Традиционные блюда для новогоднего стола

Каждый год в декабре появляется ощущение приближения чего-то особенного. И как бы мы ни были увлечены будничными заботами, волшебная атмосфера проникает в наши дома и рабочие графики. Новогодние праздники радуют не только длинными каникулами, но и трепетной подготовкой, которую многие так любят. Выбрать милые подарки от души, украсить жилье, продумать традиционное меню на новогодний стол — заранее позаботьтесь обо всем, и предновогодняя суета принесет только положительные эмоции. Если вы ждете гостей в праздничную ночь, тщательно продумайте сервировку и угощения. Имея в запасе рецепты всеми любимых блюд, сэкономите время и порадуете близких и друзей. Рассказываем, что обязательно должно быть на столе и как приготовить самые популярные салаты, закуски, горячие блюда и десерты.

Традиционный оливье на новогодний стол

Самый простой и популярный рецепт оливье — с колбасой. Но вместо нее можно взять куриную грудку или говяжье филе, использовать креветки или грибы. Вариантов очень много, а если вы приверженец того самого вкуса из детства, подробный рецепт традиционного салата будет как нельзя кстати.

Ингредиенты:

картофель — 6 шт.

яйца куриные — 6 шт.

соленые огурцы — 4 шт.

морковь — 3 шт.

вареная колбаса — 400 г

зеленый горошек консервированный — 1 банка

зеленый лук — 3 стебля

майонез — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, картофель и морковь. Обсушите огурцы бумажным полотенцем, горошек откиньте на дуршлаг, чтобы убрать жидкость.

2. Нарежьте мелким кубиком яйца, картофель, морковь, огурцы и колбасу. Измельчите зеленый лук.

3. Соедините все ингредиенты в салатнике, хорошо перемешайте, посолите и заправьте майонезом. Поставьте салат в холодильник, чтобы все вкусы объединились и пропитались соусом.

Если вы готовите блюдо заранее, добавляйте майонез не сразу, а перед подачей на стол.

Селедка под шубой

Когда речь идет о традиционных блюдах для новогоднего стола, в числе первых вспоминается селедка под шубой. Угощение, которое до сих пор не могут понять иностранцы и которое так любим мы. Согласитесь, что без этого салата Новый год будет ненастоящим? Поэтому сохраняйте рецепт и готовьте один из символов праздника.

Ингредиенты:

филе слабосоленой сельди — 300 г

картофель — 3 шт.

свекла — 2 шт.

морковь — 3 шт.

яйца куриные — 3 шт.

лук зеленый — по вкусу

майонез — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите овощи и яйца.

2. Филе селедки нарежьте средними кубиками, измельчите лук.

3. Все овощи натрите на крупной терке.

4. Яичные белки отделите от желтков и также натрите на крупной терке.

5. На дно салатника положите лук, далее селедку и слой майонеза.

6. Выложите слой тертой моркови, немного посолите, смажьте майонезом.

7. Далее идет слой тертого картофеля и майонеза.

8. Свержу выложите тертые белки, посолите и смажьте майонезом.

9. Завершает салат слой свеклы и немного майонеза сверху.

10. Вы можете оставить верхушку с ярким слоем свеклы или же покрыть его тертыми желтками.

Курица, запеченная с картофелем

Запеченная ароматная курица выручит в любой ситуации. Это беспроигрышное сытное блюдо также стало традиционным для новогоднего стола. Если вы не хотите тратить время на начинки, просто запеките тушку с картофелем. Единственное, позаботьтесь о том, чтобы заранее замариновать курочку.

Ингредиенты:

куриная тушка — 1 шт.

картофель — 5 шт.

майонез — 100 г

оливковое масло — 2 ст. л.

соль — 3 щепотки

перец черный молотый — 3 щепотки

розмарин — 2 веточки

чеснок — 5 зубчиков

Способ приготовления:

1. Куриную тушку вымойте и обсушите. Внутри и снаружи натрите смесью соли и молотого перца.

2. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом.

3. Смажьте майонезом курицу внутри и снаружи. Отправьте тушку мариноваться в холодильник на 2–3 часа.

4. По истечении времени картофель очистите и нарежьте на кусочки, положите в форму для запекания и сбрызните оливковым маслом. Сверху поместите куриную тушку, а также веточки розмарина.

5. Запекайте курицу с картофелем 1 час 20 минут при 180°С. Обязательно проверьте готовность! Проткните мясо, если выделяется прозрачный сок, можно доставать тушку из духовки.

Домашняя буженина

Традиционную буженину можно подавать на новогодний стол с разными соусами, сделать с ней бутерброды, и на завтрак 1 января она тоже будет хороша. Для всех, кто еще не пробовал делать это угощение, мы подготовили подробный рецепт. Домашняя буженина получается очень вкусной!

Ингредиенты:

Основные:

свиная корейка — 1 кг

Маринад:

вода — 1 л

соль — 2 ст. л.

