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Советский майонез

Советский майонез

История происхождения майонеза покрыта тайнами. Говорят, что к его изобретению косвенно приложил руку сам кардинал Ришелье! Однако известно наверняка, что знаменитый соус из масла, лимонного сока и яиц был придуман во Франции. И с современным магазинным он не имеет практически ничего общего. Разве только старый советский майонез, простой рецепт которого можно найти в книгах 60-х.

В таком майонезе даже ложка стоит! Эмульсия получается стойкая и плотная, безо всяких дополнительных консервантов и стабилизаторов. Натуральный майонез использовать в салатах намного полезнее (и даже диетичнее) любого растительного масла. А вот и правильный рецепт, по которому готовили еще наши бабушки.

Советский майонез

Ингредиенты

Подсолнечное масло 250 мл
Яйцо 2 шт.
Горчица 1 ч. л.
Сахар 1 ч. л.
Соль 5 г
Уксус 50 мл

Приготовление

  1. Заранее достаньте продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.Советский майонез
  2. Отделите белок от желтков. Желток добавьте в чашу блендера и хорошенько взбейте.Советский майонез
  3. Добавьте соль, сахар, горчицу, уксус и взбивайте до получения густой эмульсии кремового цвета и консистенции. Вместо уксуса можно использовать 1,5 ст. л. лимонного сока.Советский майонез

Высокая жирность — это нормально! То, что у нас называют «Провансалем», во Франции и Англии даже майонезом считать нельзя.

Кстати говоря, там его любят ничуть не меньше нашего. Если вы еще не знаете, чем домашний майонез отличается от покупного, самое время проверить этот рецепт!

 

 

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