В глубокой миске смешай огурцы с перцем, укропом и чесноком. Влей воду и растительное масло. Также добавь уксус, соль, дижонскую горчицу и мёд. Хорошенько перемешай. Накрой миску с огурцами пищевой пленкой и оставь на 1,5 часа на столе, чтобы огурцы замариновались. За это время огурцы нужно 2–3 раза перемешать. После этого поставь закуску на 2 часа в холодильник. Вот и всё, хрустящая закуска из огурцов готова. Приятного аппетита!

Чтобы детальнее ознакомиться с приготовлением таких огурчиков, смотри видео с кулинарного канала «Просторецепт». Слушать советы от очаровательной хозяюшки Лилии — сплошное удовольствие: всегда всё толково и по делу говорит!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Также предлагаю ознакомиться с интересным рецептом малосольных огурчиков с малиновым и смородиновым листом. Если будешь точно придерживаться этих инструкций, сможешь наслаждаться ярким вкусом малосольного огурца уже через несколько часов.

Огурцы с мёдом и горчицей по этому рецепту прекрасно сочетаются с жареным мясом, запеченным картофелем, да абсолютно с любым блюдом. Так что эта закуска пригодится тебе на шашлыках, всяческих пикниках и не только.

Очень рекомендую приготовить огурцы по этому рецепту. Домашние оценят твои старания по достоинству!