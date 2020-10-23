Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

Золотистые картофельные брусочки с поджаренной корочкой и мягкой серединкой — любимая еда для быстрого перекуса. Фастфуд можно сделать полезным и вкусным своими руками. Многочисленные рецепты картофеля фри в духовке позволяют готовить из натуральных компонентов и пряностей с малыми объемами жира.
В духовке на пергаменте
Картофель фри, зарумяненный в домашних условиях в духовке, обладает отдаленным ароматом молодого чеснока, приятным румяным оттенком корочки и калорийностью около 110 кКал/100г.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 4 ровных клубня;
- 2 чесночных дольки;
- 3 ст. л. масла для заливки;
- 1 полная ст. л. копченой паприки в порошке;
- ½ ч. л. соевого соуса.
Поэтапный рецепт картофеля фри на листе пергамента:
- Для пряной заливки в глубокой емкости перемешать соевый соус с маслом и порошковой копченой паприкой.
- Чесночные зубчики пропустить через пресс и добавить полученное пюре в пряную заливку.
- Овощи освободить от шкурки и нашинковать длинными брусочками равной толщины. Нарезку лучше делать вдоль корнеплода, чтобы приготовленная закуска напоминала лакомство из кафе.
- Нарезку обязательно промокнуть салфеткой от влаги, полить заправкой с пряностями.
- Заготовку тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по каждому ломтику.
- Противень для выпечки застелить листом пергамента и разложить по поверхности кусочки так, чтобы они не прикасались один к другому.
- Выпекать при 200℃ в горячем духовом шкафу около 25 минут. Время запекания зависит от мощности кухонного аппарата и толщины овоща.
Подрумяненная в домашних условиях картошка фри получится насыщенной, в меру пряной и яркой. Подавать сразу после приготовления вместе с миксом соусов: кетчупом из томатов, густым сырным или сметанно-сметанным.
Важно! Для ровной нарезки существует специальная шинковка. При помощи держателя-ограничителя овощ ровно натирается брусками выбранного размера.
Картофель фри в духовке без масла
Излюбленные картофельные чипсы без масла перестают быть вредным фастфудом, так как в процессе готовки не образуются вредные вещества. Золотистую соломку с ароматными натуральными травами можно предлагать детям с сырным соусом и свежими овощными салатами.
Компоненты для домашней закуски:
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 4 больших клубня;
- 2 ч. л. без верха морской соли;
- по усмотрению тертых прованских трав.
Метод приготовления без масла:
- С корнеплодов нужно потоньше снять шкурку, вымыть и нарезать длинными брусочками.
- Картошку, нарезанную соломкой, второй раз промыть, просушить от жидкости с крахмалом.
- Заготовки поместить в емкость, подсолить, посыпать итальянскими травами и перемешать.
- Дать специями хорошо впитаться.
- Выложить кусочки отдельно один от другого на застеленную тонкой пекарской бумагой жарочную форму.
- Печь картошку фри без масла при 200℃ четверть часа.
Зарумяненные картофельные чипсы без масла подходят для приверженцев здорового питания. Золотистая соломка получается ароматной, сытной и похрустывает при каждом укусе.
Картошка фри дома в духовке
Картошка фри в домашних условиях без фритюрницы полезнее и аппетитнее, чем в Макдональдсе. Немного масла придает гарниру сочность при небольшом числе калорий.
Пошаговый способ, как готовить картошку фри:
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 3-4 ровных клубня без дефектов;
- неполная ч. л. дробленого микса перцев;
- ½ ч. л. без горки мелкой чесночной соли;
- полная 1 ч. л. паприки.
Как сделать картошку фри по этапам:
- Вымытые корнеплоды обчистить от тонкого слоя шкурки. Лучше выбирать сорта с малым содержанием крахмала, которые больше подходят для жарки.
- Поделить картошку брусочками, вымыть и пройтись салфетками из бумаги. Лишняя влага не даст зарумяниться на ломтиках корочке.
- Очищенное масло перемешать с порошком паприки, перцем, чесночной солью.
- Залить овощ пряной массой, чтобы каждый брусочек покрылся специями.
- Форму прикрыть пекарской бумагой, разложить соломку отдельно одну от другой.
- Готовить 20 минут при 200℃ до золотистой корки. Срок, сколько готовить картошку фри в масле, зависит от того, как тонко она измельчена. Проверить готовность можно, воткнув в середину кусочка шпажку: она должна легко входить в мякоть.
Подавать румяный гарнир с сыром, овощами и любимыми соусами. Классическим считается сочетание гарнира с сочным бургером или нагетсами.
Важно! При подаче предлагать солонку и перечницу, так как вкусовые предпочтения отличаются.
Рецепт в фольге
Картошка фри, приготовленная дома в фольге, получается нежной изнутри и насыщенной от вкуса ярких специй. Фольга сохраняет ароматы приправ и необходимую температуру, поэтому даже крупные ломтики успеют приготовиться.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 900 г клубней;
- 2 ст. л. масла второго отжима;
- по усмотрению соли;
- 1 ч. л. (можно по вкусу) промолотого тимьяна и куркумы.
