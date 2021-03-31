Как правильно варить перловку, чтобы она получилась вкусная и рассыпчатая

Перловая крупа не пользуется большой популярностью у хозяек. Она чаще всего ассоциируется с армией, обедами в походах или с едой из столовой. А зря! При правильном подходе к ее приготовлению можно получить отличную кашу, полезную и очень вкусную!

Что такое перловка и особенности ее приготовления

Перловка – разновидность ячменной крупы с тысячелетней историей. К сожалению, на сегодня ценность свою она утратила. В том числе и из-за того, что во времена СССР стала широко использоваться в общественном питании.

Главная особенность крупы – в длительном приготовлении. Это, возможно, еще один фактор, который повлиял на то, что современные занятые хозяйки отказались от перловки.

На что следует обратить внимание при выборе и покупке крупы

Перловка, конечно же, должна быть чистой, без посторонних примесей (особенно жучков!). Цвет ее бело-желтоватый. Если вы заметили темные зерна, лучше откажитесь от такой крупы.

Покупая перловку на развес, есть возможно оценить ее запах. Он должен быть нейтральным, не затхлым.

Обязательно проверьте срок хранения. Если они в норме, а крупа выглядит не привлекательно, значит, были нарушены условия хранения.

Подготовка перловки к приготовлению

Первое, что нужно сделать – это промыть несколько раз крупу.

Сколько варить перловку

Когда вода стала прозрачной, переложите крупу в удобную емкость и залейте чистой водой. Оставьте ее на 2-3 часа или на всю ночь. Предварительное замачивание сокращает время варки, поэтому лучше не игнорировать этот этап. Но если вы решили варить перловку спонтанно, можно вполне обойтись без замачивания.

Предварительно замоченная крупа будет вариться от 45 минут до 1 часа. Если пропустить этот этап, на варку понадобится примерно 2 часа.

Как сварить перловку на молоке

Чтобы приготовить вкусную молочную кашу, для начала нужно замочить крупу на 8-10 часов. После промыть, залить чистой водой и отправить на плиту. Проварите перловку примерно 15-20 минут, затем откиньте на дуршлаг и слейте лишнюю воду. В кастрюлю выложите крупу, влейте молоко (из расчета 60 мл. молока на 10 грамм сухой крупы) и поставьте на огонь. После закипания добавьте соль, сахар (если каша будет сладкой) и варите на медленном огне 20-25 минут. Снимите кашу с огня, добавьте сливочное масло и укутайте полотенцем. Оставьте перед подачей на полчаса в тепле.

Как варить перловку на воде

С варкой на воде все гораздо проще, промытую крупу выложите в кастрюлю, влейте воду (из расчета 3 стакана воды на 1 стакан крупы) и поставьте на огонь. После закипания подсолите и варите на среднем огне до мягкости. Если вода вся впиталась, а перловка еще жестковата, добавьте кипяток в кастрюлю и проварите еще немного.

Как варить перловку в микроволновке

Это самый быстрый и простой способ сварить перловку. Приготовление круп при помощи микроволновки может сэкономить немало времени. Чтобы сварить перловку, замочите ее заранее и хорошо промойте, после переложите в большую тарелку или кастрюлю, подходящую для использования в микроволновой печи. Влейте воду (из расчета 1 стакан воды на 1 стакан уже замоченной крупы), добавьте соль и поставьте на максимальную мощность на 10 минут. Крышкой лучше не накрывать! После достаньте крупу, перемешайте. Добавьте горячую воду (половину от того, что вливали в первый раз) и снова отправьте в микроволновку. Теперь можно установить среднюю мощность и время – примерно 5 минут. После окончания процесса оцените мягкость перловки. Если она вас устраивает, добавляйте в кашу масло и подавайте к столу. Если еще жестковата, повторите предыдущий шаг еще разок.

Перловка в мультиварке

Перловка, как и гречка, очень любит томление, поэтому мультиварка – прекрасный вариант для ее приготовления. После звукового сигнала можно оставить блюдо на поддержании температуры на 30-40 минут.

Для супа

Если вы хотите сварить суп в мультиварке с перловкой, для начала сварите бульон. После процедите его, а чашу вымойте и обсушите. На растительном масле обжарьте овощи для супа, добавьте предварительно замоченную крупу. Тщательно перемешайте. Выложите в чашу сваренное и отделенное от кости мясо, картофель и другие ингредиенты, которые используете. Влейте бульон, добавьте специи и соль по вкусу. Накройте мультиварку крышкой, установите программу "Суп" или "Тушение" на 35-50 минут (время зависит от мощности вашей техники).

Для каши

Чтобы сварить перловую кашу в мультиварке, крупу промойте и залейте горячей водой. Оставьте на полчаса. После воду слейте, а крупу переложите в чашу мультиварки. Добавьте холодную воду (из расчета 2 стакана воды на 1 стакан крупы), соль по вкусу. Накройте крышкой и установите программу "Каша" или "Крупа" на 40-50 минут. После окончания процесса оставьте кашу на полчаса на подогреве.

Как варить перловку на пару

Приготовление каши на пару – весьма удобный вариант. Лучше всего использовать технику, так как за процессом даже не нужно следить. Но вполне можно сварить кашу на пару и на плите.

На пару в кастрюле

Первым делом нужно подобрать подходящую посуду – кастрюлю и чуть меньшего диаметра сито, например. Крупу промойте, замочите заранее, после обсушите и выложите в сито. В кастрюлю влейте воду, чтобы уровень ее воды не доходил до сита, и поставьте на огонь. После закипания уберите огонь до минимума, а сито прикройте крышкой. Через полчаса кашу аккуратно перемешайте, подсолите по вкусу, проверьте уровень воды (и при необходимости долейте еще). Продолжайте варить кашу еще 15-20 минут до желаемой мягкости.

