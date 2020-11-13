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Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешь

Предлагаем вам рецепт отварного картофеля с мясным бульоном, горчицей, зелёным луком.

Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешьФото: ibuprog.com

Приготовьте такой картофель для своих домочадцев и вы не пожалеете.

Для приготовления понадобится

  • картошка — 1 кг;
  • лук репчатый — 2 шт;
  • мясной бульон — 0,05 л;
  • горчица 0 1/2 ч.л;
  • масло растительное — 3 ст.л;
  • уксус яблочный 6% — 3 ст.л;
  • зелёный лук — 1 пучок;
  • соль любая — по вкусу;
  • перец чёрный перемолотый — по вкусу.

Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешь

semiya-i-deti.ru

Как приготовить

  • Берём картошку примерно одинакового размера, отвариваем, остужаем, чистим и нарезаем пластинами.
  • Далее чистим лук, режем его кольцами и добавляем к картошке.
  • Теперь подогреваем мясной бульон, вливаем в него уксус, добавляем соль и перец по вкусу, кладём горчицу и поливаем им картошку.

Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешь

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  • Затем вливаем масло и аккуратно смешиваем.
  • После чего ставим наше блюдо на один час в холод.
  • Подавать такое блюдо лучше, посыпав сверху измельчённым зелёным луком или укропом.

Желаем вам приятного аппетита!

Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешь

cookpad.com

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