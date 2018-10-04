Репа. Русские традиции

Тушеная репа с грибамиРепу по праву можно назвать прародительницей овощных культур, возделываемых на Руси. До появления картофеля репа без всякого преувеличения была одним из основных овощей на столах русского народа. Годы, неурожайные на репу, в летописи XI-XIII веков приравнивались к событиям вселенского масштаба, наряду со стихийными бедствиями и войнами. Репа является низкокалорийным продуктом, зато пищевая ценность репы удивительно высока: в ней множество минеральных солей, эфирных масел, большое содержание витамина С и каротина, а низкое содержание сахара в ней делает ее незаменимым продуктом для людей, страдающих диабетом. Репу запекают, варят, тушат, едят в сыром виде, добавляют в различные блюда и салаты.До XIX века репа играла на Руси ту же роль, что теперь картофель. Сеяли ее повсеместно, включая Соловецкие острова. Участки, на которых производились посевы, называли репищами. Репа — очень неприхотливая и урожайная культура. Обладающая прекрасной способностью к длительному хранению, она не покидала стол русского человека практически круглый год. Причем и богатые, и бедные ежедневно включали ее в свой рацион. Русские крестьяне везли репу на базар возами. Из нее готовили различные вкусные и питательные яства.Было широко распространено блюдо из тертой репы с крупой, которое называли репником. Варили репню, или репницу — похлебку из репы с солодом или толокном, любили тушить репу с грибами, запекали ее, пекли пироги с репой.Репа является ценным источником витаминов и минералов, которые необходимы для нормальной работы организма человека. Репа содержит витамины А, В1, В2, С, Е, Р, РР; минеральные вещества (калий, кальций, фосфор и др.); глюкорафанин; органические кислоты; пищевые волокна. Калорийность продукта составляет всего 30-32 ккал на 100 грамм. Репа полезна при различных системных заболеваниях внутренних органов. Содержащиеся в ней активные компоненты стимулируют обменные процессы в организме, способствуют укреплению иммунитета. Корнеплод можно включать в рацион детей и беременных женщин. Репу относят к одному из самых эффективных средств для улучшения работы кишечника. Кроме того репа растворяет камни в почках, применяется при различных полиневритах, при лечении подагры, болезней суставов и для борьбы с солевыми отложениями. Овощ репа способствует профилактике рахита, заболеваний костей и крови у детей. Сок листьев репы, смешанный в равных пропорциях с соком одуванчика, является отличным средством для укрепления зубов. Сок из репы обладает отхаркивающим, мочегонным, легким слабительным, успокаивающим, болеутоляющим, антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием, возбуждающим сердечную деятельность. В народной медицине отвар из корнеплодов репы применяют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, при простудных заболеваниях, ларингите, подагре, астме и зубной боли.На Руси репа считалась «женской культурой». Сеять ее полагалось женщинам, да притом еще передать матушке-земле часть своей детородной силы. А на Украине в старину была даже профессия «плевальщиков репы», причем весьма почитаемая. Поскольку семена у нее мелкие, специально обученные люди набирали их в рот и затем сеяли.Девицы использовали условное значение репы для отваживания нелюбимого жениха: если она его угощала кушаньем из этого овоща, стало быть, давала от ворот поворот. На Руси с репой было связано много обычаев, пословиц, поговорок. Собирали урожай репы обычно в сентябре, и первый день начала уборки именовали репорезом. По случаю этого события и зародились поговорки: «Не дремли баба на репорезов день», «Уж видно мужику по репе, что подошли репорезы» и другие. Народ сложил немало пословиц о репе.«В землю крошки, а из земли лепешки»«Хороша девка, как мытая репка»«На спине не репу сеять».До наших дней дошло выражение «дешевле пареной репы», употребляемое в том случае, когда хотят подчеркнуть дешевизну чего-либо."Что это вы, Марко Данилыч? — усмехнулся Чубалов. — По копейке за книгу, да еще и помене того жалуете! Дешевле пареной репы купить желаете!" (П.И. Мельников-Печерский «На горах»).Широко распространено выражение «Проще пареной репы», что означает легкость определенного дела. Приготовить пареную репу было и в самом деле просто. Но вырастить урожайную и вкусную репу мог не каждый.Сегодня речь пойдет об одном из способов приготовления репы, подходящем для постных дней.3-4 небольшие репы500 г свежих грибов2 моркови100 мл растительного масласоль по вкусу.РепаМорковьМасло и сольРепу и морковь вымыть, очистить, нарезать кубиками.Репа, нарезанная кубикамиМорковь, нарезанная кубикамиГрибы перебрать, промыть, очистить, нарезать кусочками и отварить. Если же на дворе зимне-весенний период, то берем замороженные отваренные грибы и размораживаем.Свежие грибыЗатем все ингредиенты слоями складываем в горшочек, заправляем подсолнечным маслом, солим и ставим в духовку.Тушим до готовности, приблизительно час-полтора. Подавать на стол можно с зеленью.Тушеная репа с грибами готова