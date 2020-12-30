История происхождения майонеза покрыта тайнами. Говорят, что к его изобретению косвенно приложил руку сам кардинал Ришелье! Однако известно наверняка, что знаменитый соус из масла, лимонного сока и яиц был придуман во Франции. И с современным магазинным он не имеет практически ничего общего. Разве только старый советский майонез, простой рецепт которого можно найти в книгах 60-х.

В таком майонезе даже ложка стоит! Эмульсия получается стойкая и плотная, безо всяких дополнительных консервантов и стабилизаторов. Натуральный майонез использовать в салатах намного полезнее (и даже диетичнее) любого растительного масла. А вот и правильный рецепт, по которому готовили еще наши бабушки.

Ингредиенты

Подсолнечное масло 250 мл Яйцо 2 шт. Горчица 1 ч. л. Сахар 1 ч. л. Соль 5 г Уксус 50 мл

Приготовление

Заранее достаньте продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Отделите белок от желтков. Желток добавьте в чашу блендера и хорошенько взбейте. Добавьте соль, сахар, горчицу, уксус и взбивайте до получения густой эмульсии кремового цвета и консистенции. Вместо уксуса можно использовать 1,5 ст. л. лимонного сока.

Высокая жирность — это нормально! То, что у нас называют «Провансалем», во Франции и Англии даже майонезом считать нельзя.

Кстати говоря, там его любят ничуть не меньше нашего. Если вы еще не знаете, чемотличается от покупного, самое время проверить этот рецепт!