Вкусные закуски из слоеного теста

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка. Ведь из него можно приготовить очень интересные и в то же время простые закуски. Мы собрали 9 блюд из такого теста, которые быстро готовятся и отлично смотрятся на любом столе. Побалуйте свои вкусовые рецепторы!

С ветчиной и сыром

Вам понадобятся:

1 упаковка слоеного теста 300 г ветчины 12 ломтиков твердого сыра 1/2 стакана растопленного сливочного масла 1 ст. л. мака 1,5 ст. л. желтой горчицы 1 ст. л. мелко нарезанного лука 1/2 ч. л. кисло-сладкого соуса

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Тесто раскатать, разрезать на 12 равных прямоугольников. На каждый прямоугольник выложить по ломтику ветчины и сыра. Завернуть каждый треугольник в ролл. В небольшой миске смешать масло, мак, горчицу, соус, лук. Выложить булочки на смазанный маслом противень и полить соусом. Выпекать около 25 минут, пока не подрумянятся.

С брокколи, сыром и ветчиной

Вам понадобятся:

2 стакана нарезанной брокколи 2 стакана нарезанного окорока 1 чашка натертого твердого сыра 1/2 стакана майонеза 2 пучка зеленого лука 800 г слоеного теста

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Брокколи перемолоть в кухонном комбайне, выложить в миску. Зеленый лук нарезать и добавить к брокколи.

С мясом и болгарским перцем

Добавить сыр и майонез, перемешать. Выложить начинку на тесто и сформировать пирог. Выпекать 20 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Вам понадобятся:

2 ст. л. сливочного масла 1 луковица 1 болгарский перец 500 г отварной говядины или куриного филе, нарезанного ломтиками 1 упаковка слоеного теста 12 ломтиков любого твердого сыра Для соуса: 2 ст. л. сметаны 2 ст. л. майонеза 1 ч. л. горчицы 1/4 ч. л. сушеного чеснока 1/8 ч. л. черного перца

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Масло растопить на сковороде и обжарить лук и перец до мягкости в течение 5–7 минут. Снять с огня. Слить излишки жидкости. Тесто разделить на 8 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке. Выложить на тесто поочередно сыр, мясо, лук, перец и еще раз сыр. Осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке. Не страшно, если начинка будет выглядывать. Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть. Пока пирог выпекается, перемешайте все ингредиенты для соуса. Подавать пирог с соусом.

Со сливочным сыром и шпинатом

Вам понадобятся:

1 упаковка слоеного теста 1 упаковка творожного сыра 1/4 стакана натертого твердого сыра 2 ст. л. свежего нарезанного шпината петрушка для украшения

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. В небольшой миске смешать сливочный сыр, твердый сыр и шпинат. Тесто разрезать на 8 треугольников. На каждый треугольник намазать начинку и свернуть его в трубочку, начиная с широкого конца. Выложить трубочки на противень. Выпекать в течение 12 минут до золотистого цвета.

С курицей, морковью и зеленым луком

Вам понадобятся:

500 г отваренной и мелко нарезанной куриной грудки 1/2 стакана острого кетчупа 1/2 стакана натертой моркови 1/4 стакана зеленого лука 150 г натертого твердого сыра 1 упаковка слоеного теста

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Смешать курицу и кетчуп в большой миске, добавить морковь и мелко нарезанный лук. Добавить сыр. Тесто разделить на 5 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке. Выложить начинку на тесто. Убрать стакан и осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке. Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть.

С квашеной капустой и солониной

Вам понадобятся:

1 упаковка слоеного теста 8 тонких ломтиков солонины 8 тонких ломтиков твердого сыра 2/3 стакана квашеной капусты (которую предварительно надо отжать досуха с помощью бумажных салфеток) соус «Тысяча островов» 1 ст. л. растопленного сливочного масла 1 ч. л. семян мака

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Нарезать тесто на 8 равных треугольников На каждый треугольник выложить по кусочку солонины, сыра и немного квашеной капусты. Сверху сбрызнуть соусом. Завернуть каждый треугольник в трубочку, начиная с широкого конца. Выложить все трубочки на смазанный маслом противень. Выпекать в духовке около 12 минут.

Хот-дог на палочке

Вам понадобятся:

1 упаковка слоеного теста 4 сосиски 100 г твердого сыра 1 яичный белок длинные деревянные палочки для канапе

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Нарезать тесто на 8 равных треугольников. Сосиски разрезать пополам и воткнуть в каждую половинку палочку для канапе. Нарезать сыр на 8 равных продольных частей. На широкий край каждого треугольника выложить по сосиске и кусочку сыра. Завернуть треугольники в трубочки. Выложить трубочки на противень. Смазать сверху желтком и выпекать около 15 минут.

Слоеные чашечки с пюре

Вам понадобятся:

1 упаковка слоеного теста 2 стакана картофельного пюре 1,5 стакана натертого твердого сыра 4 ломтика бекона 3 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука 1/4 стакана сметаны

Для соуса:

1 ст. л. сметаны 1 ст. л. майонеза 1/8 ч. л. сушеного чеснока 1/8 ч. л. молотого перца щепотка соли

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Все ингредиенты для соуса перемешайте вместе. В небольшой миске соедините пюре, сыр, соус, бекон (мелко нарезанный), зеленый лук и все тщательно перемешайте. Разделить тесто на 8 равных квадратов. Выложите каждый квадрат в форму для кексов. Положите сверху по 1 ложке начинки. Выпекайте 15–17 минут. Сверху можно украсить зеленым луком и сметаной.