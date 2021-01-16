Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Вкусно поесть любят все. Мой муж не исключение. И больше всего он ценит мясо. А легкие овощные салаты называет травой. Приходится мне подбирать для него мясные закуски или с печенью. «Вот это салаты для настоящих мужчин» — говорит он. Хотя я и сама не прочь побаловать себя подобными блюдами.

Недавно нашла 5 новых рецептов мясных салатов. На праздники уже все перепробовала. Действительно хороши! Так что смело можно сохранять в кулинарной книге или закладках. Решила и с вами поделиться.

Мясные салаты для мужчин

Салат «Обжорка»

Ингредиенты

50 г копченой колбасы

1 банка консервированной фасоли

2 помидора

50 г петрушки

2 ст. л. майонеза

50 г твердого сыра

Приготовление

Нарежьте колбасу соломкой, а помидоры — кубиками. Натрите сыр на мелкой терке, измельчите петрушку. Слейте жидкость c фасоли. Соедините ингредиенты в глубокой миске и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте.

Картофельный салат с ветчиной

Ингредиенты

750 г картофеля

4 яйца

1 сладкий перец

200 г вареной ветчины

4–5 перьев зеленого лука

200 г маслин

5 корнишонов

2 ст. л. огуречного рассола

4 стебля сельдерея

2 ч. л. горчицы

200 г майонеза

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Помойте и отварите картофель «в мундирах». Очистите и нарежьте средними кубиками. Отварите яйца, 3 из них мелко нарежьте. Измельчите лук и сельдерей, нарежьте перец и ветчину кубиками. Смешайте подготовленные продукты. Для заправки соедините майонез, горчицу, рассол и измельченные корнишоны. Добавьте соль и перец. Перемешайте. Заправьте салат соусом и оставьте на 1 час. Выложите закуску в салатник и украсьте оставшимся яйцом, порезанным кружочками.

Мужской салат

Ингредиенты

300 г говядины

80 г лука

150 г помидор

200 г болгарского перца

1 ст. л. аджики

5 ст. л. соевого соуса

0,5 ч. л. уксуса 70 %

30 г чеснока

70 мл растительного масла

0,5 ч. л. кориандра

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. паприки

соль по вкусу

смесь перцев по вкусу

Приготовление

Нарежьте говядину соломкой и обжарьте на 20 мл растительного масла до готовности. Приправьте солью и перцем. Нарежьте лук перьями, добавьте паприку, 0,5 ч. л. соли, сахар и уксус. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой, а помидоры — дольками. Сложите в миску, добавьте мясо и лук, выдавите чеснок. Для заправки смешайте кориандр, аджику, смесь перцев, оставшееся масло и соевый соус. Добавьте в салат и перемешайте.

Салат с говяжьей печенью, огурцами и яичными блинчиками

Ингредиенты

400 г говяжьей печени

2–3 соленых или маринованных огурца

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 морковь

3 ст. л. майонеза

6–7 ст. л. растительного масла

3 яйца

1 ст. л. муки

35 г грецких орехов

соль по вкусу

чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление

Печень нарежьте соломкой, огурцы — маленькими кусочками, лук — полукольцами. Натрите морковь на крупной терке. В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте печень на среднем огне в течение 7–8 минут. Переложите на тарелку. То же проделайте и с морковью. Добавьте к яйцам соль и муку, взбейте. Смажьте маслом сковороду и пожарьте тонкие яичные блины. Готовьте по минуте с каждой стороны. Дайте им слегка остыть, после чего сверните и тонко нарежьте. На свежем масле обжарьте лук в течение 5 минут. Подсушите орехи на чистой сковороде и мелко порубите. Смешайте все ингредиенты. Добавьте соль, перец и майонез, выдавите чеснок и перемешайте.

Салат с куриной печенью, сыром и мандаринами

Ингредиенты

2 яйца

1 морковь

2 картофеля

1 огурец

150 г куриной печени

2 мандарина

1 маленький болгарский перец

2–3 стебля зеленого лука

1 луковица

80 г твердого сыра

1–2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

2–3 ст. л. майонеза

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Отварите яйца, картофель и морковь. Натрите сыр на мелкой терке, всё остальное мелко нарежьте. В сковороде разогрейте масло на умеренном огне. Обжарьте печень и репчатый лук вместе с соевым соусом на разогретой сковороде с маслом. Готовьте примерно 10 минут. Дайте полностью остыть. Смешайте все подготовленные ингредиенты, кроме сыра. Добавьте соль, перец и майонез. Сверху посыпьте сыром.

Поверьте, ваши мужчины будут в восторге. Все салаты сытные, вкусные и простые. А это верный залог того, что они теперь регулярно будут на вашем столе. Аппетитные закуски подойдут для праздников и будней. А какие салаты для мужчин предпочитают ваши мужья?