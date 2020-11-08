Фаршированный хлеб с курицей

Не могу сказать, что, как многие, не мечтаю об изысканном завтраке в постель. Какие-нибудь пышные оладьи с кофе или фруктовый салат. Однако намного чаще я просыпаюсь с желанием приготовить тарелку горячих бутербродов. Чтобы так, как я люблю: с большим количеством сыра, ароматными грибами и яйцом. Делюсь секретиком, как приготовить идеальный фаршированный хлеб c курицей.

По сути, еще одна разновидность валлийских гренок. Только вместо того, чтобы обжаривать каждую, можно потратить это время на интересную начинку. Как вы догадались, ее состав зависит от вашей фантазии и предпочтений.

Ингредиенты

Хлеб 1 шт. Твердый сыр 200 г Куриное филе 600 г Шампиньоны 250 г Помидор 5 шт. Майонез 4 ст. л. Лук 1 шт. Яйцо 1 шт. Укроп 1 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Подготовьте хлеб: разрежьте буханку пополам и уберите хлебный мякиш, чтобы получить две лодочки. Куриное филе мелко нарежьте и обжарьте на сковороде в масле до готовности. Посолите и поперчите мясо по вкусу. Грибы обжарьте отдельно вместе с луком. Затем смешайте с курицей, нарезанными кубиками помидорами, майонезом, зеленью, яйцом и специями по вкусу. Начинку выложите в хлебные корочки, чередуя слоями с натертым сыром. Последним должен быть слой сыра! Выпекайте фаршированный хлеб в разогретой духовке 15 минут при 180 градусах.

Домашние уплетают за обе щеки и говорят, что это лучше, чем пицца! Мне остается только радоваться: такое простое блюдо, а столько удовольствия. Иногда меняю начинку на сезонную. Например, на баклажаны с кабачками в кисло-сладком соусе или тыкву с курицей. Как вы считаете, это удачная замена обычным гренкам?