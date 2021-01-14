Готовить обожаю! Ничего не могу с собой поделать, когда нахожу в Интернете новый рецепт хорошо знакомого блюда. При этом времени на готовку у меня катастрофически не хватает. Думаю, многие хозяюшки меня поймут. Когда дел невпроворот, а есть хочется (и не только мне, а всей семье), на помощь приходит мясная запеканка с капустой.

Вы любите голубцы? Если да, этот рецепт семейного ужина придется вам по вкусу. Первое впечатление от этой запеканки было таким же, как и от бабушкиных голубцов. Вот только мороки с ней не было и заворачивать ничего не нужно. Делюсь рецептом сочного, нежного и очень простого блюда.

Ингредиенты

Говяжий фарш 700 г Лук 2 шт. Помидор 200 г Чеснок 5 зуб. Томатный соус 2 ст. л. Сметана 200 г Паприка 1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Твердый сыр по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Укроп 2 ст. л.

Приготовление

Чеснок, томаты и лук перекрутите через мясорубку или измельчите в блендере. Полученную овощную массу смешайте с мясным фаршем, посолите и поперчите ее. Нашинкуйте капусту, посолите ее, добавьте паприку и обомните руками. Соломка должна пустить сок и стать немного мягче. Смажьте форму для выпекания маслом. Выложите половину капусты, сверху — фарш, затем другую половину. После этого смешайте сметану с томатной пастой, укропом и залейте запеканку. Выпекайте блюдо в разогретой до 190 градусов духовке в течение часа. За 10 минут до готовности посыпьте сыром по вкусу.

Если готовлю мясную запеканку с капустой на ужин, стараюсь использовать куриный фарш и йогурт вместо сметаны. Так оно получается не менее сытным, зато гораздо более легким. Вы также можете экспериментировать с начинками. Где-то на четвертый раз я стала добавлять немного сыра в саму капусту и присыпать им же за 10 минут до готовности. Аромат и корочка — просто восторг! Рекомендую обязательно попробовать.