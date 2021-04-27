Интересный ваиант приготовления пельменей. Без воды и кастрюли. В собственном соку за 5 минут

Скорее всего, у этого способа приготовления пельмешек найдутся и критики, но я считаю этот рецепт чем-то вроде "палочки-выручалочки", когда нужно быстро приготовить ужин.

Перечислю основные плюсы приготовления пелменей по этому рецепту

1. Очень быстро;

2. Не нужно мыть кастрюлю;

3. Не нужно ждать закипания воды;

3. Воды потребуется меньше, чем обычно;

4. Очень вкусно.

Ингредиенты

Этот вариант приготовления пельменей порционный. Для того, чтобы приготовить одну или две порции потребуется

Пельмени замороженные- 15 - 20 штук;

Масло сливочное - примерно 15 грамм;

Соль, перец и специи - по вкусу;

Кипяток или бульон - 1/4 стакана.

Как готовить

1. Понадобится глубокая и широкая тарелка, которую необходимо смазать сливочным маслом. Никто не запрещает использовать и растительное (без запаха), но со сливочным маслом пельмени получаются намного вкуснее.

2. Затем в тарелку с маслом выложить замороженные пельмешки, в один слой.

3. Пельмешки в тарелке посолить и поперчить. Можно посыпать приправками и специями на свой выбор.

4. Осталось долить кипяток или горячий бульон, жидкость должна на 1/3 покрыть пельмешки.

5. Поставить тарелку в микроволновую печь на максимальную мощность на три минуты.

6. По прошествии этого времени, каждый пельмешек перевернуть, чтобы вторая часть оказалась в бульоне. И поставить в микроволновку еще на две минутки.

Все. Пельмешки готовы!

Быстро, просто и вкусно. Без грязной кастрюли и практически без воды.

Приятного аппетита!