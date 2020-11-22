Картофельный киш: «Царское блюдо» из самых простых продуктов

Хотите приготовить быстрое, вкусное и простое блюдо. Советуем порадовать домашних оригинальным блюдом под названием «Картофельный киш». Это как раз тот случай, когда не нужно тратить много времени на готовку, минимум продуктов и максимум вкуса.

Ингредиенты

500 г картофель 2 шт яйцо 100 г мука 300 г куриное филе 200 г творожный сыр 200 г сметана Соль/ специи

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