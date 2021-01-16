Быстрый мастер-класс: банановый пудинг

Банановый пудинг — это слоеный десерт, в состав которого входят заварной крем со вкусом ванили, печенье и кусочки свежего банана. Обычно он подается со взбитыми сливками или меренгой. Это такая американская версия английского трайфла.

Главное достоинство бананового пудинга — универсальность. Его можно приготовить охлажденным или запечь в духовке с меренгой, оформить как большой праздничный десерт или подать в порционных формочках на завтрак. Слои можно по-разному чередовать, добавлять дополнительные ингредиенты вроде овсяных хлопьев и семян чиа или вообще использовать только крем с бананами без печенья. Кстати, именно такая вариация рецепта и была впервые опубликована Мэри Харрис Фрейзер в «Книге рецептов Кентукки» в 1903 году.

Сейчас, спустя много лет, наиболее традиционным считается охлажденный банановый пудинг с вафельным ванильным печеньем и взбитыми сливками. Читайте наш мастер-класс, чтобы узнать, как его приготовить!

Вафельное печенье — одна из главных составляющих десерта. В магазинах США повсеместно продаются vanilla wafers, предназначенные именно для бананового пудинга. К сожалению, у нас такое печенье купить нельзя, поэтому мы расскажем, как приготовить его дома.

Ингредиенты:

Основные:

сливки 33% — 500 мл

сахарная пудра — 50 г

бананы спелые — 2 шт.

Для вафельного печенья:

сливочное масло — 115 г

сахарная пудра — 150 г

яйца куриные — 1 шт.

мука пшеничная — 170 г

ванильный экстракт — 2 ч. л.

разрыхлитель для теста — ¼ ч. л.

соль — ¼ ч. л.

Для заварного крема:

молоко — 500 мл

сахарная пудра — 120 г

кукурузный крахмал — 50 г

яичные желтки — 4 шт.

ванильный экстракт — 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Приготовьте печенье. Из указанных ингредиентов его получится больше, чем понадобится для пудинга. Но это печенье очень вкусно есть и просто так с чаем или макая в теплое молоко. Размягченное сливочное масло положите в глубокую миску. Взбивая масло миксером, введите в два-три этапа сахарную пудру.

2. Добавьте одно большое яйцо (или два маленьких). Взбейте миксером до мягкой однородной консистенции.

3. Просейте через сито муку. Добавьте соль и разрыхлитель. Еще раз все перемешайте миксером. Получится мягкое тесто.

4. Застелите противень пергаментной бумагой. Поместите тесто в кондитерский мешок. С его помощью выложите на противень аккуратные холмики объемом примерно 2 ч. л. на расстоянии 2–3 см друг от друга — тесто будет растекаться при выпекании.

5. Поставьте заготовки в духовку и запекайте при 150°C около 12–15 минут или до золотистого цвета. Вытащите из духовки и оставьте остывать.

6. Приготовьте заварной крем. Влейте в сотейник молоко. Поставьте на средний огонь.

7. В отдельную кастрюлю всыпьте сахарную пудру и кукурузный крахмал. Перемешайте. По одному добавьте 4 яичных желтка, постоянно помешивая венчиком.

8. Когда молоко почти закипит, снимите его с огня. В три этапа добавьте молоко в яичную массу, постоянно помешивая. Поставьте снова на плиту на средний огонь и, помешивая, готовьте до загустения крема.

9. Снимите крем с плиты, добавьте ванильный экстракт и перемешайте. Чтобы побыстрее остудить крем, переложите его в охлажденную миску. Возьмите полиэтиленовую пленку и накройте миску, придавливая пленку вплотную к крему. Поставьте в холодильник на 1 час.

10. Взбейте миксером сливки с 50 г сахарной пудры до мягких пиков. Подробнее о том, как приготовить идеальные взбитые сливки, можно узнать здесь. Охлажденный крем тоже перемешайте миксером до гладкости.

11. Подготовьте форму для пудинга. Это могут быть порционные креманки или большая стеклянная форма. Выложите слой крема, разровняйте. На него выложите печенье. Затем положите слой нарезанных на кусочки бананов, а сверху — взбитые сливки.

12. Повторите слои столько раз, сколько позволяет высота формы. Накройте десерт полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 4 часа.

13. Перед подачей украсьте пудинг дольками бананов и крошкой печенья.

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