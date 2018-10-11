Конфеты «Чернослив в шоколаде»

Пока ваши дети в школе или садике, приготовьте такой сюрприз. А доставать конфеты можно попросить самих детишек, загадав им загадку, что вкусного их ждет после ужина. Я очень люблю придумывать домашние конфеты и пробовать полученный результат. С горстью таких конфет можно забежать к соседке на кофе, да и в подарок мои подруги принимают их с огромным восторгом! Сегодня шоколадный вкус я разбавила кислинкой сухофруктов и смородинового желе.
ИНГРЕДИЕНТЫ
|60 г
|100 г
|60 г
|2 горсти
|50 г
|75 г
|50 г
|3 ст. л.
|80 г
Для украшения
|1 пакет
Понадобится любое печенье, которое легко превратить в крошку. Можно и галеты, и овсяное. У меня «Курабье».
Растолочь печенье любым способом.
Возьмем такие сухофрукты.
Чернослив нарезать размером с изюм.
Клюкву я тоже решила измельчить.
Шоколад можно брать одного вида, исходя из ваших предпочтений. У меня в молочном был фундук — это очень кстати.
Поломать шоколад, поставить на водяную баню.
Добавить немного масла.
Топить до однородной массы.
Засыпать измельченное печенье.
Добавить чернослив.
Добавить клюкву.
Далее любой сироп или ликер, я брала смородиновое желе.
Если вас устраивают твердые конфеты, желе добавлять не надо.
Маршмеллоу лучше брать сразу мелкие.
Но у меня крупные, поэтому я их нарезала.
Добавить маршмеллоу в состав.
Кунжут или семечки подсолнечника обжарить.
Добавить в теплый состав.
Перемешать.
Для формирования конфет отлично подойдут формочки для мини-маффинов. Смочить формочки водой.
Или берем настоящие формы для конфет.
Плотно заполняем формочки смесью.
Ставим в холодильник на несколько часов до застывания.
Как я уже говорила, достать конфеты можно доверить детям.
Эти покрупнее.
Украсить можно съедобными бусинками.
Такие конфетки держим в холодильнике и достаем к чаепитию.
Конфет получается много, хотя состав небольшой.
Осталось попробовать полезные домашние конфетки!
Свежие комментарии