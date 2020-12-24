Новое прочтение: закуска из хурмы с сыра

Элементарный, но совершенно не характерный рецепт для нашей кухни - хурма с сыром. Изысканный и тонкий - он станет элегантным дополнением к любому фуршету!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|10 мин
|5 минут
|1
Ингредиенты
- Хурма — 200 г
- Гранат — 10 г
- Фундук — 20 г
- Плавленный сыр — 50 г
- Твердый сыр — 50 г
- Кинза, базилик — по 40 г
Способ приготовления
- Тонко нарезать хурму острым ножом.
- Разомните плавленный сыр.
- Добавьте натертый на крупной терке твердый сыр и измельченный жареный фундук.
- Выложите на тарелку зелень. На лепестки хурмы разместите по 15 грамм начинки и заверните в виде цветка каллы.
- Для придания более изысканного вкуса можно добавить песто.
- Сверху украсить зернами граната и посыпать дробленым фундуком.
Подавайте, как закуску. Приятного аппетита!
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