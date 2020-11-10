16 рецептов смузи с бананом: любимые вкусы и неожиданные сочетания

Вы любите смузи? Наверняка ответ — «да»: кто же скажет «нет» такому замечательному коктейлю! Это практически незаменимый натуральный напиток для приверженцев здорового образа жизни, а также для мам и бабушек, старающихся кормить своих детей и внуков правильно. Количество вариантов сочетаний продуктов и рецептов смузи стремится к бесконечности, но мы выбрали те, которые объединяет один очень вкусный и легкодоступный ингредиент — банан.
В смузи бананы отлично сочетаются с другими продуктами
Смузи из бананов и яблок
Идеальное сочетание по витаминному составу. В качестве дополнительных ингредиентов могут выступать совершенно разные и порой неожиданные продукты от орехов до зеленого чая.
Банан и яблоко — идеальное сочетание по витаминному составу
С молоком и йогуртом
Ингредиенты
- Яблоко — 1 шт.
- Банан — 1 шт.
- Натуральный йогурт — 2 ст. ложки
- Молоко — 200 мл
- Мед — 1 ч. ложка
Приготовление
Нарезать фрукты на кусочки, положить их и остальные продукты в блендер, взбить до однородности. По желанию можно добавить еще немного меда и щепотку молотой корицы для аромата.
С йогуртом и миндалем
Ингредиенты
- Яблоко — 0,5 шт.
- Банан — 1 шт.
- Натуральный йогурт — 200 мл
- Миндаль — 5 шт.
- Овсяные хлопья — 2 ст. ложки
Приготовление
Измельчить орехи, нарезать половину яблока и банан, все ингредиенты загрузить в блендер и хорошенько измельчить.
Смузи с йогуртом и миндалем
С зеленым чаем
Ингредиенты
- Яблоко — 1 шт.
- Банан — 1 шт.
- Чай зеленый (сухой) — 1 ч. ложка
- Вода — 200 мл
- Мед — 1 ч. ложка
- Мята — 2-3 листика (по желанию)
Приготовление
Залейте зеленый чай горячей водой (около 80°С), дайте настояться, процедите и остудите. Фрукты, нарезанные кусочками, мед, холодный чай и мяту (при желании можете заменить ее на базилик) положите в блендер и пюрируйте.
С апельсиновым соком и семенами льна
Ингредиенты
- Яблоки — 2 шт.
- Бананы — 2 шт.
- Апельсины — 2 шт. (примерно 500 г)
- Мед — 2 ч. ложки
- Семена льна — 10 г
- Корица молотая — 0,5 ч. ложки
Приготовление
Из апельсинов выжмите сок — должно получиться около 200 мл. Можно заменить его готовым магазинным продуктом, но лучше сделать свежий. Яблоки и бананы порежьте. Загрузите все подготовленные продукты в блендер и хорошенько взбейте.
Смузи из бананов и клубники
Просто удивительная комбинация вкусов и ароматов! Каждый может побаловать себя таким замечательным коктейлем, а для детей он станет отличным полезным десертом. Клубнику можно использовать как свежую, так и замороженную.
Банан и клубника — удивительная комбинация вкусов и ароматов
С апельсиновым соком и йогуртом
Ингредиенты
- Бананы — 1 шт.
- Замороженная клубника — 6 шт.
- Апельсиновый сок — 200 мл
- Натуральный йогурт — 100 мл
- Семена льна — 10 г
Приготовление
Бананы порежьте и пюрируйте в блендере с замороженными ягодами. Затем добавьте остальные ингредиенты и взбейте.
С киви и ананасовым соком
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт.
- Клубника — 5 шт.
- Киви — 1 шт.
- Ананасовый сок — 60 мл
- Мед — 1 ст. ложка
Приготовление
Бананы и киви нужно почистить и нарезать, мед — растворить в ананасовом соке. Если вы хотите сделать эффектную подачу, можно пюрировать бананы, киви и клубнику по отдельности, добавив одну половину ананасового сока с медом в пюре из киви, а вторую — в пюре из бананов. Разливаем так: нижний слой — бананы, средний — киви, сверху — клубника. Можно взбить все продукты вместе — получится отличный густой фруктовый коктейль.
Смузи с бананом, клубникой и киви
С овсяными хлопьями и йогуртом
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт.
- Клубника — 8 шт.
- Хлопья овсяные — 2 ст. ложки
- Натуральный йогурт — 2 ст. ложки
Приготовление
Такой смузи можно красиво подать слоями. Для первого слоя взбиваем нарезанные бананы с овсяными хлопьями и йогуртом, разливаем по стаканам. Затем отдельно пюрируем клубнику и аккуратно разливаем поверх бананового пюре. Если без «заморочек», то просто взбиваем все ингредиенты и разливаем по стаканам — будет не менее вкусно!
Смузи из бананов и молока
Сочетание банана и молока можно считать классическим и подходящим для любого возраста. Если просто взбить банан с молоком, подливая его понемногу до нужной густоты напитка, получится уже хорошо. Однако есть интересные добавки, которые отлично оттенят основные ингредиенты.
