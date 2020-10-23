Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

Золотистые картофельные брусочки с поджаренной корочкой и мягкой серединкой — любимая еда для быстрого перекуса. Фастфуд можно сделать полезным и вкусным своими руками. Многочисленные рецепты картофеля фри в духовке позволяют готовить из натуральных компонентов и пряностей с малыми объемами жира.

В духовке на пергаменте

Картофель фри, зарумяненный в домашних условиях в духовке, обладает отдаленным ароматом молодого чеснока, приятным румяным оттенком корочки и калорийностью около 110 кКал/100г.

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 ровных клубня;

2 чесночных дольки;

3 ст. л. масла для заливки;

1 полная ст. л. копченой паприки в порошке;

½ ч. л. соевого соуса.

Поэтапный рецепт картофеля фри на листе пергамента:

Для пряной заливки в глубокой емкости перемешать соевый соус с маслом и порошковой копченой паприкой. Чесночные зубчики пропустить через пресс и добавить полученное пюре в пряную заливку. Овощи освободить от шкурки и нашинковать длинными брусочками равной толщины. Нарезку лучше делать вдоль корнеплода, чтобы приготовленная закуска напоминала лакомство из кафе. Нарезку обязательно промокнуть салфеткой от влаги, полить заправкой с пряностями. Заготовку тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по каждому ломтику. Противень для выпечки застелить листом пергамента и разложить по поверхности кусочки так, чтобы они не прикасались один к другому. Выпекать при 200℃ в горячем духовом шкафу около 25 минут. Время запекания зависит от мощности кухонного аппарата и толщины овоща.

Подрумяненная в домашних условиях картошка фри получится насыщенной, в меру пряной и яркой. Подавать сразу после приготовления вместе с миксом соусов: кетчупом из томатов, густым сырным или сметанно-сметанным.

Важно! Для ровной нарезки существует специальная шинковка. При помощи держателя-ограничителя овощ ровно натирается брусками выбранного размера.

Картофель фри в духовке без масла

Излюбленные картофельные чипсы без масла перестают быть вредным фастфудом, так как в процессе готовки не образуются вредные вещества. Золотистую соломку с ароматными натуральными травами можно предлагать детям с сырным соусом и свежими овощными салатами.

Компоненты для домашней закуски:

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 больших клубня;

2 ч. л. без верха морской соли;

по усмотрению тертых прованских трав.

Метод приготовления без масла:

С корнеплодов нужно потоньше снять шкурку, вымыть и нарезать длинными брусочками. Картошку, нарезанную соломкой, второй раз промыть, просушить от жидкости с крахмалом. Заготовки поместить в емкость, подсолить, посыпать итальянскими травами и перемешать. Дать специями хорошо впитаться. Выложить кусочки отдельно один от другого на застеленную тонкой пекарской бумагой жарочную форму. Печь картошку фри без масла при 200℃ четверть часа.

Зарумяненные картофельные чипсы без масла подходят для приверженцев здорового питания. Золотистая соломка получается ароматной, сытной и похрустывает при каждом укусе.

Картошка фри дома в духовке

Картошка фри в домашних условиях без фритюрницы полезнее и аппетитнее, чем в Макдональдсе. Немного масла придает гарниру сочность при небольшом числе калорий.

Пошаговый способ, как готовить картошку фри:

ИНГРЕДИЕНТЫ

3-4 ровных клубня без дефектов;

неполная ч. л. дробленого микса перцев;

½ ч. л. без горки мелкой чесночной соли;

полная 1 ч. л. паприки.

Как сделать картошку фри по этапам:

Вымытые корнеплоды обчистить от тонкого слоя шкурки. Лучше выбирать сорта с малым содержанием крахмала, которые больше подходят для жарки. Поделить картошку брусочками, вымыть и пройтись салфетками из бумаги. Лишняя влага не даст зарумяниться на ломтиках корочке. Очищенное масло перемешать с порошком паприки, перцем, чесночной солью. Залить овощ пряной массой, чтобы каждый брусочек покрылся специями. Форму прикрыть пекарской бумагой, разложить соломку отдельно одну от другой. Готовить 20 минут при 200℃ до золотистой корки. Срок, сколько готовить картошку фри в масле, зависит от того, как тонко она измельчена. Проверить готовность можно, воткнув в середину кусочка шпажку: она должна легко входить в мякоть.

Подавать румяный гарнир с сыром, овощами и любимыми соусами. Классическим считается сочетание гарнира с сочным бургером или нагетсами.

Важно! При подаче предлагать солонку и перечницу, так как вкусовые предпочтения отличаются.

Рецепт в фольге

Картошка фри, приготовленная дома в фольге, получается нежной изнутри и насыщенной от вкуса ярких специй. Фольга сохраняет ароматы приправ и необходимую температуру, поэтому даже крупные ломтики успеют приготовиться.

ИНГРЕДИЕНТЫ

900 г клубней;

2 ст. л. масла второго отжима;

по усмотрению соли;

1 ч. л. (можно по вкусу) промолотого тимьяна и куркумы.

