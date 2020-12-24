Традиционные блюда для новогоднего стола

Каждый год в декабре появляется ощущение приближения чего-то особенного. И как бы мы ни были увлечены будничными заботами, волшебная атмосфера проникает в наши дома и рабочие графики. Новогодние праздники радуют не только длинными каникулами, но и трепетной подготовкой, которую многие так любят. Выбрать милые подарки от души, украсить жилье, продумать традиционное меню на новогодний стол — заранее позаботьтесь обо всем, и предновогодняя суета принесет только положительные эмоции. Если вы ждете гостей в праздничную ночь, тщательно продумайте сервировку и угощения. Имея в запасе рецепты всеми любимых блюд, сэкономите время и порадуете близких и друзей. Рассказываем, что обязательно должно быть на столе и как приготовить самые популярные салаты, закуски, горячие блюда и десерты.
Традиционный оливье на новогодний стол
Самый простой и популярный рецепт оливье — с колбасой. Но вместо нее можно взять куриную грудку или говяжье филе, использовать креветки или грибы. Вариантов очень много, а если вы приверженец того самого вкуса из детства, подробный рецепт традиционного салата будет как нельзя кстати.
Ингредиенты:
- картофель — 6 шт.
- яйца куриные — 6 шт.
- соленые огурцы — 4 шт.
- морковь — 3 шт.
- вареная колбаса — 400 г
- зеленый горошек консервированный — 1 банка
- зеленый лук — 3 стебля
- майонез — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, картофель и морковь. Обсушите огурцы бумажным полотенцем, горошек откиньте на дуршлаг, чтобы убрать жидкость.
2. Нарежьте мелким кубиком яйца, картофель, морковь, огурцы и колбасу. Измельчите зеленый лук.
3. Соедините все ингредиенты в салатнике, хорошо перемешайте, посолите и заправьте майонезом. Поставьте салат в холодильник, чтобы все вкусы объединились и пропитались соусом.
Если вы готовите блюдо заранее, добавляйте майонез не сразу, а перед подачей на стол.
Селедка под шубой
Когда речь идет о традиционных блюдах для новогоднего стола, в числе первых вспоминается селедка под шубой. Угощение, которое до сих пор не могут понять иностранцы и которое так любим мы. Согласитесь, что без этого салата Новый год будет ненастоящим? Поэтому сохраняйте рецепт и готовьте один из символов праздника.
Ингредиенты:
- филе слабосоленой сельди — 300 г
- картофель — 3 шт.
- свекла — 2 шт.
- морковь — 3 шт.
- яйца куриные — 3 шт.
- лук зеленый — по вкусу
- майонез — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите овощи и яйца.
2. Филе селедки нарежьте средними кубиками, измельчите лук.
3. Все овощи натрите на крупной терке.
4. Яичные белки отделите от желтков и также натрите на крупной терке.
5. На дно салатника положите лук, далее селедку и слой майонеза.
6. Выложите слой тертой моркови, немного посолите, смажьте майонезом.
7. Далее идет слой тертого картофеля и майонеза.
8. Свержу выложите тертые белки, посолите и смажьте майонезом.
9. Завершает салат слой свеклы и немного майонеза сверху.
10. Вы можете оставить верхушку с ярким слоем свеклы или же покрыть его тертыми желтками.
Курица, запеченная с картофелем
Запеченная ароматная курица выручит в любой ситуации. Это беспроигрышное сытное блюдо также стало традиционным для новогоднего стола. Если вы не хотите тратить время на начинки, просто запеките тушку с картофелем. Единственное, позаботьтесь о том, чтобы заранее замариновать курочку.
Ингредиенты:
- куриная тушка — 1 шт.
- картофель — 5 шт.
- майонез — 100 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль — 3 щепотки
- перец черный молотый — 3 щепотки
- розмарин — 2 веточки
- чеснок — 5 зубчиков
Способ приготовления:
1. Куриную тушку вымойте и обсушите. Внутри и снаружи натрите смесью соли и молотого перца.
2. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом.
3. Смажьте майонезом курицу внутри и снаружи. Отправьте тушку мариноваться в холодильник на 2–3 часа.
4. По истечении времени картофель очистите и нарежьте на кусочки, положите в форму для запекания и сбрызните оливковым маслом. Сверху поместите куриную тушку, а также веточки розмарина.
5. Запекайте курицу с картофелем 1 час 20 минут при 180°С. Обязательно проверьте готовность! Проткните мясо, если выделяется прозрачный сок, можно доставать тушку из духовки.
Домашняя буженина
Традиционную буженину можно подавать на новогодний стол с разными соусами, сделать с ней бутерброды, и на завтрак 1 января она тоже будет хороша. Для всех, кто еще не пробовал делать это угощение, мы подготовили подробный рецепт. Домашняя буженина получается очень вкусной!
Ингредиенты:
Основные:
- свиная корейка — 1 кг
Маринад:
- вода — 1 л
- соль — 2 ст. л.
- чеснок — 5 зубчиков
- лавровый лист — 3 шт.
