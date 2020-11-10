16 рецептов смузи с бананом: любимые вкусы и неожиданные сочетания

Вы любите смузи? Наверняка ответ — «да»: кто же скажет «нет» такому замечательному коктейлю! Это практически незаменимый натуральный напиток для приверженцев здорового образа жизни, а также для мам и бабушек, старающихся кормить своих детей и внуков правильно. Количество вариантов сочетаний продуктов и рецептов смузи стремится к бесконечности, но мы выбрали те, которые объединяет один очень вкусный и легкодоступный ингредиент — банан.

В смузи бананы отлично сочетаются с другими продуктами

Смузи из бананов и яблок

Идеальное сочетание по витаминному составу. В качестве дополнительных ингредиентов могут выступать совершенно разные и порой неожиданные продукты от орехов до зеленого чая.

Банан и яблоко — идеальное сочетание по витаминному составу

С молоком и йогуртом

Ингредиенты

Яблоко — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Натуральный йогурт — 2 ст. ложки

Молоко — 200 мл

Мед — 1 ч. ложка

Приготовление

Нарезать фрукты на кусочки, положить их и остальные продукты в блендер, взбить до однородности. По желанию можно добавить еще немного меда и щепотку молотой корицы для аромата.

С йогуртом и миндалем

Ингредиенты

Яблоко — 0,5 шт.

Банан — 1 шт.

Натуральный йогурт — 200 мл

Миндаль — 5 шт.

Овсяные хлопья — 2 ст. ложки



Приготовление

Измельчить орехи, нарезать половину яблока и банан, все ингредиенты загрузить в блендер и хорошенько измельчить.

Смузи с йогуртом и миндалем

С зеленым чаем

Ингредиенты

Яблоко — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Чай зеленый (сухой) — 1 ч. ложка

Вода — 200 мл

Мед — 1 ч. ложка

Мята — 2-3 листика (по желанию)

Приготовление

Залейте зеленый чай горячей водой (около 80°С), дайте настояться, процедите и остудите. Фрукты, нарезанные кусочками, мед, холодный чай и мяту (при желании можете заменить ее на базилик) положите в блендер и пюрируйте.

С апельсиновым соком и семенами льна

Ингредиенты

Яблоки — 2 шт.

Бананы — 2 шт.

Апельсины — 2 шт. (примерно 500 г)

Мед — 2 ч. ложки

Семена льна — 10 г

Корица молотая — 0,5 ч. ложки

Приготовление

Из апельсинов выжмите сок — должно получиться около 200 мл. Можно заменить его готовым магазинным продуктом, но лучше сделать свежий. Яблоки и бананы порежьте. Загрузите все подготовленные продукты в блендер и хорошенько взбейте.

Смузи из бананов и клубники

Просто удивительная комбинация вкусов и ароматов! Каждый может побаловать себя таким замечательным коктейлем, а для детей он станет отличным полезным десертом. Клубнику можно использовать как свежую, так и замороженную.

Банан и клубника — удивительная комбинация вкусов и ароматов

С апельсиновым соком и йогуртом

Ингредиенты

Бананы — 1 шт.

Замороженная клубника — 6 шт.

Апельсиновый сок — 200 мл

Натуральный йогурт — 100 мл

Семена льна — 10 г

Приготовление

Бананы порежьте и пюрируйте в блендере с замороженными ягодами. Затем добавьте остальные ингредиенты и взбейте.

С киви и ананасовым соком

Ингредиенты

Бананы — 2 шт.

Клубника — 5 шт.

Киви — 1 шт.

Ананасовый сок — 60 мл

Мед — 1 ст. ложка

Приготовление

Бананы и киви нужно почистить и нарезать, мед — растворить в ананасовом соке. Если вы хотите сделать эффектную подачу, можно пюрировать бананы, киви и клубнику по отдельности, добавив одну половину ананасового сока с медом в пюре из киви, а вторую — в пюре из бананов. Разливаем так: нижний слой — бананы, средний — киви, сверху — клубника. Можно взбить все продукты вместе — получится отличный густой фруктовый коктейль.

Смузи с бананом, клубникой и киви

С овсяными хлопьями и йогуртом

Ингредиенты

Бананы — 2 шт.

Клубника — 8 шт.

Хлопья овсяные — 2 ст. ложки

Натуральный йогурт — 2 ст. ложки

Приготовление

Такой смузи можно красиво подать слоями. Для первого слоя взбиваем нарезанные бананы с овсяными хлопьями и йогуртом, разливаем по стаканам. Затем отдельно пюрируем клубнику и аккуратно разливаем поверх бананового пюре. Если без «заморочек», то просто взбиваем все ингредиенты и разливаем по стаканам — будет не менее вкусно!

Смузи из бананов и молока

Сочетание банана и молока можно считать классическим и подходящим для любого возраста. Если просто взбить банан с молоком, подливая его понемногу до нужной густоты напитка, получится уже хорошо. Однако есть интересные добавки, которые отлично оттенят основные ингредиенты.

