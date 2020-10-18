Любовь к чизкейкам заразительна с первого кусочка: сначала вы погружаетесь в сырную мякоть, а потом чувствуете совершенный вкус песочного коржа. Корж традиционно делается из раскрошенного печенья. Поэтому его не спутать с тартом! Итак, чем порадует сезонный тыквенный чизкейк?

Умеренной сладостью, нежностью и тем самым ореховым вкусом, ради которого хочется ждать осени. Мускатные тыквы, как правило, отличаются длинной формой. Как только найдете ароматную рыжую красавицу, смело перечитывайте этот рецепт! Но не ставьте духовку на разогрев: делимся приготовлением чизкейка без выпечки.

Ингредиенты

Печенье 30 шт. Орехи пекан 100 г Сливочное масло 6 ст. л. Сахар 200 г Желатин 18 г Вода 50 г Сливочный сыр 240 г Тыква 300 г Сливки 400 мл Ванильный экстракт 1,5 ч. л. Сахарная пудра 3 ст. л.

Приготовление

Печенье измельчите в крошку вместе с орехами и смешайте с размягченным сливочным маслом и 50 г сахара. Полученную смесь уложите в смазанную маслом форму, утрамбуйте хорошенько и отправьте в морозилку. Замочите желатин в кипятке и добейтесь его полного растворения. Тыкву приготовьте на пару (или запеките в фольге) и сделайте из нее пюре. Затем смешайте пюре со сливочным сыром, 1 ч. л. ванильного экстракта, 150 г сахара. Добавьте желатин, перемешайте и вылейте на песочный корж. Поставьте в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей обязательно украсьте верх чизкейка взбитыми сливками или домашней сметаной.

Из-за желатиновой основы чизкейк имеет упругую, но всё еще нежную консистенцию. Галетное печенье отлично подойдет, но традиционно это блюдо готовится из имбирного. Нотки пряного корня отлично оттеняют вкус и делают его глубже. Со сладкой тыквой на удивление хорошо сочетается кориандр и, конечно, мускатный орех. Приятного аппетита!