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Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

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Вкусно поесть любят все. Мой муж не исключение. И больше всего он ценит мясо. А легкие овощные салаты называет травой. Приходится мне подбирать для него мясные закуски или с печенью. «Вот это салаты для настоящих мужчин» — говорит он. Хотя я и сама не прочь побаловать себя подобными блюдами.

Недавно нашла 5 новых рецептов мясных салатов. На праздники уже все перепробовала. Действительно хороши! Так что смело можно сохранять в кулинарной книге или закладках. Решила и с вами поделиться.

Мясные салаты для мужчин

Салат «Обжорка»

Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Ингредиенты

  • 50 г копченой колбасы
  • 1 банка консервированной фасоли
  • 2 помидора
  • 50 г петрушки
  • 2 ст. л. майонеза
  • 50 г твердого сыра

Приготовление

  1. Нарежьте колбасу соломкой, а помидоры — кубиками.
  2. Натрите сыр на мелкой терке, измельчите петрушку. Слейте жидкость c фасоли.
  3. Соедините ингредиенты в глубокой миске и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте.

Картофельный салат с ветчиной

Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Ингредиенты

  • 750 г картофеля
  • 4 яйца
  • 1 сладкий перец
  • 200 г вареной ветчины
  • 4–5 перьев зеленого лука
  • 200 г маслин
  • 5 корнишонов
  • 2 ст. л. огуречного рассола
  • 4 стебля сельдерея
  • 2 ч. л. горчицы
  • 200 г майонеза
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Помойте и отварите картофель «в мундирах».
    Очистите и нарежьте средними кубиками. Отварите яйца, 3 из них мелко нарежьте.
  2. Измельчите лук и сельдерей, нарежьте перец и ветчину кубиками. Смешайте подготовленные продукты.
  3. Для заправки соедините майонез, горчицу, рассол и измельченные корнишоны. Добавьте соль и перец. Перемешайте.
  4. Заправьте салат соусом и оставьте на 1 час. Выложите закуску в салатник и украсьте оставшимся яйцом, порезанным кружочками.

Мужской салат

Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Ингредиенты

  • 300 г говядины
  • 80 г лука
  • 150 г помидор
  • 200 г болгарского перца
  • 1 ст. л. аджики
  • 5 ст. л. соевого соуса
  • 0,5 ч. л. уксуса 70 %
  • 30 г чеснока
  • 70 мл растительного масла
  • 0,5 ч. л. кориандра
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. паприки
  • соль по вкусу
  • смесь перцев по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте говядину соломкой и обжарьте на 20 мл растительного масла до готовности. Приправьте солью и перцем.
  2. Нарежьте лук перьями, добавьте паприку, 0,5 ч. л. соли, сахар и уксус. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
  3. Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой, а помидоры — дольками. Сложите в миску, добавьте мясо и лук, выдавите чеснок.
  4. Для заправки смешайте кориандр, аджику, смесь перцев, оставшееся масло и соевый соус. Добавьте в салат и перемешайте.

Салат с говяжьей печенью, огурцами и яичными блинчиками

Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Ингредиенты

  • 400 г говяжьей печени
  • 2–3 соленых или маринованных огурца
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 морковь
  • 3 ст. л. майонеза
  • 6–7 ст. л. растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ст. л. муки
  • 35 г грецких орехов
  • соль по вкусу
  • чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Печень нарежьте соломкой, огурцы — маленькими кусочками, лук — полукольцами. Натрите морковь на крупной терке.
  2. В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте печень на среднем огне в течение 7–8 минут. Переложите на тарелку. То же проделайте и с морковью.
  3. Добавьте к яйцам соль и муку, взбейте. Смажьте маслом сковороду и пожарьте тонкие яичные блины. Готовьте по минуте с каждой стороны. Дайте им слегка остыть, после чего сверните и тонко нарежьте.
  4. На свежем масле обжарьте лук в течение 5 минут. Подсушите орехи на чистой сковороде и мелко порубите.
  5. Смешайте все ингредиенты. Добавьте соль, перец и майонез, выдавите чеснок и перемешайте.

Салат с куриной печенью, сыром и мандаринами

Салаты для мужчин: 5 рецептов сытных закусок

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 1 морковь
  • 2 картофеля
  • 1 огурец
  • 150 г куриной печени
  • 2 мандарина
  • 1 маленький болгарский перец
  • 2–3 стебля зеленого лука
  • 1 луковица
  • 80 г твердого сыра
  • 1–2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2–3 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите яйца, картофель и морковь. Натрите сыр на мелкой терке, всё остальное мелко нарежьте.
  2. В сковороде разогрейте масло на умеренном огне. Обжарьте печень и репчатый лук вместе с соевым соусом на разогретой сковороде с маслом. Готовьте примерно 10 минут. Дайте полностью остыть.
  3. Смешайте все подготовленные ингредиенты, кроме сыра. Добавьте соль, перец и майонез. Сверху посыпьте сыром.

Поверьте, ваши мужчины будут в восторге. Все салаты сытные, вкусные и простые. А это верный залог того, что они теперь регулярно будут на вашем столе. Аппетитные закуски подойдут для праздников и будней. А какие салаты для мужчин предпочитают ваши мужья?

 

 

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