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Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

Мариную огурцы с мёдом и горчицей, чтобы приготовить самую вкусную закуску к шашлыку. Она улетает со стола первой! Готовятся огурчики быстро и без проблем. Зато очень аппетитно хрустят и пахнут летней свежестью.

Сегодня редакция «МирТесен» поделится инструкцией по приготовлению закуски из огурцов «Под шашлычок». Справится даже ребенок!

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ОГУРЦЫ С МЁДОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г огурцов
  • 25 мл растительного масла
  • 25 мл воды
  • 1 ст. л. мёда
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 3 зуб. чеснока
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. уксуса (9 %)
  • 40 г укропа
  • 1 острый перчик

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Огурцы вымой, но не очищай. Нарежь огурцы на толстые кружочки.

    Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

  2. Нарежь красный перец на малюсенькие кружочки. Так же мелко нарежь укроп, чеснок натри на мелкой терке.

    Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

  3. В глубокой миске смешай огурцы с перцем, укропом и чесноком. Влей воду и растительное масло.

    Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

  4. Также добавь уксус, соль, дижонскую горчицу и мёд. Хорошенько перемешай.

    Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

  5. Накрой миску с огурцами пищевой пленкой и оставь на 1,5 часа на столе, чтобы огурцы замариновались. За это время огурцы нужно 2–3 раза перемешать. После этого поставь закуску на 2 часа в холодильник.

    Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

  6. Вот и всё, хрустящая закуска из огурцов готова. Приятного аппетита!

    Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

Чтобы детальнее ознакомиться с приготовлением таких огурчиков, смотри видео с кулинарного канала «Просторецепт». Слушать советы от очаровательной хозяюшки Лилии — сплошное удовольствие: всегда всё толково и по делу говорит!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Также предлагаю ознакомиться с интересным рецептом малосольных огурчиков с малиновым и смородиновым листом. Если будешь точно придерживаться этих инструкций, сможешь наслаждаться ярким вкусом малосольного огурца уже через несколько часов.

Огурцы с мёдом и горчицей по этому рецепту прекрасно сочетаются с жареным мясом, запеченным картофелем, да абсолютно с любым блюдом. Так что эта закуска пригодится тебе на шашлыках, всяческих пикниках и не только.

Очень рекомендую приготовить огурцы по этому рецепту. Домашние оценят твои старания по достоинству!

 

 

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