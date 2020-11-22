Семейный фруктовый салат

Вкусный и полезный витаминный фруктовый салат для всей семьи можно приготовить из бананов, яблок, мандарин и киви. А заправлять такой салат лучше всего йогуртом!

Время подготовки Время приготовления Порции 5 минут 15 минут 2-3 порции Ингредиенты Йогурт фруктовый - 100-200 г

Яблоко красное - 1 шт

Банан - 1 шт

Киви - 2 шт

Мандарин - 1 шт Способ приготовления Фрукты промойте. Банан почистите и нарежьте кубиками. Яблоко почистите от семечек, шкурку снимать необязательно. Нарежьте кубиками. Мандарин очистите от кожуры, разберите на дольки, очистите от косточек, если они есть. Дольки нарежьте небольшими кусочками. Киви очистите от кожуры и тоже нарежьте небольшими кусочками. Все фрукты смешайте в салатнице, заправьте йогуртом. Разложите по маленьким вазочкам Как и с чем подавать Перед подачей выкладываем салат в небольшие салатники и по желанию украшаем. Приятного аппетита!