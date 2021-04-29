Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

Если у вас намечаются посиделки, и при этом вы любите удивлять друзей и родственников чем-то особенным, попробуйте угостить их настойкой на сушеных яблоках. Напиток получается очень интересным по вкусу, с необычными копчёными нотками, обладает прекрасным ароматом, легко пьётся и оставляет после себя роскошное послевкусие. Настойку можно подавать самостоятельно, к мясным блюдам или десертам, либо добавлять в коктейли. Берите на вооружение!

Порций: 6

Время приготовления: 21 д. 3 ч. 10 м. (21 день для настаивания, 3 часа 10 минут для подготовки)

Ингредиенты (6 порций)

Водка — 500 мл

Сок яблочный — 200 мл

Яблоки сушеные — 150 г

Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: сушеные или вяленые яблоки, яблочный сок и алкогольную составляющую. Это может быть как водка, так и качественный самогон. Яблочный сок лучше приготовить самостоятельно.

2. Сушеные яблоки перебрать от возможных соринок, переложить в глубокую ёмкость, например, литровую банку и залить яблочным соком. Оставить минимум на 3 часа при комнатной температуре.

3. Спустя время влить в банку водку и перемешать.

4. Закрыть банку крышкой и убрать в тёмное место на 21 день. Спустя 14 дней настойка уже будет вкусной, но лучше выдержать сроки и настоять её в течение 21 дня.

За это время настойка станет золотисто-коричневого цвета, а яблоки впитают в себя примерно 10-15% жидкости. Время от времени стряхивать банку.

5. Спустя время процедить напиток через несколько слоев марли.

6. Хорошо отжать яблоки, поскольку в них остаётмся много жидкости. Если хотите добиться идеальной прозрачности, тщательно профильтровать настойку, пропуская ее через фильтровочную ткань.

7. Перелить настойку в бутылку, немного охладить и подавать. Приятной дегустации!