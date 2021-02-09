10 лучших рецептов ризотто и секреты идеального блюда

Приготовить ароматное и нежное итальянское блюдо с овощами, морепродуктами, курицей или грибами проще, чем кажется.
Классического рецепта ризотто не существует. Неизменные составляющие этого блюда — рис и бульон. А вот остальные ингредиенты могут варьироваться.
Однако есть несколько общих правил приготовления ризотто, которые нужно соблюдать.
10 секретов идеального ризотто
- Для ризотто нужно выбирать круглозёрный крахмалистый рис. Лучшими считаются сорта «арборио», «карнароли», «бальдо» и «виалоне нано». Иногда на упаковках с рисом производители специально указывают, что он подходит для ризотто.
- В начале приготовления практически всегда обжаривают репчатый лук. Он должен смягчиться, но не подрумяниться.
- К луку добавляют рис и обжаривают его в течение 2–3 минут, постоянно помешивая. Крупинки должны пропитаться маслом и стать полупрозрачными.
- Почти всегда в ризотто добавляют белое сухое вино. Оно придаёт блюду особый аромат. Но если вы не хотите использовать алкоголь, просто замените его бульоном.
- Для любого ризотто подойдёт куриный или овощной бульон. Иногда будет уместен грибной, рыбный или говяжий. В крайнем случае бульон можно заменить водой с растворёнными в ней бульонными кубиками.
- Бульон обязательно должен быть горячим, но не кипящим.
- Жидкость нужно добавлять частями — примерно по одному половнику за раз. Следующую порцию вливают после того, как выпарилась предыдущая. При этом нужно часто помешивать рис и готовить на медленном огне.
- На приготовление риса уходит примерно 20–25 минут. Крупинки риса должны остаться слегка жёсткими, но само ризотто должно иметь кремовую консистенцию. Если оно получается суховатым, влейте ещё бульона.
- Бульон и пармезан, который почти всегда добавляют в ризотто, достаточно солёные. Поэтому солить готовое блюдо нужно аккуратно.
- После приготовления накройте ризотто крышкой и оставьте на 3–5 минут. Подавайте горячим.
1. Ризотто по-милански
Ингредиенты:
- 1 л куриного бульона;
- 1 чайная ложка шафрана;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 луковица;
- 200 г риса;
- 100 мл белого сухого вина;
- 50 г пармезана;
- соль — опционально.
Приготовление
Подогрейте бульон и добавьте в него шафран. Разогрейте в сотейнике оливковое масло и ложку сливочного масла. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.
Выложите к луку рис и обжаривайте пару минут. Влейте вино и, помешивая, дождитесь, чтобы оно впиталось в рис. Постепенно влейте бульон с шафраном.
Добавьте оставшееся сливочное масло и тёртый сыр и хорошенько перемешайте ризотто. При необходимости подсолите.
2. Ризотто с грибами
Ингредиенты:
- 300 г грибов (шампиньонов или белых);
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 луковица;
- 200 г риса;
- 50 мл белого сухого вина;
- 1 л куриного, грибного или овощного бульона;
- 1 зубчик чеснока;
- несколько веточек петрушки;
- 50 г пармезана;
- соль — опционально.
Приготовление
Нарежьте грибы тонкими пластинками и выложите на сковороду с разогретым оливковым маслом. Обжаривайте, пока грибы не подрумянятся.
В сотейнике растопите сливочное масло. Выложите мелко нарезанный лук и обжарьте его до мягкости. Добавьте рис и готовьте, помешивая, пару минут.
Влейте в сотейник вино. Когда оно впитается в рис, постепенно влейте горячий бульон. Затем добавьте измельчённый чеснок, обжаренные грибы, рубленую петрушку, тёртый пармезан и соль и хорошо перемешайте.