чеснок — 5 зубчиков

лавровый лист — 3 шт.

перец горошком — 1 ч. л.

орегано сушеный — 1 ч. л.

Глазурь:

томатная паста — 1 ст. л.

паприка красная — 1 ч. л.

растительное масло рафинированное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В глубокую емкость положите соль, пропущенный через пресс чеснок, лавровые листья, перец горошком, орегано.

2. Влейте воду и перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите корейку в маринад и поставьте в холодильник на 12 часов или на ночь.

3. По истечении времени достаньте мясо из маринада и обсушите.

4. Для глазури смешайте томатную пасту, растительное масло и паприку.

5. Свиную корейку смажьте тщательно глазурью, заверните в фольгу и запекайте при 190°С 1,5 часа. За 15 минут до готовности раскройте фольгу, чтобы буженина подрумянилась.

6. Охладите мясо и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Традиционный мясной рулет для новогоднего стола

Такой рулет готовят из свинины, говядины, курицы или индейки. Меняться будет только время запекания. В начинку подойдут и другие сухофрукты, а также орехи. Делимся самым простым рецептом, который точно пригодится при подготовке к празднику.

Ингредиенты:

куриное филе — 600 г

чернослив без косточек — 70 г

сметана — 200 г

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе обсушите бумажными полотенцами и разрежьте на пласты толщиной 1,5 см. Отбейте мясо с двух сторон, посолите, поперчите и смажьте сметаной.

2. Чернослив залейте кипятком и оставьте, чтобы он стал мягким. Затем обсушите и нарежьте мелко.

3. На каждый кусок филе положите по краю полоску чернослива и заверните мясо в рулет. Обвяжите рулеты кулинарной нитью, чтобы они сохранил форму в процессе выпекания.

4. Сверху каждый рулет посолите и поперчите, смажьте сметаной.

5. Противень или форму смажьте растительным маслом, выложите рулеты швом вниз. Сверху противень или форму закройте фольгой.

6. Запекайте при 180°С 30 минут, далее снимите фольгу и готовьте еще 5 минут до образования румяной корочки.

7. Достаньте рулеты из духовки, накройте фольгой и оставьте в таком виде до полного остывания.

8. Охлажденные рулеты нарежьте и угощайте гостей.

Традиционное заливное на новогодний стол

Рецепт заливного пришел к нам из Франции, где готовят галантин — похожее блюдо из говядины, кролика, птицы или рыбы. В отличие от холодца на это угощение уходит меньше времени, и получается оно действительно ярким и праздничным. Рассказываем, как сделать вкусное заливное дома.

Ингредиенты:

куриные голени — 700 г

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

зеленый горошек — 150 г

зерна граната — по вкусу

желатин — 20 г

перец душистый горошком — 6 шт.

соль — по вкусу

чеснок — 4 зубчика

лавровый лист — 4 шт.

петрушка — 2 веточки

Способ приготовления:

1. Подготовьте куриные голени без кожи, положите их в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она была на пару сантиметров выше мяса. Луковицу очистите и положите в кастрюлю вместе с веточками петрушки. Поставьте на огонь.

2. После закипания снимите пену с бульона, добавьте в кастрюлю очищенную морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. Варите мясо до готовности.

3. Тем временем замочите желатин в воде. Отварите зеленый горошек.

4. Когда мясо будет готово, слейте бульон и процедите. Мясо отделите от костей и нарежьте. Морковь нарежьте кубиками, чеснок измельчите.

5. Добавьте желатин в горячий бульон, размешайте до полного растворения.

6. На дно порционных формочек положите зерна граната и немного зеленого горошка. Влейте бульон так, чтобы он только покрыл горошек и зерна. Поставьте в холодильник на 30 минут.

7. Далее смешайте куриное мясо с морковью, оставшимся горошком и чесноком. Выложите в формочки, залейте бульоном и поставьте в холодильник до полного застывания.

8. Подавайте заливное к столу с горчицей и простым соусом из хрена и майонеза.

Фаршированные яйца

Еще одно традиционное блюдо для новогоднего стола — яйца, фаршированные разными начинками. Это может быть самой простой вариант — желток, смешанный с горчицей и майонезом. Конечно, будет вкусно с красной икрой и сырным наполнителем. Делимся еще несколькими идеями.

Ингредиенты:

яйца куриные — 10 шт.

шпроты в масле крупные — 1 банка

сыр полутвердый — 70 г

сливочное масло — 50 г

чеснок — 1 зубчик

икра красная — 100 г

майонез — 50 г

укроп — 1 веточка

петрушка — 1 веточка

Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую. Достаньте желтки и разомните вилкой.

2. Натрите на мелкой терке сыр, выдавите чеснок через пресс.

3. Одну часть желтков смешайте с сыром, сливочным маслом и чесноком. Нафаршируйте массой яйца, сверху положите красную икру и листик петрушки.

4. Для второго варианта соедините майонез с желтками и нафаршируйте массой яйца. Шпроты обсушите от излишков масла, положите по одному на каждое яйцо, украсьте икрой и укропом.

