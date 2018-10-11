Конфеты «Чернослив в шоколаде»

Пока ваши дети в школе или садике, приготовьте такой сюрприз. А доставать конфеты можно попросить самих детишек, загадав им загадку, что вкусного их ждет после ужина. Я очень люблю придумывать домашние конфеты и пробовать полученный результат. С горстью таких конфет можно забежать к соседке на кофе, да и в подарок мои подруги принимают их с огромным восторгом! Сегодня шоколадный вкус я разбавила кислинкой сухофруктов и смородинового желе.