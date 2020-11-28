Куриные грудки по-французски с яблоками

Добавьте новые нотки вкуса в популярное блюдо. После запекания с обжаренным луком и яблоками под сыром и майонезом птица получается просто неповторимой, а чеснок и мускат добавляют восхитительный аромат.

Куриное филе разрежьте вдоль на кусочки. Заверните в пищевую плёнку и отбейте кухонным молотком.

Форму застелите пергаментом и выложите в неё курицу. Каждый кусочек посолите, поперчите, посыпьте чесноком и мускатом.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне и за несколько минут обжарьте измельчённый лук до лёгкой румяности. Можно слегка присыпать его сахаром.

Яблоки очистите и натрите на крупной тёрке.

На каждый кусочек курицы выложите лук и яблоки. Сверху нанесите сеточку из майонеза, посыпьте тёртым сыром.