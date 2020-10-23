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Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

Золотистые картофельные брусочки с поджаренной корочкой и мягкой серединкой — любимая еда для быстрого перекуса. Фастфуд можно сделать полезным и вкусным своими руками. Многочисленные рецепты картофеля фри в духовке позволяют готовить из натуральных компонентов и пряностей с малыми объемами жира.

В духовке на пергаменте

Картофель фри, зарумяненный в домашних условиях в духовке, обладает отдаленным ароматом молодого чеснока, приятным румяным оттенком корочки и калорийностью около 110 кКал/100г.

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 4 ровных клубня;
  • 2 чесночных дольки;
  • 3 ст. л. масла для заливки;
  • 1 полная ст. л. копченой паприки в порошке;
  • ½ ч. л. соевого соуса.

Поэтапный рецепт картофеля фри на листе пергамента:

  1. Для пряной заливки в глубокой емкости перемешать соевый соус с маслом и порошковой копченой паприкой.
  2. Чесночные зубчики пропустить через пресс и добавить полученное пюре в пряную заливку.
  3. Овощи освободить от шкурки и нашинковать длинными брусочками равной толщины. Нарезку лучше делать вдоль корнеплода, чтобы приготовленная закуска напоминала лакомство из кафе.
  4. Нарезку обязательно промокнуть салфеткой от влаги, полить заправкой с пряностями.
  5. Заготовку тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по каждому ломтику.
  6. Противень для выпечки застелить листом пергамента и разложить по поверхности кусочки так, чтобы они не прикасались один к другому.
  7. Выпекать при 200℃ в горячем духовом шкафу около 25 минут. Время запекания зависит от мощности кухонного аппарата и толщины овоща.

Подрумяненная в домашних условиях картошка фри получится насыщенной, в меру пряной и яркой. Подавать сразу после приготовления вместе с миксом соусов: кетчупом из томатов, густым сырным или сметанно-сметанным.

Важно! Для ровной нарезки существует специальная шинковка. При помощи держателя-ограничителя овощ ровно натирается брусками выбранного размера.

Картофель фри в духовке без масла

Излюбленные картофельные чипсы без масла перестают быть вредным фастфудом, так как в процессе готовки не образуются вредные вещества. Золотистую соломку с ароматными натуральными травами можно предлагать детям с сырным соусом и свежими овощными салатами.

Компоненты для домашней закуски:

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 4 больших клубня;
  • 2 ч. л. без верха морской соли;
  • по усмотрению тертых прованских трав.

Метод приготовления без масла:

  1. С корнеплодов нужно потоньше снять шкурку, вымыть и нарезать длинными брусочками.
  2. Картошку, нарезанную соломкой, второй раз промыть, просушить от жидкости с крахмалом.
  3. Заготовки поместить в емкость, подсолить, посыпать итальянскими травами и перемешать.
  4. Дать специями хорошо впитаться.
  5. Выложить кусочки отдельно один от другого на застеленную тонкой пекарской бумагой жарочную форму.
  6. Печь картошку фри без масла при 200℃ четверть часа.

Зарумяненные картофельные чипсы без масла подходят для приверженцев здорового питания. Золотистая соломка получается ароматной, сытной и похрустывает при каждом укусе.

Картошка фри дома в духовке

Картошка фри в домашних условиях без фритюрницы полезнее и аппетитнее, чем в Макдональдсе. Немного масла придает гарниру сочность при небольшом числе калорий.

Пошаговый способ, как готовить картошку фри:

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 3-4 ровных клубня без дефектов;
  • неполная ч. л. дробленого микса перцев;
  • ½ ч. л. без горки мелкой чесночной соли;
  • полная 1 ч. л. паприки.

Как сделать картошку фри по этапам:

  1. Вымытые корнеплоды обчистить от тонкого слоя шкурки. Лучше выбирать сорта с малым содержанием крахмала, которые больше подходят для жарки.
  2. Поделить картошку брусочками, вымыть и пройтись салфетками из бумаги. Лишняя влага не даст зарумяниться на ломтиках корочке.
  3. Очищенное масло перемешать с порошком паприки, перцем, чесночной солью.
  4. Залить овощ пряной массой, чтобы каждый брусочек покрылся специями.
  5. Форму прикрыть пекарской бумагой, разложить соломку отдельно одну от другой.
  6. Готовить 20 минут при 200℃ до золотистой корки. Срок, сколько готовить картошку фри в масле, зависит от того, как тонко она измельчена. Проверить готовность можно, воткнув в середину кусочка шпажку: она должна легко входить в мякоть.

Подавать румяный гарнир с сыром, овощами и любимыми соусами. Классическим считается сочетание гарнира с сочным бургером или нагетсами.

Важно! При подаче предлагать солонку и перечницу, так как вкусовые предпочтения отличаются.

Рецепт в фольге

Картошка фри, приготовленная дома в фольге, получается нежной изнутри и насыщенной от вкуса ярких специй. Фольга сохраняет ароматы приправ и необходимую температуру, поэтому даже крупные ломтики успеют приготовиться.

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 900 г клубней;
  • 2 ст. л. масла второго отжима;
  • по усмотрению соли;
  • 1 ч. л. (можно по вкусу) промолотого тимьяна и куркумы.

