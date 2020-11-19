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Краутсуп - суп с квашеной капустой

Краутсуп - суп с квашеной капустой

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • картофель – 3 шт.
  • квашеная капуста – 300 гр.
  • луковица -1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • мясной бульон – 2,5 литра (можно использовать бульон из мяса птицы, свиной бульон, говяжий бульон, а так же сделать краутсуп вегетарианскими – то есть на овощном бульоне).

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезать на небольшие кубики картошку и отправить вариться в кипящий бульон.

Через пять минут отправить в бульон квашеную капусту.

Пока варятся капуста и картофель - приготовить зажарку.

для этого нарезать лук и обжарить его на сковороде , добавить в зажарку томатную пасту или помидор.

Добавить зажарку в суп, поварить еще некоторое время.

в конце добавить соль по вкусу -- не пересолите!

Подавать со свежей зеленью, сметаной и черным перцем.

Приятного аппетита.

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