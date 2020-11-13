Рецепт картофеля с луком в горчичном соусе - пальчики оближешь

Предлагаем вам рецепт отварного картофеля с мясным бульоном, горчицей, зелёным луком.

Фото: ibuprog.com

Приготовьте такой картофель для своих домочадцев и вы не пожалеете.

Для приготовления понадобится

картошка — 1 кг;

лук репчатый — 2 шт;

мясной бульон — 0,05 л;

горчица 0 1/2 ч.л;

масло растительное — 3 ст.л;

уксус яблочный 6% — 3 ст.л;

зелёный лук — 1 пучок;

соль любая — по вкусу;

перец чёрный перемолотый — по вкусу.

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Как приготовить

Берём картошку примерно одинакового размера, отвариваем, остужаем, чистим и нарезаем пластинами.

Далее чистим лук, режем его кольцами и добавляем к картошке.

Теперь подогреваем мясной бульон, вливаем в него уксус, добавляем соль и перец по вкусу, кладём горчицу и поливаем им картошку.

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Затем вливаем масло и аккуратно смешиваем.

После чего ставим наше блюдо на один час в холод.

Подавать такое блюдо лучше, посыпав сверху измельчённым зелёным луком или укропом.

Желаем вам приятного аппетита!

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