Новое прочтение: закуска из хурмы с сыра

Элементарный, но совершенно не характерный рецепт для нашей кухни - хурма с сыром. Изысканный и тонкий - он станет элегантным дополнением к любому фуршету!

Время подготовки Время приготовления Порции 10 мин 5 минут 1

Ингредиенты

Хурма — 200 г

Гранат — 10 г

Фундук — 20 г

Плавленный сыр — 50 г

Твердый сыр — 50 г

Кинза, базилик — по 40 г

Способ приготовления

Тонко нарезать хурму острым ножом. Разомните плавленный сыр. Добавьте натертый на крупной терке твердый сыр и измельченный жареный фундук. Выложите на тарелку зелень. На лепестки хурмы разместите по 15 грамм начинки и заверните в виде цветка каллы. Для придания более изысканного вкуса можно добавить песто. Сверху украсить зернами граната и посыпать дробленым фундуком.

Подавайте, как закуску. Приятного аппетита!