Бананы с молоком — классическое сочетание
С овсяными хлопьями и медом
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Молоко — 200 мл
- Мед — 1 ст. ложка
- Овсяные хлопья — 2 ст. ложки
- Семена чиа — 1 ч. ложка
Приготовление
Овсяные хлопья заливаем молоком на 7-10 минут. Бананы режем и помещаем в чашу блендера, туда же выливаем молоко с хлопьями, кладем мед и семена чиа. Взбиваем.
С кофе и овсяными хлопьями
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Молоко — 125 мл
- Кофе растворимый — 1 ч. ложка
- Вода — 100 мл
- Хлопья овсяные — 30 г
Приготовить вкуснейший витаминный смузи вам поможет портативный беспроводной блендер Deerma DEM-NU05. Компактный и эргономичный, он не займет много места на столе. Блендер весит всего 600 г, не требует подключения к сети, следовательно, вы можете брать его с собой на работу, учебу или в поездки. Подзарядка собственного аккумулятора происходит через интерфейс USB. Острые ножи из нержавеющей стали загнуты сразу в нескольких плоскостях, что способствует быстрому и качественному измельчению продуктов. Чаши объемом 400 мл хватит для приготовления одной порции витаминного коктейля.
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Смузи из бананов и груш
Оба этих продукта довольно сладкие, поэтому при приготовлении смузи из бананов и груш можно совсем не добавлять сахар или мед.
Смузи из банана и груши
С хурмой и кефиром
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Груша — 1 шт.
- Хурма — 1 шт. (около 250 г)
- Кефир — 300 мл
Приготовление
Банан и грушу нарежьте. Хурму желательно очистить от кожицы (и обязательно — удалить косточки), нарезать. Все ингредиенты отправьте в блендер и взбейте до однородности. Такой смузи можно украсить зернышками граната, они будут хорошо сочетаться с основными ингредиентами.
С молоком и имбирем
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт.
- Груши — 2 шт.
- Молоко — 0,5 л
- Имбирь — 5 г (примерно 1 см корня средней толщины)
- Овсяные хлопья — 30 г
- Мука (пшеничная или льняная) — 1 ч. ложка
- Молотая корица — 0,5 ч. ложки
Приготовление
Бананы нужно предварительно заморозить, для этого нарезаем их кружочками и отправляем в морозильную камеру на 2-3 часа. Грушу и имбирь чистим и режем на кусочки. Хлопья заливаем молоком и даем им немного набухнуть. Все ингредиенты загружаем в блендер и хорошенько взбиваем.
Смузи из бананов и шпината
Несмотря на кажущуюся несовместимость, в смузи банан и шпинат отлично «дружат». Особенно ценно это будет для тех, кто не очень любит шпинат в чистом виде, но получать его пользу хочет.
Банан и шпинат хорошо сочетаются в смузи
С яблоком и лимоном
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Шпинат — 30 г
- Яблоко — 1 шт.
- Сок 1/2 лимона (можно — меньше)
- Вода — 70 мл
Приготовление
Банан, яблоко и шпинат нарезаем кусочками и отправляем в блендер. Выжимаем туда же сок лимона: смотрите внимательно, чтобы в коктейль не попали косточки. Добавляем воду и все взбиваем. Если вам не хватает сладости, добавьте немного меда.
С миндальным молоком
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Шпинат — 30 г
- Миндальное или кокосово-миндальное молоко — 200 мл
Приготовление
Бананы нарезать, все продукты сложить в блендер и взбить.
Смузи из бананов и апельсинов
Отличный вариант — смешать сытный банан и ароматный витаминный апельсин. Для более насыщенного вкуса можно добавить другие цитрусовые — или орешки.
Смузи из бананов и апельсинов
С грейпфрутом
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт.
- Апельсины — 3 шт.
- Грейпфрут — 0,5 шт.
Приготовление
Очистите все фрукты, порежьте и взбейте в блендере. Если коктейль получится слишком густым, добавьте немного воды или сока.
С йогуртом и медом
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Апельсины — 2 шт.
- Натуральный йогурт — 200 мл
- Мед — 1 ст. ложка
Приготовление
Бананы и апельсин нужно очистить и нарезать, для особенно однородной консистенции можно удалить также пленки с долек цитруса. Взбить фрукты в блендере, затем — добавить йогурт и мед и повторно взбить.
Полезный завтрак
С миндалем
Ингредиенты
- Банан — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Минеральная вода — 70 мл
- Миндаль — 10-15 шт.
- Соль — щепотка
Приготовление
Миндаль нужно предварительно замочить в воде. Банан и апельсин чистим, режем — и взбиваем с минеральной водой и щепоткой соли в блендере. Засыпаем вымоченные орешки и снова взбиваем.
Смузи — это по-настоящему полезный продукт. Если его пока еще не было в вашем рационе, осень — самое время начать делать вкусные густые витаминные коктейли, которые помогут справиться с сезонной хандрой и добавят красок в пасмурные дни. Главное — не бойтесь экспериментировать: сочетайте любимые продукты, чтобы вывести свою собственную формулу идеального смузи.
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