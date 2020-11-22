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Картофельный киш: «Царское блюдо» из самых простых продуктов

Картофельный киш: «Царское блюдо» из самых простых продуктов

Хотите приготовить быстрое, вкусное и простое блюдо. Советуем порадовать домашних оригинальным блюдом под названием «Картофельный киш». Это как раз тот случай, когда не нужно тратить много времени на готовку, минимум продуктов и максимум вкуса.

Ингредиенты

  1. 500 г картофель
  2. 2 шт яйцо
  3. 100 г мука
  4. 300 г куриное филе
  5. 200 г творожный сыр
  6. 200 г сметана
  7. Соль/ специи

Как приготовить

  1. Отвариваем 500 г картофеля, делаем пюре. Перемешиваем 1 яйцо, 100 г муки и 1 ч. л.соли.
  2. Соединяем с картофелем, перемешиваем. Выкладываем в форму, смазанную растительным маслом, делая бортики.
  3. Готовим начинку: отварную куриную грудку нарезаем.
  4. Смешиваем 200 г творожного сыра, 200 г сметаны и 1 яйцо.
  5. Добавляем в массу курицу, солим по вкусу. Заливаем начинку в картофельную основу.
  6. Запекаем около часа при 180 градусах.

 

 

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