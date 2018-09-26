Закуска в панировке: готовим для взрослых и детей

Румяная и хрустящая корочка делает жареные блюда особенно аппетитными, вкусными и красивыми — и все благодаря панировке.

С французского это слово переводится как «хлебная крошка», поскольку панировочная смесь, в которой обваливаются перед жаркой кусочки мяса, рыбы, овощей, фруктов или сыра, состоит из измельченного сухого белого хлеба. Существуют разные рецепты панировки, в которых можно встретить муку разных сортов, измельченный геркулес, кукурузные хлопья, овощную стружку, манную крупу, сыр, кунжут, молотые крекеры или чипсы. Влажные кусочки мяса или рыбы достаточно обвалять в сухой панировке, а брусочки овощей или сыра лучше сначала обмакнуть во взбитое яйцо. Такая смесь, состоящая из молока и яиц, называется льезоном.

Пикантный домашний фастфуд с курицей

Попробуйте приготовить куриные наггетсы в панировке из кукурузных хлопьев, которые отлично заменяют измельченные сухари. Они получаются поджаристыми снаружи и очень нежными внутри.

Нарежьте на кусочки куриное филе (примерно две грудки) и сделайте кляр из 150 мл воды, 1 яйца и 180 г муки. Добавьте 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. острого красного перца, щепотку молотого черного перца и травяной соли. Измельчите 5 ст. л. кукурузных хлопьев, но не в кофемолке — кусочки должны быть крупными.

Обваляйте куриное филе в кляре, а потом в панировке — и на сковороду! Жарьте их в раскаленном масле по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, выложите на вафельное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавайте с любым соусом.

Это блюдо — полноценная замена фастфуду. Наггетсы в кукурузной панировке можно брать с собой в школу или офис, поскольку их удобно есть руками, и они не разваливаются на кусочки. Если вы делаете блюдо для детей, не кладите в кляр острый перец и другие жгучие приправы.

Хрустящая морская рыбка

Многим детям, которые не очень любят рыбу, нравятся рыбные палочки в панировке. Они гораздо вкуснее магазинных изделий, особенно если вы возьмете для этого белую морскую рыбу — треску, палтус или пангасиус. Нарежьте 1–1,5 кг рыбного филе на брусочки и приправьте их с обеих сторон солью и черным перцем.

В одной миске смешайте половину стакана муки, соль, черный перец и приправу для рыбы — в произвольных пропорциях. В другой чашке подготовьте кляр из двух яиц, 2 ст. л. майонеза, 1/2 ч. л. горчицы и 50 г муки. Тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны.

Обжарьте два стакана панировочных сухарей в 30 г сливочного масла до золотистого цвета и выложите их в третью миску.

Разогрейте духовку до 200°С и подготовьте для запекания рыбы решетку или противень, который следует предварительно смазать растительным маслом.

Обваляйте рыбу сначала в муке, потом обмакните в кляр и поместите в панировочные сухари. Выпекайте рыбные палочки в течение 15 минут и подавайте их с соусом тартар. Он готовится из половины стакана натурального йогурта, 2 ст. л. майонеза, 1,5 ст. л. мелко нарезанных соленых огурцов, 0,5 ст. л. горчицы, 0,5 ст. л. лимонного сока, соли и черного перца по вкусу.

Запеченная рыба невероятно сочная и вкусная, и при этом не жирная, что особенно важно, если вы на диете. Это блюдо идеально для перекуса вне дома, поскольку руки не испачкаются в масле.

Закуска «Сырно-ореховая нежность»

Моцарелла в панировке из кедровых орехов — изысканный деликатес, который понравится взрослым и детям. Это отличная закуска и для семейного ужина, и для праздничного банкета.

Поджарьте на сковороде мякоть чиабатты без корочки — небольшой кусочек весом примерно 15 г — хлеб должен быть хрустящим и золотистым. Смешайте его со столовой ложкой кедровых орехов и измельчите в блендере как можно мельче. В готовую массу добавьте кунжут.