Пожарить картошку фри без фритюрницы можно по шагам:

Очищенные от шкурки клубни требуется поделить ровными брусочками и залить холодной водой на полчаса. Прикрыть противень слоем фольги, а духовой шкаф предварительно прогреть. На фольгу выложить ломтики так, чтобы между ними оставались расстояния. Промаслить кусочки из распылителя, подсолить и заправить специями. Прикрыть заготовку вторым слоем фольги, герметично фиксируя по краям. Выпекать 7 минут при максимальной мощности духового шкафа, после снять верхний слой фольги, снизить нагрев до 200℃ и продлить готовку 15 минут.

Изучив, как идеально приготовить картошку фри в кармане из фольги, можно получить аппетитный гарнир с мягкой сочной серединкой и хрустящей корочкой. Предлагать лучше с кисло-сладкими соусом, домашним оливковым майонезом или горчицей.

Как в Макдональдсе

Рецепт картошка фри в духовке с детальным описанием и фото позволит правильно приготовить культовое угощение, которое обожают дети и взрослые. В отличие от предложений Макдональдса, домашняя картошечка фри не содержит канцерогенов, усилителей вкуса и ароматизаторов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

5 клубней;

3 ст. л. «Олейны» без запаха;

½ ч. л. морской мелкой соли;

1 ст. л. копченой паприки;

1 ч. л. свежесмолотого перца.

Поджарить хрустящие ломтики без фритюрницы нужно по шагам:

Сырые, очищенные от шкурки клубни нашинковать тонкими соломками, чтобы они могли равномерно прожариться, продержать 15 минут в охлажденной воде. Полностью обсушить заготовки от влаги. Масло соединить с порошковой паприкой и дробленым перцем, посолить. Влить масляную заправку на кусочки, перемешать и оставить, чтобы они пропитались. Соломку разложить на простеленный пекарской бумагой противень, поставить на 20 минут в горячий духовой шкаф при 200℃.

Полезный фастфуд сразу из духовки подать с густым сырным соусом, натуральным кетчупом и посыпкой из свежемолотого перца.

Диетический способ приготовления

Чтобы угостить детей, важно знать, как запечь картошку без большого объема масла с минимальным числом калорий. Яичный белок добавит большего хруста и румяности.

ИНГРЕДИЕНТЫ

7 средних ровных клубней;

крупное яйцо;

1 ст. л. мелких сухарей для панировки;

1 ст. л. ароматного масла;

щепотка мелкопробитой соли;

по усмотрению тмина;

1 ч. л. копченой паприки;

по щепотке промолотого черного и красного перца;

6-7 веток петрушки с укропом.

Следует печь по шагам:

Овощ очистить от грязи, снять шкурку и обсушить салфетками. Нарезать очищенные плоды кружками и далее поделить тонкими соломками. Повторно просушить кусочки от воды и остатков крахмала. Яичный белок вилкой взбить до образования пенки. Высыпать заготовки в тарелку, залить взбитым белком и промаслить. В отдельной пиале перемешать сухари с солью и пряностями. Обмакивать каждый брусочек в микс специй и класть в форму. Жарить 10 минут, несколько раз переворачивая запеченную соломку.

По окончании готовки подсолить, подавать на плоской тарелке с измельченной зеленью и яркими соусами. Также можно гарнировать запеченные свиные ребрышки или медальоны.

Из готового полуфабриката

Для сохранности замороженного картофеля его покрывают консервантами. Для улучшения вкусовых качеств блюда замороженный продукт следует разморозить и запечь с приправами и перцем.

ИНГРЕДИЕНТЫ

пакет замороженного картофеля;

полная ч. л. соли;

3 ст. л. масла из оливок первого отжима;

1-2 ч. л. микса приправ;

1 ч. л. сладкой паприки.

Пошаговый метод, как вкусно приготовить замороженную картошку фри:

Полуфабрикат подвергнуть разморозке в микроволновой печи или в теплой воде. Духовой шкаф с функцией конвекции прогреть до 200℃. Кусочки полностью просушить и рассыпать по поверхности пергамента, чтобы они не соприкасались. Заготовку слегка промаслить, засыпать приправами и подсолить. Выпекать 7 минут при 200℃ в прогретой духовке. Каждые 2 минуты встряхивать противень, чтобы соломки перемешивались.

Зарумяненные хрустящие бруски с мягкой серединкой лучше предлагать как гарнир к биточкам или отбивной с приятными соусами на томатной или сливочной основе.

Видео-рецепт

На представленном видео детально описан процесс запекания вкусного и низкокалорийного гарнира.

Поджаренный в духовке до хрустящей корочки картофель с пикантными соусами, свежими овощами и мясом — сытное блюдо, которое легко сделать своими руками. Отсутствие консервантов, большого количества жира и синтетических приправ сделает домашний фастфуд полезным лакомством для всей семьи.