Закуска с красной рыбой

Блюда с красной рыбой отличаются особым ароматом и нежной текстурой. Семгу, форель или лосося можно быстро запечь в духовке и дополнить сливочным соусом. А со слабосоленой красной рыбой сделать бутерброды или канапе. Такие традиционные закуски обязательно должны быть на новогоднем столе. Зачастую они пользуются особой популярностью у гостей.

Ингредиенты:

багет — 1 шт.

творожный сыр — 200 г

слабосоленая семга — 200 г

каперсы — 0,5 банки

оливки без косточек — 0,5 банки

оливковое масло — 1 ст. л.

укроп — 2 веточки

Способ приготовления:

1. Багет нарежьте на ломтики толщиной 1,5 см. Положите на противень, сбрызните оливковым маслом и подрумяньте в духовке в течение 7 минут.

2. Каждый кусочек намажьте творожным сыром, положите ломтик красной рыбы.

3. Украсьте каперсами, оливками и укропом.

Традиционный «Наполеон» на новогодний стол

Праздничный стол трудно представить без любимых десертов. В некоторых семьях даже есть традиция печь «Наполеон» или медовик накануне 31 декабря. Попробуйте и вы приготовить сладости для родных и друзей своими руками. Следуйте подробной инструкции, и у вас обязательно все получится!

Ингредиенты:

Тесто:

пшеничная мука — 2 стакана

молоко — 1 стакан

маргарин — 250 г

лимонный сок — 1 ч. л.

Крем из сгущенки:

сгущенное молоко — 380 г

масло сливочное — 150 г

Заварной крем:

яйца куриные — 3 шт.

сахар — 1 стакан

сливочное масло — 120 г

теплое молоко — 0,5 стакана

пшеничная мука — 1 ст. л.

ванилин — по вкусу

Способ приготовления:

1. Маргарин нарежьте кусочками, смешайте с мукой и порубите ножом до мелкой крошки.

2. Соберите крошку и постепенно влейте по центру молоко. Также влейте лимонный сок.

3. Вымесите однородное тесто, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.

4. Тем временем приготовьте два вида крема. Для первого взбейте сгущенное молоко с размягченным сливочным маслом.

5. Для заварного крема взбейте яйца с сахаром, добавьте к массе теплое молоко и муку. Поставьте на маленький огонь и варите 10 минут, постоянно помешивая.

6. Снимите с огня, остудите до теплого состояния, добавьте размягченное сливочное масло и ванилин, взбейте миксером.

7. Крем поставьте в холодильник.

8. Достаньте тесто из холодильника и разделите на семь равных частей. Каждую раскатайте тонко прямо на пергаменте, поместите на противень и выпекайте при 180°С в течение 5–7 минут до хрустящего состояния.

9. С помощью тарелки подровняйте коржи, сформируйте торт, промазывая каждый корж сразу двумя видами крема.

10. Посыпьте торт измельченной крошкой от обрезков и поставьте в холодильник под гнет на ночь.

11. Торт должен пропитаться, тогда он будет очень нежным и вкусным.

Меренги с шоколадным кремом

Наверняка вы уже не раз готовили домашние меренги, ведь если освоить правильный рецепт, десерт всегда будет получаться легко. К Новому году предлагаем сделать вариант поинтереснее — меренги с шоколадным кремом. Уверены, такие пирожные придутся по душе вашим гостям.

Ингредиенты:

Меренги:

яичные белки — 5 шт.

сахар — 125 г

сахарная пудра — 125 г

соль — 1 щепотка

лимонный сок — 2 ч. л.

Крем:

сливки 35% — 2 стакана

горький шоколад — 220 г

мед — 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тщательно отделите яичные белки от желтков. Также используйте чистую емкость для взбивания, чтобы на ней не было жира. Взбейте белки в пену, добавив в процессе щепотку соли.

2. Постепенно введите сахар ко взбитым белкам. Также добавьте лимонный сок.

3. Взбейте белковую массу до твердых пиков.

4. Противень застелите бумагой для выпечки, с помощью кондитерского мешка выдавите заготовки одинакового размера.

5. Выпекайте меренги, постепенно понижая температуру. Сначала пеките 30 минут при 120°С, далее 30 минут при 100°С и еще 40 минут при 50°С. Выключите духовку и оставьте меренги остывать внутри.

6. Готовьте крем, когда меренги полностью остынут, так как он быстро застывает. Для крема шоколад разломайте на кусочки и растопите на водяной бане, постоянно помешивая.

7. К растопленному шоколаду добавьте сливки и мед, хорошо перемешайте. Поставьте крем на 30 минут в холодильник.

8. Затем соедините меренги с помощью крема и поместите в холодильник для стабилизации. Такие пирожные могут дожидаться праздничного часа в холодильнике и несколько дней.

Готовьте легко и вкусно, и пусть в новогоднюю ночь все будет идеально!