- перец горошком — 1 ч. л.
- орегано сушеный — 1 ч. л.
Глазурь:
- томатная паста — 1 ст. л.
- паприка красная — 1 ч. л.
- растительное масло рафинированное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. В глубокую емкость положите соль, пропущенный через пресс чеснок, лавровые листья, перец горошком, орегано.
2. Влейте воду и перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите корейку в маринад и поставьте в холодильник на 12 часов или на ночь.
3. По истечении времени достаньте мясо из маринада и обсушите.
4. Для глазури смешайте томатную пасту, растительное масло и паприку.
5. Свиную корейку смажьте тщательно глазурью, заверните в фольгу и запекайте при 190°С 1,5 часа. За 15 минут до готовности раскройте фольгу, чтобы буженина подрумянилась.
6. Охладите мясо и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Традиционный мясной рулет для новогоднего стола
Такой рулет готовят из свинины, говядины, курицы или индейки. Меняться будет только время запекания. В начинку подойдут и другие сухофрукты, а также орехи. Делимся самым простым рецептом, который точно пригодится при подготовке к празднику.
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г
- чернослив без косточек — 70 г
- сметана — 200 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе обсушите бумажными полотенцами и разрежьте на пласты толщиной 1,5 см. Отбейте мясо с двух сторон, посолите, поперчите и смажьте сметаной.
2. Чернослив залейте кипятком и оставьте, чтобы он стал мягким. Затем обсушите и нарежьте мелко.
3. На каждый кусок филе положите по краю полоску чернослива и заверните мясо в рулет. Обвяжите рулеты кулинарной нитью, чтобы они сохранил форму в процессе выпекания.
4. Сверху каждый рулет посолите и поперчите, смажьте сметаной.
5. Противень или форму смажьте растительным маслом, выложите рулеты швом вниз. Сверху противень или форму закройте фольгой.
6. Запекайте при 180°С 30 минут, далее снимите фольгу и готовьте еще 5 минут до образования румяной корочки.
7. Достаньте рулеты из духовки, накройте фольгой и оставьте в таком виде до полного остывания.
8. Охлажденные рулеты нарежьте и угощайте гостей.
Традиционное заливное на новогодний стол
Рецепт заливного пришел к нам из Франции, где готовят галантин — похожее блюдо из говядины, кролика, птицы или рыбы. В отличие от холодца на это угощение уходит меньше времени, и получается оно действительно ярким и праздничным. Рассказываем, как сделать вкусное заливное дома.
Ингредиенты:
- куриные голени — 700 г
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- зеленый горошек — 150 г
- зерна граната — по вкусу
- желатин — 20 г
- перец душистый горошком — 6 шт.
- соль — по вкусу
- чеснок — 4 зубчика
- лавровый лист — 4 шт.
- петрушка — 2 веточки
Способ приготовления:
1. Подготовьте куриные голени без кожи, положите их в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она была на пару сантиметров выше мяса. Луковицу очистите и положите в кастрюлю вместе с веточками петрушки. Поставьте на огонь.
2. После закипания снимите пену с бульона, добавьте в кастрюлю очищенную морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. Варите мясо до готовности.
3. Тем временем замочите желатин в воде. Отварите зеленый горошек.
4. Когда мясо будет готово, слейте бульон и процедите. Мясо отделите от костей и нарежьте. Морковь нарежьте кубиками, чеснок измельчите.
5. Добавьте желатин в горячий бульон, размешайте до полного растворения.
6. На дно порционных формочек положите зерна граната и немного зеленого горошка. Влейте бульон так, чтобы он только покрыл горошек и зерна. Поставьте в холодильник на 30 минут.
7. Далее смешайте куриное мясо с морковью, оставшимся горошком и чесноком. Выложите в формочки, залейте бульоном и поставьте в холодильник до полного застывания.
8. Подавайте заливное к столу с горчицей и простым соусом из хрена и майонеза.
Фаршированные яйца
Еще одно традиционное блюдо для новогоднего стола — яйца, фаршированные разными начинками. Это может быть самой простой вариант — желток, смешанный с горчицей и майонезом. Конечно, будет вкусно с красной икрой и сырным наполнителем. Делимся еще несколькими идеями.
Ингредиенты:
- яйца куриные — 10 шт.
- шпроты в масле крупные — 1 банка
- сыр полутвердый — 70 г
- сливочное масло — 50 г
- чеснок — 1 зубчик
- икра красная — 100 г
- майонез — 50 г
- укроп — 1 веточка
- петрушка — 1 веточка
Способ приготовления:
1. Отварите яйца вкрутую. Достаньте желтки и разомните вилкой.
2. Натрите на мелкой терке сыр, выдавите чеснок через пресс.
3. Одну часть желтков смешайте с сыром, сливочным маслом и чесноком. Нафаршируйте массой яйца, сверху положите красную икру и листик петрушки.
4. Для второго варианта соедините майонез с желтками и нафаршируйте массой яйца. Шпроты обсушите от излишков масла, положите по одному на каждое яйцо, украсьте икрой и укропом.
