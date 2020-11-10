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Салат-пятиминутка с хурмой, яблоком и сыром фета

салат с хурмой и фетой

Этот салатик получается удивительно сочным и сытным — идеально для перекуса или ужина на диете. Несмотря на малую калорийность блюдо отлично утоляет голод без чувства тяжести. Обилие клетчатки помогает пищеварению и способствует выведению токсинов и шлаков. А фрукты являются превосходными источниками энергии, витаминов и минералов. Готовится салат буквально 5 минут, а то и меньше. Порезали, смешали и наслаждаемся!

салат с хурмой и фетой

Основа блюда: твердые красные яблоки и царица осени — хурма. Ее необходимо правильно выбрать. Важно, чтобы плоды были достаточно спелые, сладкие, но при надавливании не превращались в кашу, иначе в салате хурма раскиснет. Внешний вид блюда будет безнадежно испорчен. Сорт — любой. Например, Хачия, Шарон, Шоколадный Королек. Подходящие сорта яблок: Деличия, Ред Делишес, Глостер Йорк, Глостер, Гала Маст, Либерти и другие.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 спелых хурмы;
  • 2 красных твердых яблока;
  • 70–100 г сыра фета;
  • горсть семечек граната;
  • руккола и черный кунжут для подачи.

Приготовление пошагово

  1. Фрукты и рукколу подготовить: промыть, обсушить.
  2. Яблоки нарезать тонкими кружками (сердцевину и семена удалить).
  3. То же проделать с хурмой. Резать нужно аккуратно острым ножом.
  4. Фету покрошить.
  5. Соединить все ингредиенты в салатнике, посыпать черным кунжутом. Солить и перчить салат не нужно, добавлять специи — тоже. Но можно полить ломтики фруктов лимонным соком, так вкус получится еще более пикантным и многогранным. Салат не храните — готовить нужно на один раз.

Приятного аппетита!

салат с хурмой и фетой

 

 

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