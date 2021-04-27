Интересный ваиант приготовления пельменей. Без воды и кастрюли. В собственном соку за 5 минут

Скорее всего, у этого способа приготовления пельмешек найдутся и критики, но я считаю этот рецепт чем-то вроде "палочки-выручалочки", когда нужно быстро приготовить ужин.
Перечислю основные плюсы приготовления пелменей по этому рецепту
1. Очень быстро;
2. Не нужно мыть кастрюлю;
3. Не нужно ждать закипания воды;
3. Воды потребуется меньше, чем обычно;
4. Очень вкусно.
Ингредиенты
Этот вариант приготовления пельменей порционный. Для того, чтобы приготовить одну или две порции потребуется
- Пельмени замороженные- 15 - 20 штук;
- Масло сливочное - примерно 15 грамм;
- Соль, перец и специи - по вкусу;
- Кипяток или бульон - 1/4 стакана.
Как готовить
1. Понадобится глубокая и широкая тарелка, которую необходимо смазать сливочным маслом. Никто не запрещает использовать и растительное (без запаха), но со сливочным маслом пельмени получаются намного вкуснее.
2. Затем в тарелку с маслом выложить замороженные пельмешки, в один слой.
3. Пельмешки в тарелке посолить и поперчить. Можно посыпать приправками и специями на свой выбор.
4. Осталось долить кипяток или горячий бульон, жидкость должна на 1/3 покрыть пельмешки.
5. Поставить тарелку в микроволновую печь на максимальную мощность на три минуты.
6. По прошествии этого времени, каждый пельмешек перевернуть, чтобы вторая часть оказалась в бульоне. И поставить в микроволновку еще на две минутки.
Все. Пельмешки готовы!
Быстро, просто и вкусно. Без грязной кастрюли и практически без воды.
Приятного аппетита!
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