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Мясная запеканка с капустой

Мясная запеканка с капустой

Готовить обожаю! Ничего не могу с собой поделать, когда нахожу в Интернете новый рецепт хорошо знакомого блюда. При этом времени на готовку у меня катастрофически не хватает. Думаю, многие хозяюшки меня поймут. Когда дел невпроворот, а есть хочется (и не только мне, а всей семье), на помощь приходит мясная запеканка с капустой.

Вы любите голубцы? Если да, этот рецепт семейного ужина придется вам по вкусу. Первое впечатление от этой запеканки было таким же, как и от бабушкиных голубцов. Вот только мороки с ней не было и заворачивать ничего не нужно. Делюсь рецептом сочного, нежного и очень простого блюда.

Мясная запеканка с капустой

Ингредиенты

Говяжий фарш 700 г
Лук 2 шт.
Помидор 200 г
Чеснок 5 зуб.
Томатный соус 2 ст. л.
Сметана 200 г
Паприка 1 ч. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Твердый сыр по вкусу
Подсолнечное масло по вкусу
Укроп 2 ст. л.

Приготовление

  1. Чеснок, томаты и лук перекрутите через мясорубку или измельчите в блендере. Полученную овощную массу смешайте с мясным фаршем, посолите и поперчите ее.Мясная запеканка с капустой
  2. Нашинкуйте капусту, посолите ее, добавьте паприку и обомните руками. Соломка должна пустить сок и стать немного мягче.Мясная запеканка с капустой
  3. Смажьте форму для выпекания маслом. Выложите половину капусты, сверху — фарш, затем другую половину.
    После этого смешайте сметану с томатной пастой, укропом и залейте запеканку.Мясная запеканка с капустой
  4. Выпекайте блюдо в разогретой до 190 градусов духовке в течение часа. За 10 минут до готовности посыпьте сыром по вкусу.Мясная запеканка с капустой

Если готовлю мясную запеканку с капустой на ужин, стараюсь использовать куриный фарш и йогурт вместо сметаны. Так оно получается не менее сытным, зато гораздо более легким. Вы также можете экспериментировать с начинками. Где-то на четвертый раз я стала добавлять немного сыра в саму капусту и присыпать им же за 10 минут до готовности. Аромат и корочка — просто восторг! Рекомендую обязательно попробовать.

 

 

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