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Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту (сразу 5 рецептов)

Цветная капуста у нас "идет" в любом виде. Я ее и мариную, и жарю, и тушу. И котлеты из нее готовлю, и салаты, добавляю в супы и запеканки. Сегодня поделюсь несколькими рецептами, как вкусно приготовить цветную капусту. Рецепты простые! А результат нравится всем!

304Цветная капуста

Для тех, кто любит смотреть мои видео, все рецепты здесь:

Маринованная цветная капуста

• Цветная капуста - 700-800 г
• Сладкий перец – 2 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Чеснок - 6 зуб.
• Лимонная кислота - 1 г на 1 л
Для маринада:
• Вода - 1 л
• Сахар – 6 ст.л.
• Соль – 2 ст.л.
• Масло растительное – 100 мл
• Уксус (столовый 9%) – 100 мл

Цветную капусту разбираю на соцветия, морковь натираю на терке для моркови по-корейски, перец нарезаю соломкой. Капусту, чтобы она оставалась беленькой и не темнела, отправляю в кастрюлю с закипевшей водой, в которую я добавляю щепотку лимонной кислоты. Оставляю так на 2 минуты, не кипячу. Затем укладываю овощи в банки. И чеснок туда же.

Для маринада воду довожу до кипения, добавляю соль, сахар и растительное масло. Снова довожу до кипения, отключаю огонь и вливаю уксус.

Заливаю овощи маринадом и оставляю на столе до полного остывания. Затем убираю в холодильник минимум на 12 часов.

Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту (сразу 5 рецептов)Маринованная цветная капуста

Салат с запечённой цветной капустой

• Цветная капуста - 400 г
• Оливковое масло - 2 ст.
л.
• Яйцо вареное - 3 шт.
• Перец сладкий - 1 шт.
• Лук - 0,5 шт.
• Укроп - 2-3 вет.
• Перец черный молотый
• Соль
Для заправки:
• Йогурт греческий (или сметана) - 150 г
• Горчица (не острая!) - 1 ч.л.
• Чеснок - 1 зуб.
• Масло оливковое - 1-2 ст.л.
 Мёд - 1 ч.л.
• Лимонный сок - 1 ст.л.

Капусту также разбираю на соцветия, выкладываю в миску, соль, добавляю черный перец и оливковое масло. Перемешиваю, выкладываю на противень и ставлю запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 15-20.

Для заправки смешиваю греческий йогурт (или сметану), горчицу, чеснок (через пресс), оливковое масло, мед и лимонный сок.

Остывшую капусту выкладываю в салатник, добавляю нарезанный сладкий перец, укроп, лук и вареные яйца. Заправляю и перемешиваю.

Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту (сразу 5 рецептов)Салат с цветной капустой

«Плов» из цветной капусты

• Цветная капуста - 600 г
• Куриное филе - 300 г
• Лук - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Чеснок - 2-3 зуб.
• Растительное масло - 2 ст.л.
• Приправа «Карри» - 1,5-2 ч.л.
• Соль

В сотейнике разогреваю масло и обжариваю чеснок, затем чеснок достаю. В этом же масле обжариваю мелко нарезанный лук и морковь (кубиками). К обжаренным овощам добавляю кусочки куриного филе и солю по вкусу. Тушу минут 10. Мясо за это время успевает приготовиться.

Капусту измельчаю в мясорубке на самой крупной сетке, выкладываю капусту в сотейник, добавляю специи, перемешиваю, накрываю крышкой и тушу 5-7 минут. Готово!

Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту (сразу 5 рецептов)"Плов" из цветной капусты

Салат из свежей цветной капусты

• Цветная капуста - 300 г
• Укроп - 3-4 вет.
• Орехи (кедровые или грецкие) - 2-3 ст.л.
• Майонез - 2 ст.л.
• Соль

Капусту замачиваю в воде минут на 15. Не варю. Затем разбираю ее на соцветия и нарезаю ножом мелко. Выкладываю капусту в салатник, добавляю нарезанный укроп, кедровые орешки и заправляю майонезом. Можно досолить по вкусу.

Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту (сразу 5 рецептов)

Цветная капуста в кляре

• Цветная капуста - 400 г
• Яйцо - 1 шт.
• Крахмал (у меня кукурузный) - 1 ст.л.
• Перец черный молотый
• Соль

Капусту разбираю на соцветия и отвариваю в подсоленной воде примерно 3-4 минуты. Взбиваю яйцо с солью и черным перцем, добавляю крахмал, снова перемешиваю.

Опускаю в подготовленный кляр кусочки капусты, обваливаю хорошенько. Затем обжариваю на растительном масле до румяной корочки. Выкладываю на бумажное полотенце.

Подаю со сметанным соусом. Ну очень вкусно!

Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту (сразу 5 рецептов)

 

 

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