Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Вкусно поесть любят все. Мой муж не исключение. И больше всего он ценит мясо. А легкие овощные салаты называет травой. Приходится мне подбирать для него мясные закуски или с печенью. «Вот это салаты для настоящих мужчин» — говорит он. Хотя я и сама не прочь побаловать себя подобными блюдами.
Недавно нашла 5 новых рецептов мясных салатов. На праздники уже все перепробовала. Действительно хороши! Так что смело можно сохранять в кулинарной книге или закладках. Решила и с вами поделиться.
Мясные салаты для мужчин
Салат «Обжорка»
Ингредиенты
- 50 г копченой колбасы
- 1 банка консервированной фасоли
- 2 помидора
- 50 г петрушки
- 2 ст. л. майонеза
- 50 г твердого сыра
Приготовление
- Нарежьте колбасу соломкой, а помидоры — кубиками.
- Натрите сыр на мелкой терке, измельчите петрушку. Слейте жидкость c фасоли.
- Соедините ингредиенты в глубокой миске и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте.
Картофельный салат с ветчиной
Ингредиенты
- 750 г картофеля
- 4 яйца
- 1 сладкий перец
- 200 г вареной ветчины
- 4–5 перьев зеленого лука
- 200 г маслин
- 5 корнишонов
- 2 ст. л. огуречного рассола
- 4 стебля сельдерея
- 2 ч. л. горчицы
- 200 г майонеза
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Помойте и отварите картофель «в мундирах». Очистите и нарежьте средними кубиками. Отварите яйца, 3 из них мелко нарежьте.
- Измельчите лук и сельдерей, нарежьте перец и ветчину кубиками. Смешайте подготовленные продукты.
- Для заправки соедините майонез, горчицу, рассол и измельченные корнишоны. Добавьте соль и перец. Перемешайте.
- Заправьте салат соусом и оставьте на 1 час. Выложите закуску в салатник и украсьте оставшимся яйцом, порезанным кружочками.
Мужской салат
Ингредиенты
- 300 г говядины
- 80 г лука
- 150 г помидор
- 200 г болгарского перца
- 1 ст. л. аджики
- 5 ст. л. соевого соуса
- 0,5 ч. л. уксуса 70 %
- 30 г чеснока
- 70 мл растительного масла
- 0,5 ч. л. кориандра
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. паприки
- соль по вкусу
- смесь перцев по вкусу
Приготовление
- Нарежьте говядину соломкой и обжарьте на 20 мл растительного масла до готовности. Приправьте солью и перцем.
- Нарежьте лук перьями, добавьте паприку, 0,5 ч. л. соли, сахар и уксус. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
- Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой, а помидоры — дольками. Сложите в миску, добавьте мясо и лук, выдавите чеснок.
- Для заправки смешайте кориандр, аджику, смесь перцев, оставшееся масло и соевый соус. Добавьте в салат и перемешайте.
Салат с говяжьей печенью, огурцами и яичными блинчиками
Ингредиенты
- 400 г говяжьей печени
- 2–3 соленых или маринованных огурца
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 3 ст. л. майонеза
- 6–7 ст. л. растительного масла
- 3 яйца
- 1 ст. л. муки
- 35 г грецких орехов
- соль по вкусу
- чёрный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Печень нарежьте соломкой, огурцы — маленькими кусочками, лук — полукольцами. Натрите морковь на крупной терке.
- В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте печень на среднем огне в течение 7–8 минут. Переложите на тарелку. То же проделайте и с морковью.
- Добавьте к яйцам соль и муку, взбейте. Смажьте маслом сковороду и пожарьте тонкие яичные блины. Готовьте по минуте с каждой стороны. Дайте им слегка остыть, после чего сверните и тонко нарежьте.
- На свежем масле обжарьте лук в течение 5 минут. Подсушите орехи на чистой сковороде и мелко порубите.
- Смешайте все ингредиенты. Добавьте соль, перец и майонез, выдавите чеснок и перемешайте.
Салат с куриной печенью, сыром и мандаринами
Ингредиенты
- 2 яйца
- 1 морковь
- 2 картофеля
- 1 огурец
- 150 г куриной печени
- 2 мандарина
- 1 маленький болгарский перец
- 2–3 стебля зеленого лука
- 1 луковица
- 80 г твердого сыра
- 1–2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2–3 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Отварите яйца, картофель и морковь. Натрите сыр на мелкой терке, всё остальное мелко нарежьте.
- В сковороде разогрейте масло на умеренном огне. Обжарьте печень и репчатый лук вместе с соевым соусом на разогретой сковороде с маслом. Готовьте примерно 10 минут. Дайте полностью остыть.
- Смешайте все подготовленные ингредиенты, кроме сыра. Добавьте соль, перец и майонез. Сверху посыпьте сыром.
Поверьте, ваши мужчины будут в восторге. Все салаты сытные, вкусные и простые. А это верный залог того, что они теперь регулярно будут на вашем столе. Аппетитные закуски подойдут для праздников и будней. А какие салаты для мужчин предпочитают ваши мужья?
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