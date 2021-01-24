Ягодно-йогуртовый десерт с вишней

Главная задача при приготовлении этого десерта - достаточно хорошо охладить растворенный желатин, чтобы он не сбился в комки в йогурте комнатной температуры. И учитывайте, что желе готовится не очень быстро - сначала понадобится время для застывания первого слоя.

Это двухслойное желе в меру сладкое и очень вкусное. Чем-то похоже на панна-котту, но с характерной приятной кислинкой йогурта.

Рецепт приготовления:

Желатин для обоих слоев по отдельности замачиваем в холодной воде. Для листового используем произвольное количество, порошковый замачиваем в соотношении 1 к 6 с водой (на 1 г желатина 6 мл воды).

У меня листовой желатин.

Для йогуртового слоя соединяем в сотейнике сливки и сахар. Ставим на конфорку и доводим до кипения и растворения сахара. Снимаем с огня и добавляем желатин. Перемешиваем.

Дальше нужно соединить йогурт со сливками так, чтобы желатин не схватился комками от резкого контраста температуры. Для начала кладем в сливочную массу 2 ст.

л. йогурта и интенсивно перемешиваем венчиком. Затем добавляем половину оставшегося йогурта, перемешиваем. И вторую половину - и тоже перемешиваем.

Разливаем по порционным стаканам или креманкам.

Ставим в холодильник застывать - это займет пару часов.

Примерно через час делаем вишневый слой. Для этого соединяем вишню (можно прямо из морозилки), сахар и воду в сотейнике. Ставим на плиту и провариваем 5 минут после закипания.

Снимаем с огня и добавляем размоченный желатин.

Оставляем остывать при комнатной температуре, пока не застынет первый слой (если у вас в кухне холодно, лучше приготовьте вишневый слой минут за 20 до розлива по стаканам).

Раскладываем ягоды из сотейника поровну по стаканам на йогуртовый слой, затем заливаем жидкостью.

Снова ставим в холодильник до полного застывания.

Подаем.

Приятного аппетита!