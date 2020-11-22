Картофельный киш: «Царское блюдо» из самых простых продуктов

Хотите приготовить быстрое, вкусное и простое блюдо. Советуем порадовать домашних оригинальным блюдом под названием «Картофельный киш». Это как раз тот случай, когда не нужно тратить много времени на готовку, минимум продуктов и максимум вкуса.
Ингредиенты
- 500 г картофель
- 2 шт яйцо
- 100 г мука
- 300 г куриное филе
- 200 г творожный сыр
- 200 г сметана
- Соль/ специи
Как приготовить
- Отвариваем 500 г картофеля, делаем пюре. Перемешиваем 1 яйцо, 100 г муки и 1 ч. л.соли.
- Соединяем с картофелем, перемешиваем. Выкладываем в форму, смазанную растительным маслом, делая бортики.
- Готовим начинку: отварную куриную грудку нарезаем.
- Смешиваем 200 г творожного сыра, 200 г сметаны и 1 яйцо.
- Добавляем в массу курицу, солим по вкусу. Заливаем начинку в картофельную основу.
- Запекаем около часа при 180 градусах.
Свежие комментарии