БУДЕТ ВКУСНО!

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Конфеты «Чернослив в шоколаде»

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Пока ваши дети в школе или садике, приготовьте такой сюрприз. А доставать конфеты можно попросить самих детишек, загадав им загадку, что вкусного их ждет после ужина. Я очень люблю придумывать домашние конфеты и пробовать полученный результат. С горстью таких конфет можно забежать к соседке на кофе, да и в подарок мои подруги принимают их с огромным восторгом! Сегодня шоколадный вкус я разбавила кислинкой сухофруктов и смородинового желе. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
 60 г
100 г
60 г
2 горсти
50 г
75 г
50 г
3 ст. л.
80 г
Для украшения
 1 пакет
Понадобится любое печенье, которое легко превратить в крошку. Можно и галеты, и овсяное. У меня «Курабье».
Понадобится любое печенье, которое легко превратить в крошку. Можно и галеты, и овсяное. У меня «Курабье».
Растолочь печенье любым способом.
Растолочь печенье любым способом.
Возьмем такие сухофрукты.
Возьмем такие сухофрукты.
Чернослив нарезать размером с изюм.
Чернослив нарезать размером с изюм.
Клюкву я тоже решила измельчить.
Клюкву я тоже решила измельчить.
Шоколад можно брать одного вида, исходя из ваших предпочтений. У меня в молочном был фундук — это очень кстати.
Шоколад можно брать одного вида, исходя из ваших предпочтений. У меня в молочном был фундук — это очень кстати.
 
Поломать шоколад, поставить на водяную баню.
Поломать шоколад, поставить на водяную баню.
Добавить немного масла.
Добавить немного масла.
Топить до однородной массы.
Топить до однородной массы.
Засыпать измельченное печенье.
Засыпать измельченное печенье.
Добавить чернослив.
Добавить чернослив.
Добавить клюкву.
Добавить клюкву.
Далее любой сироп или ликер, я брала смородиновое желе.
Далее любой сироп или ликер, я брала смородиновое желе.
Если вас устраивают твердые конфеты, желе добавлять не надо.
Если вас устраивают твердые конфеты, желе добавлять не надо.
Маршмеллоу лучше брать сразу мелкие.
Маршмеллоу лучше брать сразу мелкие.
Но у меня крупные, поэтому я их нарезала.
Но у меня крупные, поэтому я их нарезала.
Добавить маршмеллоу в состав.
Добавить маршмеллоу в состав.
Кунжут или семечки подсолнечника обжарить.
Кунжут или семечки подсолнечника обжарить.
Добавить в теплый состав.
Добавить в теплый состав.
Перемешать.
Перемешать.
Для формирования конфет отлично подойдут формочки для мини-маффинов. Смочить формочки водой.
Для формирования конфет отлично подойдут формочки для мини-маффинов. Смочить формочки водой.
Или берем настоящие формы для конфет.
Или берем настоящие формы для конфет.
Плотно заполняем формочки смесью.
Плотно заполняем формочки смесью.
Ставим в холодильник на несколько часов до застывания.
Ставим в холодильник на несколько часов до застывания.
Как я уже говорила, достать конфеты можно доверить детям.
Как я уже говорила, достать конфеты можно доверить детям.
Эти покрупнее.
Эти покрупнее.
Украсить можно съедобными бусинками.
Украсить можно съедобными бусинками.
Такие конфетки держим в холодильнике и достаем к чаепитию.
Такие конфетки держим в холодильнике и достаем к чаепитию.
Конфет получается много, хотя состав небольшой.
Конфет получается много, хотя состав небольшой.
Осталось попробовать полезные домашние конфетки!
Осталось попробовать полезные домашние конфетки!
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Конфетыдесертыкулинария
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