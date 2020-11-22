Семейный фруктовый салат

Вкусный и полезный витаминный фруктовый салат для всей семьи можно приготовить из бананов, яблок, мандарин и киви. А заправлять такой салат лучше всего йогуртом!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|5 минут
|15 минут
|2-3 порции
Ингредиенты
- Йогурт фруктовый - 100-200 г
- Яблоко красное - 1 шт
- Банан - 1 шт
- Киви - 2 шт
- Мандарин - 1 шт
Способ приготовления
- Фрукты промойте.
- Банан почистите и нарежьте кубиками.
- Яблоко почистите от семечек, шкурку снимать необязательно. Нарежьте кубиками.
- Мандарин очистите от кожуры, разберите на дольки, очистите от косточек, если они есть. Дольки нарежьте небольшими кусочками.
- Киви очистите от кожуры и тоже нарежьте небольшими кусочками.
- Все фрукты смешайте в салатнице, заправьте йогуртом.
- Разложите по маленьким вазочкам
Как и с чем подавать
Перед подачей выкладываем салат в небольшие салатники и по желанию украшаем.
Приятного аппетита!
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