А теперь хорошо разотрите сухую панировочную смесь с 4 ч. л. соуса песто и обваляйте в ней шарики моцареллы — примерно 6 штук, все зависит от их размеров.

Выложите на тарелку нарезанный кубиками сочный помидор, чуть подсоленный и заправленный оливковым маслом. Рядом разместите моцареллу в панировке, 2 ч. л. соуса песто и листья рукколы. Нежный сыр с хрустящей корочкой, овощами и зеленью — это закуска для настоящих гурманов, которые придерживаются принципов здорового питания, ведь в этом рецепте сыр не нужно обжаривать.

Кабачки в пряной «шубке»

Овощи в панировке — гениальный способ сделать их вкуснее и аппетитнее для детей. Это гораздо проще, чем уговаривать малышей съесть ложку за папу, за маму и всех остальных родственников. Увы, не все малыши любят овощные блюда, но перед кабачковыми палочками в сырной панировке устоять невозможно!

Нарежьте 2–3 кабачка или цуккини по всей длине на бруски шириной 1,5 см. Если овощи молодые, кожуру срезать не обязательно. В одной чашке взбейте 2 яйца, в другой смешайте стакан панировочных сухарей, 100 г тертого пармезана, щепотку соли и пряности по вкусу — сушеный чеснок, прованские травы, молотый кориандр, кумин или тмин.

Покройте противень пекарской бумагой и смажьте его маслом. Обмакните кабачковые палочки в яйца, обваляйте их в сырной панировке и выложите на противень. Сбрызните овощи оливковым маслом и запекайте 15 минут при температуре 220°С.

Эта закуска готовится очень просто, а кабачки получаются мягкими и ароматными, и поджаристая корочка им очень идет — по крайней мере, у вас никогда не будет проблем с быстрым гарниром!

Расплавленный сыр под хрустящей корочкой

Все любители пива знают, что самая лучшая закуска — сырные палочки в панировке, а приготовить их можно по-разному. Самый простой способ — нарезать брусочками 200 г любого твердого сыра и обвалять их в 100 г муки, при этом можно взять не только пшеничную муку, но также ржаную, рисовую, гречневую, нутовую или кукурузную. Многие повара смешивают несколько видов муки — так получается еще вкуснее.

После этого окуните сырные палочки во взбитое яйцо и обсыпьте панировочными сухарями — достаточно взять 100 граммов. Будет еще вкуснее, если вы добавите в них кунжут, тмин и любые специи, которые вам нравятся.

А теперь погрузите закуску в оливковое масло и обжаривайте до золотистого цвета, после чего выложите сырные палочки на салфетки, которые впитают лишний жир. Подавайте их с кислым соусом — брусничным, клюквенным или кизиловым. Это блюдо лучше есть горячим, пока расплавленный сыр снова не застыл. Хрустящая корочка и мягкая сырная начинка — это настоящее наслаждение!

Банановое чудо

Оказывается, существуют рецепты приготовления десертов на сковороде в панировке — например, жареные бананы, сладкие, нежные и ароматные. Их можно полить фруктовым соусом или украсить взбитыми сливками. А некоторые гурманы подают их даже с мясом и птицей.

Готовятся жареные бананы в течение нескольких минут. Нарежьте 700 г фруктов толстенькими кусочками, обмакните их в 100 г растопленного сливочного масла и обваляйте в 120 г панировочных сухарей, которые можно заменить молотым геркулесом. Обжаривайте банановые кусочки на растительном масле на медленном огне — с обеих сторон до образования румяной корочки.

Этот десерт вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Можно украсить им мороженое или фруктовый салат — как подскажет вам фантазия! Многие берут фруктовые снеки с собой на работу. Они прекрасно хранятся в пластиковом контейнере и не нуждаются в разогреве.

Запанировать можно все, что угодно, даже сало и ливерную колбасу — было бы желание. Используйте разные панировочные смеси и придумывайте свои, делитесь рецептами с нами. Быть может, для кого-то ваш совет окажется не только палочкой-выручалочкой в ситуации «гости на пороге», но и фирменным блюдом…