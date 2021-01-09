Козинаки из гречки: пошаговый рецепт с фото

Аппетитные козинаки из гречневой крупы на основе густого пюре из сухофруктов довольно легко приготовить, используя предложенный рецепт. Такое лакомство не обладает избыточной калорийностью и даже полезно, так как содержит много растительной клетчатки.

Крупу замачивают, а затем обжаривают, чтобы она стала хрупкой. В составе необычного десерта гречку гармонично дополняют маковые зернышки и кунжут. Однородное фруктовое пюре можно ароматизировать ванилью.

Козинаки осторожно подсушивают в духовом шкафу, чтобы фруктовая масса не потеряла пластичность. Без насечек будет трудно разделить подготовленный пласт на порции.

Состав:

гречка – 100 г;

кунжут – 20 г;

курага – 60 г;

чернослив – 30 г.

Приготовление:

1. Гречневую крупу промойте в нескольких водах. Залейте кипятком, оставьте под крышкой на 1 час.



2. Также залейте кипятком на 8-10 минут сухофрукты.



3. После пробейте их погружным блендером до состояния пюре. Если масса плотноватая, добавьте чуть воды.



4. Когда гречка набухнет, сполосните ее, слейте воду.



5. Разогрейте сухую сковороду. Подсушите гречневую крупу 10-15 минут на небольшом огне, помешивая. Зерна должны слегка зазолотиться и должны хрустеть.



6. Насыпьте кунжут. Перемешайте, жарьте еще 2-3 минуты.

7. Пересыпьте гречку в глубокую миску. Добавьте к ней пюре из кураги и чернослива. Перемешайте.



8. Выложите смесь на силиконовый жаропрочный коврик. Сверху постелите пищевую пленку. Раскатайте массу скалкой в пласт толщиной до 1 см. Удалите пленку.



9. На будущей козинаке сделайте насечки ножом.

Разогрейте духовку до самой маленькой возможной температуры. В газовой печке минимальная температуре 80-100 градусов.



10. Сушите козинаки в духовке с приоткрытой дверцей в течение часа.

Также готовить можно в электросушилке при температуре 50-60 градусов.

