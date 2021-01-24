Ягодно-йогуртовый десерт с вишней

Это двухслойное желе в меру сладкое и очень вкусное. Чем-то похоже на панна-котту, но с характерной приятной кислинкой йогурта.
Главная задача при приготовлении этого десерта - достаточно хорошо охладить растворенный желатин, чтобы он не сбился в комки в йогурте комнатной температуры. И учитывайте, что желе готовится не очень быстро - сначала понадобится время для застывания первого слоя.
Ингредиенты на 6 порций:
Йогуртовый слой
- натуральный йогурт без добавок, лучше греческий 400 грамм
- сливки 10% 100 мл.
- сахар 75 грамм
- желатин 15 грамм
Основа
- вишня 200 грамм
- сахар 60 грамм
- вода 150 мл.
- желатин 10 грамм
Рецепт приготовления:
Желатин для обоих слоев по отдельности замачиваем в холодной воде. Для листового используем произвольное количество, порошковый замачиваем в соотношении 1 к 6 с водой (на 1 г желатина 6 мл воды).
У меня листовой желатин.
Для йогуртового слоя соединяем в сотейнике сливки и сахар. Ставим на конфорку и доводим до кипения и растворения сахара. Снимаем с огня и добавляем желатин. Перемешиваем.
Дальше нужно соединить йогурт со сливками так, чтобы желатин не схватился комками от резкого контраста температуры. Для начала кладем в сливочную массу 2 ст.л. йогурта и интенсивно перемешиваем венчиком. Затем добавляем половину оставшегося йогурта, перемешиваем. И вторую половину - и тоже перемешиваем.
Разливаем по порционным стаканам или креманкам.
Ставим в холодильник застывать - это займет пару часов.
Примерно через час делаем вишневый слой. Для этого соединяем вишню (можно прямо из морозилки), сахар и воду в сотейнике. Ставим на плиту и провариваем 5 минут после закипания.
Снимаем с огня и добавляем размоченный желатин.
Оставляем остывать при комнатной температуре, пока не застынет первый слой (если у вас в кухне холодно, лучше приготовьте вишневый слой минут за 20 до розлива по стаканам).
Раскладываем ягоды из сотейника поровну по стаканам на йогуртовый слой, затем заливаем жидкостью.
Снова ставим в холодильник до полного застывания.
Подаем.
Приятного аппетита!
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