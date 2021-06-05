15 рецептов вкусных молочных супов с вермишелью

Все еще не умеешь готовить молочный суп с вермишелью? Это совсем не сложно - всего несколько простых правил и успех гарантирован. Рассказываем 15 самых вкусных рецептов приготовления!

1. Сладкий молочный суп с вермишелью

Вари молочный суп в металлической или керамической посуде с толстым дном.

Тебе понадобится: 3 стакана молока, 150 мл воды, 100 г вермишели, 2 ст.л. сахара, щепотка соли, 10 г сливочного масла, ванилин на кончике ножа.

Приготовление: Подогрей воду в кастрюле, влей холодное молоко. После закипания добавь соль, сахар и ванилин. Всыпь вермишель и вари, помешивая 7 минут. Выключи огонь, добавь масло и оставь суп на 10 минут под крышкой.

2. Молочный суп с вермишелью и картошкой

Соотношение воды и молока можешь менять на свое усмотрение.

Тебе понадобится: 2 стакана воды, 3 стакана молока, 100 г вермишели, 200 г картофеля, соль, зелень по вкусу.

Приготовление: Картофель нарежь кубиками и отвари до полуготовности в отдельной кастрюле. Смешай воду с молоком, добавь картофель, вермишель и вари на медленном огне 7 минут. Посоли, присыпь зеленью, выключи и оставь под крышкой на 15 минут.

3. Молочный суп с жареной вермишелью

Оригинальный и очень ароматный вариант молочного супа.

Тебе понадобится: 500 мл молока, 1 стакан воды, 4 ст.л. вермишели, 1 пакетик ванильного сахара, 20 г сахара, щепотка соли, 20 г сливочного масла, молотая корица.

Приготовление: Вермишель обжарь на сливочном масле до золотистого цвета. Вскипяти молоко с водой и влей в сковородку. Убавь огонь и вари 10 минут. Добавь сахар и соль. Сними суп с огня, всыпь ванильный сахар и корицу.

4. Молочный суп с вермишелью и яйцом

В зависимости от скорости помешивания, яйцо заварится толстыми или тонкими паутинками.

Тебе понадобится: 2 стакана воды, 2 стакана молока, 80 г вермишели, 1 куриное яйцо, 50 г сливочного масла, соль, зелень.

Приготовление: Вскипяти воду с молоком. Всыпь соль, вермишель и провари 7 минут. Яйца слегка взбей и влей тонкой струйкой в кипящий суп, помешивая. Через 3 минуты добавь нарубленную зелень и выключи.

5. Молочный суп с овощами и вермишелью

Если мелкой вермишели нет, то просто поломай в суп длинную или используй мелкие макароны.

Тебе понадобится: 0,5 л молока, 0,5 л воды, 1 картофель, 2 помидора, 1 кабачок, 1 стручок острого перца, 1 морковь, 1 лук-порей, 200 г репы, петрушка, 1 ч.л. соли, 20 г сливочного масла, молотый черный перец, лайм для украшения.

Приготовление: Вскипяти воду с молоком, добавь нарезанные картофель и репу. Измельченные лук-порей и морковь обжарь и добавь в суп. Через 5 минут всыпь нарезанные помидоры, острый перец, кабачок и вермишель. В конце посоли, поперчи и присыпь зеленью. Подавай суп с кружочком лайма.

6. Молочный суп с брокколи и вермишелью

Если добавить масло в начале, оно уменьшит количество пенки на молоке.

Тебе понадобится: 400 мл воды, 500 мл молока, 100 г вермишели, 200 г брокколи, 50 г сливочного масла, соль и молотый перец.

Приготовление: Вскипяти воду с молоком, всыпь нарезанные соцветия брокколи. Через 5 минут добавь вермишель. Готовь суп на медленном огне 7 минут. Добавь сливочное масло, соль и молотый перец. Выключи и накрой крышкой на 15 минут.

7. Молочный суп с вермишелью и шпинатом

Шпинат можно нарезать ножом или измельчить в блендере.

Тебе понадобится: 0,5 л молока, 0,5 л мясного бульона, пучок шпината, 100 г вермишели, 1 вареное яйцо, 1 картофель, 20 г зелени, 3 стебля зеленого лука, молотый черный перец и соль.

Приготовление: Вскипяти воду с молоком, добавь нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут всыпь вермишель, убавь огонь и томи 5 минут. Всыпь мелко нарезанные яйцо, шпинат и зелень. Посоли, поперчи и сними суп с огня.