В рисоварке

Пароварка или рисоварка – прекрасное изобретение для занятых хозяек. Чтобы сварить крупу в рисоварке, ее необходимо заранее на ночь замочить в холодной воде, а затем промыть и выложить в поддон. Влейте воду и варите крупу около 1 часа. В процессе можно проверить мягкость, но важно выбрать перловку со дна контейнера.

Перловка в скороварке

Благодаря давлению, перловая крупа в скороварке не только быстрее готовится, но и получается мягкой и рассыпчатой. Для приготовления перловки промойте ее тщательно под проточной водой и замочите на пару часов (можно замочить в горячей воде на полчаса). После снова промойте крупу и выложите в чашу. Влейте воду (из расчета 3 стакана воды на 1 стакан крупы), добавьте соль и при желании сливочное масло. Установите максимальное давление на режиме "Варка" или "Суп" на 25 минут. После дождитесь, пока давление само упадет, и подавайте кашу к столу.

Способы приготовления перловки в духовке

Томление каши в духовке – это, пожалуй, самый старый способ приготовления. Такая каша получается рассыпчатой и при этом не сухой. Идеальная посуда для перловки – глиняный горшок. Крупу промойте несколько раз, залейте горячей водой и поставьте на огонь. После закипания проварите пару минут и слейте лишнюю воду. Переложите перловку в горшочек. Добавьте соль, при желании масло. Влейте горячую воду (из расчета 3 стакана воды на 1 стакан сухой крупы) и накройте горшочек крышкой. Томите перловку в духовке около 1-1.5 часов при температуре 160 градусов до полной готовности.

В термосе

Перловую кашу можно без лишних хлопот запарить в термосе. Этот способ чаще всего используют опытные рыбаки, чтобы приготовить наживку, но он вполне подойдет и для еды. Перловую крупу необходимо тщательно промыть и ошпарить кипятком. Лишнюю воду слейте и переложите крупу в термос. Влейте кипяток (из расчета 2 стакана воды на 1 стакан крупы) и добавьте соль. Закройте крышку и оставьте кашу запариваться часа на 3-4. В таком способе есть один минус – вода может не вся впитаться в крупу. Поэтому перед подачей, возможно, придется слить излишки воды.

Перловка для супа

Если вы хотите сварить суп с перловой крупой, обязательно замочите ее предварительно на 6-8 часов. После промойте ее тщательно под холодной водой. Дальше есть два варианта – можно отварить крупу отдельно (любым удобным способом) и добавить в суп за 5-10 минут до окончания варки. Второй вариант – в большой кастрюле отварить перловку около 45-55 минут, после в эту же кастрюлю добавьте овощи и остальные ингредиенты для супа.

Как сварить рассыпчатой

Для приготовления рассыпчатой каши заранее замоченную и промытую крупу выложите в кастрюлю. Добавьте воду (из расчета 3 стакана воды на 1 стакан сухой крупы) и соль. Доведите до кипения и проварите на среднем огне около 10 минут. После уберите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и томите крупу около 1 часа. Важно в процессе не перемешивать кашу! После приготовления снимите кастрюлю с огня, оберните полотенцем и оставьте еще минут на 20.

Сколько варить перловку без замачивания

Если вы забыли заранее замочить крупу, не беда. Промойте ее несколько раз, выложите в кастрюлю и залейте водой (из расчета 3.5 стакана воды на 1 стакан крупы). После закипания варите крупу на минимальном огне около 2 часов. Важно отслеживать в процессе степень мягкости перловки и количество воды в кастрюле.

Пропорции для варки перловой крупы

В зависимости от способа приготовления пропорции воды и крупы могут отличаться. Если говорить в среднем – это 1 стакан крупы и 3 стакана воды.

Как солить

Избыток соли может сделать перловку более плотной и грубой. Лучше всего добавить щепотку соли в начале приготовления, можно даже на этапе замачивания, и довести до вкуса уже готовую крупу. Вареная каша прекрасно просолится в теплом виде.

Как подавать

Как и любая другая каша, перловка любит сливочное масло. Перед подачей на стол обязательно добавьте в кашу масло и тщательно перемешайте.

Дополнить кашу можно рыбой, мясом, овощами и даже просто свежей зеленью.

Полезные советы

Если вы не успели заранее замочить крупу, можно воспользоваться экспресс методом. Промытую до прозрачной воды крупу выложите в сито. Поставьте над кастрюлей или миской с кипятком и прикройте крышкой. Каждые 5 минут перемешивайте крупу и по мере необходимости подливайте кипяток. Над паром перловка довольно быстро размягчится и сварится быстрее.

Нужно ли замачивать

Замачивание перловой крупы довольно важный этап, который не только упрощает и ускоряет ее приготовление, но и делает кашу более богатой на вкус. Кстати, замачивать перловку можно не только в холодной или горячей воде, но и в кефире.

Польза для организма

Перловка действительно полезная крупа. Она содержит витамины группы А, В, Е, Н, D, минералы, аминокислоты и клетчатку. Ее не зря называют кашей красоты. Употребление перловки может снизить или убрать аллергические реакции, благодаря антибактериальным свойствам очистить кожу, а еще способствовать выработке коллагена.

Интересные факты

Свое название крупа получила от слова pearl (аналог в русском языке – перлы), что в переводе означает жемчужина.

Перловую кашу ели еще в Древнем Египте и Риме. А в России она появилась благодаря Петру I. Он называл ее одним из своих самых любимых блюд.