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Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

Козинаки из гречкиАппетитные козинаки из гречневой крупы на основе густого пюре из сухофруктов довольно легко приготовить, используя предложенный рецепт. Такое лакомство не обладает избыточной калорийностью и даже полезно, так как содержит много растительной клетчатки.

Крупу замачивают, а затем обжаривают, чтобы она стала хрупкой. В составе необычного десерта гречку гармонично дополняют маковые зернышки и кунжут. Однородное фруктовое пюре можно ароматизировать ванилью.

Козинаки осторожно подсушивают в духовом шкафу, чтобы фруктовая масса не потеряла пластичность. Без насечек будет трудно разделить подготовленный пласт на порции.

Состав:

  • гречка – 100 г;
  • кунжут – 20 г;
  • курага – 60 г;
  • чернослив – 30 г.

Приготовление:

1. Гречневую крупу промойте в нескольких водах. Залейте кипятком, оставьте под крышкой на 1 час.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

2. Также залейте кипятком на 8-10 минут сухофрукты.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

3. После пробейте их погружным блендером до состояния пюре. Если масса плотноватая, добавьте чуть воды.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

4. Когда гречка набухнет, сполосните ее, слейте воду.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

5. Разогрейте сухую сковороду. Подсушите гречневую крупу 10-15 минут на небольшом огне, помешивая. Зерна должны слегка зазолотиться и должны хрустеть.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

6. Насыпьте кунжут. Перемешайте, жарьте еще 2-3 минуты.


Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

7. Пересыпьте гречку в глубокую миску. Добавьте к ней пюре из кураги и чернослива. Перемешайте.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

8. Выложите смесь на силиконовый жаропрочный коврик. Сверху постелите пищевую пленку. Раскатайте массу скалкой в пласт толщиной до 1 см. Удалите пленку.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

9. На будущей козинаке сделайте насечки ножом.

Разогрейте духовку до самой маленькой возможной температуры. В газовой печке минимальная температуре 80-100 градусов.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

10. Сушите козинаки в духовке с приоткрытой дверцей в течение часа.

Также готовить можно в электросушилке при температуре 50-60 градусов.
Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

 

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