Пожарить картошку фри без фритюрницы можно по шагам:

  1. Очищенные от шкурки клубни требуется поделить ровными брусочками и залить холодной водой на полчаса.
  2. Прикрыть противень слоем фольги, а духовой шкаф предварительно прогреть.
  3. На фольгу выложить ломтики так, чтобы между ними оставались расстояния.
  4. Промаслить кусочки из распылителя, подсолить и заправить специями.
  5. Прикрыть заготовку вторым слоем фольги, герметично фиксируя по краям.
  6. Выпекать 7 минут при максимальной мощности духового шкафа, после снять верхний слой фольги, снизить нагрев до 200℃ и продлить готовку 15 минут.

Изучив, как идеально приготовить картошку фри в кармане из фольги, можно получить аппетитный гарнир с мягкой сочной серединкой и хрустящей корочкой. Предлагать лучше с кисло-сладкими соусом, домашним оливковым майонезом или горчицей.

Как в Макдональдсе

Рецепт картошка фри в духовке с детальным описанием и фото позволит правильно приготовить культовое угощение, которое обожают дети и взрослые. В отличие от предложений Макдональдса, домашняя картошечка фри не содержит канцерогенов, усилителей вкуса и ароматизаторов.

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 5 клубней;
  • 3 ст. л. «Олейны» без запаха;
  • ½ ч. л. морской мелкой соли;
  • 1 ст. л. копченой паприки;
  • 1 ч. л. свежесмолотого перца.

Поджарить хрустящие ломтики без фритюрницы нужно по шагам:

  1. Сырые, очищенные от шкурки клубни нашинковать тонкими соломками, чтобы они могли равномерно прожариться, продержать 15 минут в охлажденной воде.
  2. Полностью обсушить заготовки от влаги.
  3. Масло соединить с порошковой паприкой и дробленым перцем, посолить.
  4. Влить масляную заправку на кусочки, перемешать и оставить, чтобы они пропитались.
  5. Соломку разложить на простеленный пекарской бумагой противень, поставить на 20 минут в горячий духовой шкаф при 200℃.

Полезный фастфуд сразу из духовки подать с густым сырным соусом, натуральным кетчупом и посыпкой из свежемолотого перца.

Диетический способ приготовления

Чтобы угостить детей, важно знать, как запечь картошку без большого объема масла с минимальным числом калорий. Яичный белок добавит большего хруста и румяности.

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 7 средних ровных клубней;
  • крупное яйцо;
  • 1 ст. л. мелких сухарей для панировки;
  • 1 ст. л. ароматного масла;
  • щепотка мелкопробитой соли;
  • по усмотрению тмина;
  • 1 ч. л. копченой паприки;
  • по щепотке промолотого черного и красного перца;
  • 6-7 веток петрушки с укропом.

Следует печь по шагам:

  1. Овощ очистить от грязи, снять шкурку и обсушить салфетками.
  2. Нарезать очищенные плоды кружками и далее поделить тонкими соломками.
  3. Повторно просушить кусочки от воды и остатков крахмала.
  4. Яичный белок вилкой взбить до образования пенки.
  5. Высыпать заготовки в тарелку, залить взбитым белком и промаслить.
  6. В отдельной пиале перемешать сухари с солью и пряностями.
  7. Обмакивать каждый брусочек в микс специй и класть в форму.
  8. Жарить 10 минут, несколько раз переворачивая запеченную соломку.

По окончании готовки подсолить, подавать на плоской тарелке с измельченной зеленью и яркими соусами. Также можно гарнировать запеченные свиные ребрышки или медальоны.

Из готового полуфабриката

Для сохранности замороженного картофеля его покрывают консервантами. Для улучшения вкусовых качеств блюда замороженный продукт следует разморозить и запечь с приправами и перцем.

Картофель фри в домашних условиях в духовке: лучшие варианты вкусного фастфуда

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • пакет замороженного картофеля;
  • полная ч. л. соли;
  • 3 ст. л. масла из оливок первого отжима;
  • 1-2 ч. л. микса приправ;
  • 1 ч. л. сладкой паприки.

Пошаговый метод, как вкусно приготовить замороженную картошку фри:

  1. Полуфабрикат подвергнуть разморозке в микроволновой печи или в теплой воде.
  2. Духовой шкаф с функцией конвекции прогреть до 200℃.
  3. Кусочки полностью просушить и рассыпать по поверхности пергамента, чтобы они не соприкасались.
  4. Заготовку слегка промаслить, засыпать приправами и подсолить.
  5. Выпекать 7 минут при 200℃ в прогретой духовке.
  6. Каждые 2 минуты встряхивать противень, чтобы соломки перемешивались.

Зарумяненные хрустящие бруски с мягкой серединкой лучше предлагать как гарнир к биточкам или отбивной с приятными соусами на томатной или сливочной основе.

Видео-рецепт

На представленном видео детально описан процесс запекания вкусного и низкокалорийного гарнира.

Поджаренный в духовке до хрустящей корочки картофель с пикантными соусами, свежими овощами и мясом — сытное блюдо, которое легко сделать своими руками. Отсутствие консервантов, большого количества жира и синтетических приправ сделает домашний фастфуд полезным лакомством для всей семьи.

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