3. Ризотто с курицей и зеленью
Ингредиенты:
- 450 г куриных бёдер без шкурки и костей;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 300 г риса;
- 200 мл сухого белого вина;
- 1 л куриного бульона;
- 1 чайная ложка тёртой лимонной цедры;
- 30 г пармезана;
- несколько перьев зелёного лука;
- несколько веточек базилика;
- несколько веточек петрушки.
Приготовление
Натрите курицу солью и перцем. Можно использовать другие приправы на ваш вкус. На сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Выложите курицу и обжаривайте по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.
Растопите в сотейнике сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте ещё минуту. Выложите к овощам рис и слегка обжарьте.
Частями влейте в рис вино и горячий бульон. Затем добавьте лимонную цедру, тёртый пармезан, курицу, часть нарезанной зелени и соль (при необходимости). Перед подачей посыпьте ризотто оставшейся зеленью.
4. Ризотто с креветками
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 1 луковица;
- 4 зубчика чеснока;
- 200 г риса;
- 950 мл куриного бульона;
- 350 мл белого сухого вина;
- 2 лимона;
- несколько веточек петрушки;
- 1 чайная ложка молотого красного перца;
- 450 г очищенных креветок;
- соль — по вкусу;
- 100 г пармезана.
Приготовление
В сотейнике растопите одну ложку сливочного масла. Нарежьте лук небольшими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте один измельчённый зубчик чеснока и готовьте ещё пару минут.
Выложите к овощам рис и, помешивая, обжаривайте несколько минут. Частями влейте в сотейник горячий бульон и 250 мл вина.
На другой сковороде растопите оставшееся масло. Добавьте три измельчённых зубчика чеснока, сок двух лимонов, часть рубленой петрушки и красный перец и готовьте, помешивая, две минуты.
Выложите на сковороду креветки, приправьте солью и обжаривайте их на среднем огне 3–4 минуты. Влейте оставшееся вино и доведите до кипения.
Добавьте к рису креветки вместе с соусом и тёртый пармезан и хорошенько перемешайте. При необходимости подсолите. Перед подачей посыпьте ризотто измельчённой петрушкой.
5. Ризотто с рыбой и шпинатом
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 луковица;
- 250 г риса;
- 100 мл белого сухого вина;
- 1 л овощного или рыбного бульона;
- 250 г копчёной скумбрии;
- несколько перьев зелёного лука;
- 100 г шпината;
- соль — опционально.
Приготовление
В сотейнике растопите масло и обжарьте на нём измельчённый лук. Выложите рис и обжаривайте пару минут.
Постепенно влейте в рис вино и горячий бульон. Затем добавьте рыбу, нарезанную небольшими кусочками, рубленый зелёный лук и шпинат и перемешайте.
Готовьте ещё немного, пока шпинат не размягчится. При необходимости добавьте в ризотто соль.
6. Ризотто с горошком, беконом и козьим сыром
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 луковица;
- 100 г бекона;
- 1 пучок свежего тимьяна;
- 400 г риса;
- 150 мл белого сухого вина;
- 1 л куриного или овощного бульона;
- 200 г замороженного горошка;
- соль — опционально;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 100 г козьего сыра;
- 75 г пармезана.
Приготовление
В сотейнике растопите масло. Выложите туда мелко нарезанный лук, небольшие кусочки бекона и тимьян и готовьте несколько минут, пока лук не смягчится. Добавьте рис и слегка обжарьте.
Постепенно влейте в рис вино и почти весь горячий бульон. Добавьте горошек, оставшийся бульон, соль и перец. Снимите сотейник с огня, добавьте половину козьего сыра и пармезана и перемешайте. Перед подачей посыпьте ризотто оставшимися сырами.
7. Ризотто с баклажанами и помидорами
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 крупный баклажан;
- 800 г помидоров;
- соль — по вкусу;
- несколько веточек свежего тимьяна или ½ чайной ложки сушёного тимьяна;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 250 г риса;
- 100 мл белого сухого вина;
- 1½ л овощного или куриного бульона;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 30 г пармезана.
