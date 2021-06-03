Ликёр из цветков бузины

В сезон цветения бузины предлагаю приготовить вкусный и очень ароматный ликер из цветков бузины с цитрусовой ноткой. В меру сладкий и крепкий, отличная основа для приготовления коктейлей

Ингредиенты:

бузина (соцветия) – 10 шт.;

вода – 300 мл.;

сахар – 300 гр.;

лимон – 0,5 шт.;

апельсин – 0,5 шт.;

водка – 300 мл.

Приготовление:

В экологически чистом месте срезать 10 больших соцветий бузины. Начнем приготовление ликера с приготовления сиропа. Лимон и апельсин мелко порежем. В кастрюлю насыпаем сахар, заливаем водой, добавим цитрусовые и ставим на плиту. Варим сироп после закипания 5 минут. Даем полностью остыть при комнатной температуре. Добавляем цветки бузины, перемешиваем и оставляем на 1 сутки при комнатной температуре. Процеживаем сироп через сито или марлю и добавляем водку. Хорошо перемешиваем и оставляем в темном прохладном месте на 1 неделю, после чего ликер готов к употреблению. Ликер можно пить самостоятельно или готовить на его основе коктейли со льдом и минеральной водой или спрайтом. Вкусный, ароматный, а главное – натуральный. Ликер из цветков бузины готов!

Более подробный процесс приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!