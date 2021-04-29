БУДЕТ ВКУСНО!

129 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Дописываю... всё приблизительно. На 2 кг свинины (из курицы не люблю, говядина жёсткая) налить 1/3 чайной ложки уксу...Опытный шашлычник...
  • Елена
    Я, с растительным маслом, шашлык делаю уже лет 30. Рецепт придумала сама, вернее, собрала его из 3-х разных рецептов....Опытный шашлычник...
  • Аисулу Асанали
    Действительно такая фигня. Фантазия на грани фантастики...Яичная колбаса

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

Если у вас намечаются посиделки, и при этом вы любите удивлять друзей и родственников чем-то особенным, попробуйте угостить их настойкой на сушеных яблоках. Напиток получается очень интересным по вкусу, с необычными копчёными нотками, обладает прекрасным ароматом, легко пьётся и оставляет после себя роскошное послевкусие. Настойку можно подавать самостоятельно, к мясным блюдам или десертам, либо добавлять в коктейли. Берите на вооружение!

304

Порций: 6

Время приготовления: 21 д. 3 ч. 10 м. (21 день для настаивания, 3 часа 10 минут для подготовки)

Ингредиенты (6 порций)

Водка — 500 мл
Сок яблочный — 200 мл
Яблоки сушеные — 150 г

Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: сушеные или вяленые яблоки, яблочный сок и алкогольную составляющую. Это может быть как водка, так и качественный самогон. Яблочный сок лучше приготовить самостоятельно.

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

2. Сушеные яблоки перебрать от возможных соринок, переложить в глубокую ёмкость, например, литровую банку и залить яблочным соком. Оставить минимум на 3 часа при комнатной температуре.

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

3. Спустя время влить в банку водку и перемешать.

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

4. Закрыть банку крышкой и убрать в тёмное место на 21 день. Спустя 14 дней настойка уже будет вкусной, но лучше выдержать сроки и настоять её в течение 21 дня.

За это время настойка станет золотисто-коричневого цвета, а яблоки впитают в себя примерно 10-15% жидкости. Время от времени стряхивать банку.

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

5. Спустя время процедить напиток через несколько слоев марли.

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

6. Хорошо отжать яблоки, поскольку в них остаётмся много жидкости. Если хотите добиться идеальной прозрачности, тщательно профильтровать настойку, пропуская ее через фильтровочную ткань.

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

7. Перелить настойку в бутылку, немного охладить и подавать. Приятной дегустации!

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

 

 

Ссылка на первоисточник
напиткинапитки алкогольные
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Диетолог Маргарита Макуха поделлась рецептом полезного кулича на Пасху

Читать
Что нужно знать о жирах и холестерине
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Что нужно знать о жирах и холестерине

Роскачество нашло в сосисках клостридий и лишний жир
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Роскачество нашло в сосисках клостридий и лишний жир

Роскачество не нашло в сливочных сосисках говядины, но нашло клостридии
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1

Роскачество не нашло в сливочных сосисках говядины, но нашло клостридии

Делаем Оливье с секретом: вместо мяса берем красную рыбу, а вторым ингредиентом добавляем нарезанный лаваш
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Делаем Оливье с секретом: вместо мяса берем красную рыбу, а вторым ингредиентом добавляем нарезанный лаваш

Делаем ужин из двух луковиц. Добавляем к макаронам, но получается вкусно и лук не узнают
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем ужин из двух луковиц. Добавляем к макаронам, но получается вкусно и лук не узнают

Готовим «шапочку» для кулича: 3 рецепта глазури к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Готовим «шапочку» для кулича: 3 рецепта глазури к Пасхе

Куриное филе запеченное в рукаве
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Куриное филе запеченное в рукаве

Вкусная творожная пасха
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗолотая Барабулька

Вкусная творожная пасха

500 граммов фарша завернули в тесто: быстрый пирог на замену хлебу
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

500 граммов фарша завернули в тесто: быстрый пирог на замену хлебу

1
Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

Варим сгущенку из 3 литров молока. За 2 часа получается полтора литра домашнего готового продукта
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Варим сгущенку из 3 литров молока. За 2 часа получается полтора литра домашнего готового продукта

Берем яйца вкрутую и оставляем в соевом маринаде. За 2 часа получили новое блюдо
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Берем яйца вкрутую и оставляем в соевом маринаде. За 2 часа получили новое блюдо

