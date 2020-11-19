Краутсуп - суп с квашеной капустой

ИНГРЕДИЕНТЫ
- картофель – 3 шт.
- квашеная капуста – 300 гр.
- луковица -1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст.л.
- мясной бульон – 2,5 литра (можно использовать бульон из мяса птицы, свиной бульон, говяжий бульон, а так же сделать краутсуп вегетарианскими – то есть на овощном бульоне).
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарезать на небольшие кубики картошку и отправить вариться в кипящий бульон.
Через пять минут отправить в бульон квашеную капусту.
Пока варятся капуста и картофель - приготовить зажарку.
для этого нарезать лук и обжарить его на сковороде , добавить в зажарку томатную пасту или помидор.
Добавить зажарку в суп, поварить еще некоторое время.
в конце добавить соль по вкусу -- не пересолите!
Подавать со свежей зеленью, сметаной и черным перцем.
Приятного аппетита.
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