Закуска с красной рыбой
Блюда с красной рыбой отличаются особым ароматом и нежной текстурой. Семгу, форель или лосося можно быстро запечь в духовке и дополнить сливочным соусом. А со слабосоленой красной рыбой сделать бутерброды или канапе. Такие традиционные закуски обязательно должны быть на новогоднем столе. Зачастую они пользуются особой популярностью у гостей.
Ингредиенты:
- багет — 1 шт.
- творожный сыр — 200 г
- слабосоленая семга — 200 г
- каперсы — 0,5 банки
- оливки без косточек — 0,5 банки
- оливковое масло — 1 ст. л.
- укроп — 2 веточки
Способ приготовления:
1. Багет нарежьте на ломтики толщиной 1,5 см. Положите на противень, сбрызните оливковым маслом и подрумяньте в духовке в течение 7 минут.
2. Каждый кусочек намажьте творожным сыром, положите ломтик красной рыбы.
3. Украсьте каперсами, оливками и укропом.
Традиционный «Наполеон» на новогодний стол
Праздничный стол трудно представить без любимых десертов. В некоторых семьях даже есть традиция печь «Наполеон» или медовик накануне 31 декабря. Попробуйте и вы приготовить сладости для родных и друзей своими руками. Следуйте подробной инструкции, и у вас обязательно все получится!
Ингредиенты:
Тесто:
- пшеничная мука — 2 стакана
- молоко — 1 стакан
- маргарин — 250 г
- лимонный сок — 1 ч. л.
Крем из сгущенки:
- сгущенное молоко — 380 г
- масло сливочное — 150 г
Заварной крем:
- яйца куриные — 3 шт.
- сахар — 1 стакан
- сливочное масло — 120 г
- теплое молоко — 0,5 стакана
- пшеничная мука — 1 ст. л.
- ванилин — по вкусу
Способ приготовления:
1. Маргарин нарежьте кусочками, смешайте с мукой и порубите ножом до мелкой крошки.
2. Соберите крошку и постепенно влейте по центру молоко. Также влейте лимонный сок.
3. Вымесите однородное тесто, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.
4. Тем временем приготовьте два вида крема. Для первого взбейте сгущенное молоко с размягченным сливочным маслом.
5. Для заварного крема взбейте яйца с сахаром, добавьте к массе теплое молоко и муку. Поставьте на маленький огонь и варите 10 минут, постоянно помешивая.
6. Снимите с огня, остудите до теплого состояния, добавьте размягченное сливочное масло и ванилин, взбейте миксером.
7. Крем поставьте в холодильник.
8. Достаньте тесто из холодильника и разделите на семь равных частей. Каждую раскатайте тонко прямо на пергаменте, поместите на противень и выпекайте при 180°С в течение 5–7 минут до хрустящего состояния.
9. С помощью тарелки подровняйте коржи, сформируйте торт, промазывая каждый корж сразу двумя видами крема.
10. Посыпьте торт измельченной крошкой от обрезков и поставьте в холодильник под гнет на ночь.
11. Торт должен пропитаться, тогда он будет очень нежным и вкусным.
Меренги с шоколадным кремом
Наверняка вы уже не раз готовили домашние меренги, ведь если освоить правильный рецепт, десерт всегда будет получаться легко. К Новому году предлагаем сделать вариант поинтереснее — меренги с шоколадным кремом. Уверены, такие пирожные придутся по душе вашим гостям.
Ингредиенты:
Меренги:
- яичные белки — 5 шт.
- сахар — 125 г
- сахарная пудра — 125 г
- соль — 1 щепотка
- лимонный сок — 2 ч. л.
Крем:
- сливки 35% — 2 стакана
- горький шоколад — 220 г
- мед — 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тщательно отделите яичные белки от желтков. Также используйте чистую емкость для взбивания, чтобы на ней не было жира. Взбейте белки в пену, добавив в процессе щепотку соли.
2. Постепенно введите сахар ко взбитым белкам. Также добавьте лимонный сок.
3. Взбейте белковую массу до твердых пиков.
4. Противень застелите бумагой для выпечки, с помощью кондитерского мешка выдавите заготовки одинакового размера.
5. Выпекайте меренги, постепенно понижая температуру. Сначала пеките 30 минут при 120°С, далее 30 минут при 100°С и еще 40 минут при 50°С. Выключите духовку и оставьте меренги остывать внутри.
6. Готовьте крем, когда меренги полностью остынут, так как он быстро застывает. Для крема шоколад разломайте на кусочки и растопите на водяной бане, постоянно помешивая.
7. К растопленному шоколаду добавьте сливки и мед, хорошо перемешайте. Поставьте крем на 30 минут в холодильник.
8. Затем соедините меренги с помощью крема и поместите в холодильник для стабилизации. Такие пирожные могут дожидаться праздничного часа в холодильнике и несколько дней.
Готовьте легко и вкусно, и пусть в новогоднюю ночь все будет идеально!
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