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Куриные грудки по-французски с яблоками

Куриные грудки по-французски с яблоками

Добавьте новые нотки вкуса в популярное блюдо. После запекания с обжаренным луком и яблоками под сыром и майонезом птица получается просто неповторимой, а чеснок и мускат добавляют восхитительный аромат.

Куриные грудки по-французски с яблоками

Приготовление

  1. Куриное филе разрежьте вдоль на кусочки. Заверните в пищевую плёнку и отбейте кухонным молотком.

  2. Форму застелите пергаментом и выложите в неё курицу. Каждый кусочек посолите, поперчите, посыпьте чесноком и мускатом.

  3. В сковороде разогрейте масло на среднем огне и за несколько минут обжарьте измельчённый лук до лёгкой румяности. Можно слегка присыпать его сахаром.

  4. Яблоки очистите и натрите на крупной тёрке.

  5. На каждый кусочек курицы выложите лук и яблоки. Сверху нанесите сеточку из майонеза, посыпьте тёртым сыром.

  6. Запекайте примерно 25 минут при температуре 180 °С.

 

 

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