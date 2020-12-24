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Новое прочтение: закуска из хурмы с сыра

Элементарный, но совершенно не характерный рецепт для нашей кухни - хурма с сыром. Изысканный и тонкий - он станет элегантным дополнением к любому фуршету!

Новое прочтение: закуска из хурмы с сыра

Время подготовки Время приготовления Порции
10 мин 5 минут 1

Ингредиенты

  • Хурма — 200 г
  • Гранат — 10 г
  • Фундук — 20 г
  • Плавленный сыр — 50 г
  • Твердый сыр — 50 г
  • Кинза, базилик — по 40 г

Способ приготовления

  1. Тонко нарезать хурму острым ножом.
  2. Разомните плавленный сыр.
  3. Добавьте натертый на крупной терке твердый сыр и измельченный жареный фундук.
  4. Выложите на тарелку зелень. На лепестки хурмы разместите по 15 грамм начинки и заверните в виде цветка каллы.
  5. Для придания более изысканного вкуса можно добавить песто.
  6. Сверху украсить зернами граната и посыпать дробленым фундуком.

Подавайте, как закуску. Приятного аппетита! 

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