Пожарить картошку фри без фритюрницы можно по шагам:
- Очищенные от шкурки клубни требуется поделить ровными брусочками и залить холодной водой на полчаса.
- Прикрыть противень слоем фольги, а духовой шкаф предварительно прогреть.
- На фольгу выложить ломтики так, чтобы между ними оставались расстояния.
- Промаслить кусочки из распылителя, подсолить и заправить специями.
- Прикрыть заготовку вторым слоем фольги, герметично фиксируя по краям.
- Выпекать 7 минут при максимальной мощности духового шкафа, после снять верхний слой фольги, снизить нагрев до 200℃ и продлить готовку 15 минут.
Изучив, как идеально приготовить картошку фри в кармане из фольги, можно получить аппетитный гарнир с мягкой сочной серединкой и хрустящей корочкой. Предлагать лучше с кисло-сладкими соусом, домашним оливковым майонезом или горчицей.
Как в Макдональдсе
Рецепт картошка фри в духовке с детальным описанием и фото позволит правильно приготовить культовое угощение, которое обожают дети и взрослые. В отличие от предложений Макдональдса, домашняя картошечка фри не содержит канцерогенов, усилителей вкуса и ароматизаторов.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 5 клубней;
- 3 ст. л. «Олейны» без запаха;
- ½ ч. л. морской мелкой соли;
- 1 ст. л. копченой паприки;
- 1 ч. л. свежесмолотого перца.
Поджарить хрустящие ломтики без фритюрницы нужно по шагам:
- Сырые, очищенные от шкурки клубни нашинковать тонкими соломками, чтобы они могли равномерно прожариться, продержать 15 минут в охлажденной воде.
- Полностью обсушить заготовки от влаги.
- Масло соединить с порошковой паприкой и дробленым перцем, посолить.
- Влить масляную заправку на кусочки, перемешать и оставить, чтобы они пропитались.
- Соломку разложить на простеленный пекарской бумагой противень, поставить на 20 минут в горячий духовой шкаф при 200℃.
Полезный фастфуд сразу из духовки подать с густым сырным соусом, натуральным кетчупом и посыпкой из свежемолотого перца.
Диетический способ приготовления
Чтобы угостить детей, важно знать, как запечь картошку без большого объема масла с минимальным числом калорий. Яичный белок добавит большего хруста и румяности.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 7 средних ровных клубней;
- крупное яйцо;
- 1 ст. л. мелких сухарей для панировки;
- 1 ст. л. ароматного масла;
- щепотка мелкопробитой соли;
- по усмотрению тмина;
- 1 ч. л. копченой паприки;
- по щепотке промолотого черного и красного перца;
- 6-7 веток петрушки с укропом.
Следует печь по шагам:
- Овощ очистить от грязи, снять шкурку и обсушить салфетками.
- Нарезать очищенные плоды кружками и далее поделить тонкими соломками.
- Повторно просушить кусочки от воды и остатков крахмала.
- Яичный белок вилкой взбить до образования пенки.
- Высыпать заготовки в тарелку, залить взбитым белком и промаслить.
- В отдельной пиале перемешать сухари с солью и пряностями.
- Обмакивать каждый брусочек в микс специй и класть в форму.
- Жарить 10 минут, несколько раз переворачивая запеченную соломку.
По окончании готовки подсолить, подавать на плоской тарелке с измельченной зеленью и яркими соусами. Также можно гарнировать запеченные свиные ребрышки или медальоны.
Из готового полуфабриката
Для сохранности замороженного картофеля его покрывают консервантами. Для улучшения вкусовых качеств блюда замороженный продукт следует разморозить и запечь с приправами и перцем.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- пакет замороженного картофеля;
- полная ч. л. соли;
- 3 ст. л. масла из оливок первого отжима;
- 1-2 ч. л. микса приправ;
- 1 ч. л. сладкой паприки.
Пошаговый метод, как вкусно приготовить замороженную картошку фри:
- Полуфабрикат подвергнуть разморозке в микроволновой печи или в теплой воде.
- Духовой шкаф с функцией конвекции прогреть до 200℃.
- Кусочки полностью просушить и рассыпать по поверхности пергамента, чтобы они не соприкасались.
- Заготовку слегка промаслить, засыпать приправами и подсолить.
- Выпекать 7 минут при 200℃ в прогретой духовке.
- Каждые 2 минуты встряхивать противень, чтобы соломки перемешивались.
Зарумяненные хрустящие бруски с мягкой серединкой лучше предлагать как гарнир к биточкам или отбивной с приятными соусами на томатной или сливочной основе.
Видео-рецепт
На представленном видео детально описан процесс запекания вкусного и низкокалорийного гарнира.
Поджаренный в духовке до хрустящей корочки картофель с пикантными соусами, свежими овощами и мясом — сытное блюдо, которое легко сделать своими руками. Отсутствие консервантов, большого количества жира и синтетических приправ сделает домашний фастфуд полезным лакомством для всей семьи.
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