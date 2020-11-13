Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешь

Предлагаем вам рецепт отварного картофеля с мясным бульоном, горчицей, зелёным луком.
Фото: ibuprog.com
Приготовьте такой картофель для своих домочадцев и вы не пожалеете.
Для приготовления понадобится
- картошка — 1 кг;
- лук репчатый — 2 шт;
- мясной бульон — 0,05 л;
- горчица 0 1/2 ч.л;
- масло растительное — 3 ст.л;
- уксус яблочный 6% — 3 ст.л;
- зелёный лук — 1 пучок;
- соль любая — по вкусу;
- перец чёрный перемолотый — по вкусу.
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Как приготовить
- Берём картошку примерно одинакового размера, отвариваем, остужаем, чистим и нарезаем пластинами.
- Далее чистим лук, режем его кольцами и добавляем к картошке.
- Теперь подогреваем мясной бульон, вливаем в него уксус, добавляем соль и перец по вкусу, кладём горчицу и поливаем им картошку.
- Затем вливаем масло и аккуратно смешиваем.
- После чего ставим наше блюдо на один час в холод.
- Подавать такое блюдо лучше, посыпав сверху измельчённым зелёным луком или укропом.
Желаем вам приятного аппетита!
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