Куриный рулет
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Куриный рулет

Пышный кулич на тесте без дрожжей можно есть вечером. Добавили в основу больше творога, чем муки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Пышный кулич на тесте без дрожжей можно есть вечером. Добавили в основу больше творога, чем муки

Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие

Обычно капуста считается скучным блюдом, но если положить на нее курицу, то будет ужин из ресторана
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Обычно капуста считается скучным блюдом, но если положить на нее курицу, то будет ужин из ресторана

Немецкие говяжьи рулетики
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Немецкие говяжьи рулетики

Рыбные котлеты без яиц
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Рыбные котлеты без яиц

Не холодец, а кулинарный шедевр! Вкуснее вы ещё не ели
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Не холодец, а кулинарный шедевр! Вкуснее вы ещё не ели

Торт из вафельных коржей с курицей и грибами: просто и очень вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Торт из вафельных коржей с курицей и грибами: просто и очень вкусно

Пасхальный кулич Панеттоне – итальянский хлеб достатка. Каждая хозяйка просто обязана попробовать испечь такую ​​пасху!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Пасхальный кулич Панеттоне – итальянский хлеб достатка. Каждая хозяйка просто обязана попробовать испечь такую ​​пасху!

Каким должен быть традиционный пасхальный кулич?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Каким должен быть традиционный пасхальный кулич?

Роскачество выявило отсутствие говядины в одной из марок сливочных сосисок
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Роскачество выявило отсутствие говядины в одной из марок сливочных сосисок

В магазине крупной сети Кургана ограничили продажу сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В магазине крупной сети Кургана ограничили продажу сахара

Булочки как в детстве «Домашние с маком»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Булочки как в детстве «Домашние с маком»

10 аксессуаров и гаджетов для приготовления идеального шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

10 аксессуаров и гаджетов для приготовления идеального шашлыка

Диетолог поделилась рецептом "здорового" кулича
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Диетолог поделилась рецептом "здорового" кулича

Рыбные котлеты из судака теперь получаются всегда сочными. Кладем в основу 50 граммов сыра
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Рыбные котлеты из судака теперь получаются всегда сочными. Кладем в основу 50 граммов сыра

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

2
Черемша по-корейски
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Черемша по-корейски

Как правильно испечь кулич в бумажной форме: секреты приготовления
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Как правильно испечь кулич в бумажной форме: секреты приготовления

Картофельный салат с копченым лососем
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Картофельный салат с копченым лососем

Идеальное пюре за 20 минут. Быстро варим картофель, потом добавляем масло и немного молока
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Идеальное пюре за 20 минут. Быстро варим картофель, потом добавляем масло и немного молока

Кулич по семейному рецепту
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Кулич по семейному рецепту

ДОМАШНЯЯ ЛЕЧЕБНИЦА. КАК ПРИВЕСТИ ДАВЛЕНИЕ В НОРМУ? – ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ДОМАШНЯЯ ЛЕЧЕБНИЦА. КАК ПРИВЕСТИ ДАВЛЕНИЕ В НОРМУ? – ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ.

Что приготовить на Пасху: рецепт идеальной буженины от Григория Германа
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Что приготовить на Пасху: рецепт идеальной буженины от Григория Германа

В Роскачестве назвали небезопасные сливочные сосиски
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

В Роскачестве назвали небезопасные сливочные сосиски

Продавливаем блины стаканом и делаем из них нежный кремовый торт
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Продавливаем блины стаканом и делаем из них нежный кремовый торт

1
Продукты, которые не стоит сочетать между собой, если хочешь оставаться здоровым
Материал, выбранный редакторами МиртесенBRODUDE — интернет-издание для мужчин

Продукты, которые не стоит сочетать между собой, если хочешь оставаться здоровым

Пицца из кабачка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пицца из кабачка

Испанский завтрак, обед и ужин в одном блюде. Делаем из того, что нашли в холодильнике: соединяем сосиски с фасолью и луком
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Испанский завтрак, обед и ужин в одном блюде. Делаем из того, что нашли в холодильнике: соединяем сосиски с фасолью и луком

Назван наименее вредный алкогольный напиток
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Назван наименее вредный алкогольный напиток

Названы самые качественные сливочные сосиски в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Названы самые качественные сливочные сосиски в России

Картина дня

наверх