8. Молочный суп с грибами и вермишелью

Обжаривай грибы до тех пор, пока из них полностью не выпарится влага.

Тебе понадобится: 2 стакана воды, 500 мл молока, 300 г грибов, 1 морковь, 1 картофель, 2 ст.л. вермишели, 50 г сливочного масла, соль, молотый черный перец, 3 веточки укропа.

Приготовление: Вскипяти воду с молоком, добавь нарезанный кубиками картофель. Измельченные лук, морковь и грибы обжарь на сливочном масле. Всыпь зажарку в кастрюлю и провари 3 минуты. Добавь вермишель, убавь огонь и готовь еще 7 минут. Доведи по соли, присыпь зеленью и выключи.

9. Молочный суп из вермишели и плавленого сыра

Лучше всего, если будешь использовать сыр максимальной жирности.

Тебе понадобится: 800 мл молока, 200 мл воды, 2 плавленых сырка, 150 г вермишели, 50 г сливочного масла, 1 ст.л. муки, 3 веточки укропа, соль, молотый черный перец.

Приготовление: Вскипяти молоко с водой и добавь вермишель. В сковороде растопи масло, добавь муку и жарь 2 минуты. Влей 100 мл молока, вымешай до однородности и влей в суп. Через 5 минут добавь мелко нарубленную зелень, сыр и сними с огня.

10. Классический молочный суп с вермишелью

Простой и очень удобный рецепт, знакомый всем с детства!

Тебе понадобится: 300 мл воды, 3 стакана молока, 150 г вермишели, 0,5 ч.л. соли, 2 ст.л. сахара.

Приготовление: В слегка подсоленной воде провари вермишель 7 минут. В отдельной кастрюле вскипяти молоко, добавь готовую вермишель и сахар. Прокипяти 2 минуты, добавь сливочное масло и выключи. Суп должен настояться 5 минут.

11. Молочная шорба

Наваристый молочный суп, который можно приготовить за считанные минуты.

Тебе понадобится: 400 мл молока, 2 стакана воды, горсть вермишели, 1 лук-порей, 50 г сливочного масла, молотый черный перец, соль, укроп.

Приготовление: Растопи в казанке сливочное масло, всыпь мелко нарезанный лук и подрумянь. Влей воду с молоком, доведи до кипения и добавь вермишель. Вари 8 минут на медленном огне. Выключи, присыпь зеленью и накрой крышкой на 15 минут.

12. Индийский молочный суп с вермишелью

В одной тарелке собраны все самые ароматные специи.

Тебе понадобится: 0,5 л молока, 0,5 л воды, 30 г сливочного масла, 100 г вермишели, 2 ст.л. сахара, горсть миндаля, 0,5 ч.л. куркумы, 50 г изюма, кардамон.

Приготовление: Вермишель отвари в воде до готовности. Слей воду, добавь кипящее молоко и масло. Вскипяти, всыпь сахар, изюм, орехи и специи. Перемешай и выключи.

13. Молочный суп с вермишелью и сухофруктами

Можешь добавлять в суп любые сухофрукты, какие только захочешь.

Тебе понадобится: 1 л молока, 1 стакан воды, 100 г кураги, горсть изюма, 1 сушеная груша, 20 г сливочного масла, 150 г вермишели, 2 ст.л. сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа.

Приготовление: Изюм и сухофрукты залей молоком и вскипяти. Добавь вермишель, соль, сахар и ванилин. Вари на медленном огне 10 минут. Выключи и добавь сливочное масло.

14. Молочный суп с ягодами и вермишелью

Отличный рецепт, как из молочного супа сделать любимое лакомство для детей!

Тебе понадобится: 0,5 л молока, 1 стакан воды, 100 г вермишели, полстакана малины, горсть облепихи, 0,5 ч.л. цедры апельсина, щепотка соли, 20 г сливочного масла, 1,5 ст.л. сахара.

Приготовление: Вскипяти молоко с водой, добавь соль и вермишель. Вари 10 минут, помешивая. Выключи, всыпь масло, сахар и фрукты.

15. Молочный суп с вермишелью в мультиварке

Конечно же, мультиварка еще в разы облегчит процесс приготовления!

Тебе понадобится: 3 стакана молока, 2 стакана воды, 120 г вермишели, 2 ст.л. сахара, щепотка соли, 20 г сливочного масла.

Приготовление: Молоко смешай с водой и доведи до кипения. Всыпь вермишель, добавь соль и вари на программе «Каша» 10 минут. В конце всыпь в суп сахар, добавь масло.