Бананы с молоком — классическое сочетание

С овсяными хлопьями и медом

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Молоко — 200 мл

Мед — 1 ст. ложка

Овсяные хлопья — 2 ст. ложки

Семена чиа — 1 ч. ложка

Приготовление

Овсяные хлопья заливаем молоком на 7-10 минут. Бананы режем и помещаем в чашу блендера, туда же выливаем молоко с хлопьями, кладем мед и семена чиа. Взбиваем.

С кофе и овсяными хлопьями

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Молоко — 125 мл

Кофе растворимый — 1 ч. ложка

Вода — 100 мл

Хлопья овсяные — 30 г

Приготовить вкуснейший витаминный смузи вам поможет портативный беспроводной блендер Deerma DEM-NU05. Компактный и эргономичный, он не займет много места на столе. Блендер весит всего 600 г, не требует подключения к сети, следовательно, вы можете брать его с собой на работу, учебу или в поездки. Подзарядка собственного аккумулятора происходит через интерфейс USB. Острые ножи из нержавеющей стали загнуты сразу в нескольких плоскостях, что способствует быстрому и качественному измельчению продуктов. Чаши объемом 400 мл хватит для приготовления одной порции витаминного коктейля.

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Смузи из бананов и груш

Оба этих продукта довольно сладкие, поэтому при приготовлении смузи из бананов и груш можно совсем не добавлять сахар или мед.

Смузи из банана и груши

С хурмой и кефиром

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Груша — 1 шт.

Хурма — 1 шт. (около 250 г)

Кефир — 300 мл

Приготовление

Банан и грушу нарежьте. Хурму желательно очистить от кожицы (и обязательно — удалить косточки), нарезать. Все ингредиенты отправьте в блендер и взбейте до однородности. Такой смузи можно украсить зернышками граната, они будут хорошо сочетаться с основными ингредиентами.

С молоком и имбирем

Ингредиенты

Бананы — 2 шт.

Груши — 2 шт.

Молоко — 0,5 л

Имбирь — 5 г (примерно 1 см корня средней толщины)

Овсяные хлопья — 30 г

Мука (пшеничная или льняная) — 1 ч. ложка

Молотая корица — 0,5 ч. ложки

Приготовление

Бананы нужно предварительно заморозить, для этого нарезаем их кружочками и отправляем в морозильную камеру на 2-3 часа. Грушу и имбирь чистим и режем на кусочки. Хлопья заливаем молоком и даем им немного набухнуть. Все ингредиенты загружаем в блендер и хорошенько взбиваем.



Смузи из бананов и шпината

Несмотря на кажущуюся несовместимость, в смузи банан и шпинат отлично «дружат». Особенно ценно это будет для тех, кто не очень любит шпинат в чистом виде, но получать его пользу хочет.

Банан и шпинат хорошо сочетаются в смузи

С яблоком и лимоном

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Шпинат — 30 г

Яблоко — 1 шт.

Сок 1/2 лимона (можно — меньше)

Вода — 70 мл

Приготовление

Банан, яблоко и шпинат нарезаем кусочками и отправляем в блендер. Выжимаем туда же сок лимона: смотрите внимательно, чтобы в коктейль не попали косточки. Добавляем воду и все взбиваем. Если вам не хватает сладости, добавьте немного меда.

С миндальным молоком

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Шпинат — 30 г

Миндальное или кокосово-миндальное молоко — 200 мл

Приготовление

Бананы нарезать, все продукты сложить в блендер и взбить.

Смузи из бананов и апельсинов

Отличный вариант — смешать сытный банан и ароматный витаминный апельсин. Для более насыщенного вкуса можно добавить другие цитрусовые — или орешки.

Смузи из бананов и апельсинов

С грейпфрутом

Ингредиенты

Бананы — 2 шт.

Апельсины — 3 шт.

Грейпфрут — 0,5 шт.

Приготовление

Очистите все фрукты, порежьте и взбейте в блендере. Если коктейль получится слишком густым, добавьте немного воды или сока.

С йогуртом и медом

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Апельсины — 2 шт.

Натуральный йогурт — 200 мл

Мед — 1 ст. ложка

Приготовление

Бананы и апельсин нужно очистить и нарезать, для особенно однородной консистенции можно удалить также пленки с долек цитруса. Взбить фрукты в блендере, затем — добавить йогурт и мед и повторно взбить.

Полезный завтрак

С миндалем

Ингредиенты

Банан — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Минеральная вода — 70 мл

Миндаль — 10-15 шт.

Соль — щепотка

Приготовление

Миндаль нужно предварительно замочить в воде. Банан и апельсин чистим, режем — и взбиваем с минеральной водой и щепоткой соли в блендере. Засыпаем вымоченные орешки и снова взбиваем.

Смузи — это по-настоящему полезный продукт. Если его пока еще не было в вашем рационе, осень — самое время начать делать вкусные густые витаминные коктейли, которые помогут справиться с сезонной хандрой и добавят красок в пасмурные дни. Главное — не бойтесь экспериментировать: сочетайте любимые продукты, чтобы вывести свою собственную формулу идеального смузи.