Приготовление
Застелите противень фольгой и смажьте ложкой масла. Разрежьте баклажан вдоль пополам, сделайте несколько надрезов на местах среза и выложите овощи на противень. Запекайте при температуре 230 °C около 20 минут.
Нарежьте помидоры и остывшие баклажаны небольшими кубиками. На сковороде разогрейте ложку масла, выложите туда овощи и добавьте соль и тимьян. Готовьте, помешивая, 10–15 минут, пока помидоры не станут мягкими.
В сотейнике разогрейте оставшееся масло и обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё пару минут. Затем выложите в сотейник рис и слегка обжарьте.
Влейте к рису вино. Когда оно выпарится, добавьте овощную смесь и перемешайте. Постепенно влейте горячий бульон. Добавьте перец, тёртый пармезан, посолите при необходимости и перемешайте.
8. Ризотто с кабачками
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 черешка сельдерея;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1–2 чайные ложки оливкового масла;
- 2 небольших кабачка;
- 800 мл овощного бульона;
- 1 пучок базилика;
- 300 г риса;
- 200 мл белого сухого вина;
- 250 г моцареллы;
- 40 г пармезана;
- соль — опционально;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 красный перец чили.
Приготовление
Нарежьте лук, чеснок и сельдерей мелкими кубиками. В сотейнике растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте оливковое масло, нарезанные овощи и немного воды. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока овощи не смягчатся.
Разрежьте кабачки вдоль на четыре части и нарежьте каждую из них небольшими кусочками. Подогрейте овощной бульон, добавьте к нему стебли базилика, проварите несколько минут и уберите стебли. Они нужны только для аромата.
Выложите в сотейник рис, перемешайте и обжаривайте около минуты. Добавьте вино и готовьте, помешивая, пока рис его не впитает. Постепенно влейте ⅔ бульона, затем выложите кабачки и частями добавьте оставшийся бульон.
Снимите ризотто с огня. Добавьте половину мелко нарезанных листьев базилика, кусочки моцареллы, половину тёртого пармезана, соль и перец. Перемешайте и оставьте под крышкой на пару минут.
Очистите чили от семян и нарежьте мелкими кусочками. Перед подачей посыпьте ризотто перцем чили, оставшимися листьями базилика и тёртым сыром.
9. Ризотто с тыквой
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы;
- 1 пучок свежего шалфея;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 1 луковица;
- 300 г риса;
- 100 мл белого сухого вина;
- 1½ л овощного бульона;
- 50 г пармезана;
- соль — опционально.
Приготовление
Нарежьте тыкву небольшими кубиками. Измельчите половину листьев шалфея. Выложите тыкву и рубленый шалфей на противень, полейте ложкой масла и перемешайте. Запекайте 30 минут при температуре 220 °C, пока тыква не станет мягкой.
Тем временем растопите в сотейнике половину сливочного масла. Обжарьте на нём мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте рис и, помешивая, обжаривайте его несколько минут. Постепенно влейте в рис вино и горячий бульон.
На другой сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло, выложите листья шалфея и обжаривайте, пока они не станут слегка хрустящими. Переложите шалфей на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.
Пюрируйте половину запечённой тыквы. Добавьте к рису тыквенное пюре, оставшееся сливочное масло и тёртый пармезан и тщательно перемешайте. При необходимости подсолите. Перед подачей украсьте ризотто кусочками тыквы и листьями шалфея.
10. Ризотто с грушей и голубым сыром
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 луковица;
- 120 г риса;
- 100 мл белого сухого вина;
- 500 мл овощного бульона;
- 300 г груш;
- 60 г голубого сыра;
- 20 г пармезана;
- соль — опционально.
Приготовление
В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте рис и обжаривайте ещё несколько минут.
Постепенно влейте вино и почти весь горячий бульон. Очистите груши от кожуры и семечек и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к рису груши и оставшийся бульон и готовьте, пока фрукты не смягчатся.
Добавьте кусочки голубого сыра и тёртый пармезан и тщательно перемешайте. При необходимости подсолите ризотто.
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