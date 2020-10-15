Морковный торт со сливочным кремом

Нарядный, яркий, сочный и очень вкусный торт.
Ингредиенты (для бисквита):
1. Сливочное масло комнатной температуры - 150 г
2. Сахар - 150 г
3. Яйца - 3 шт.
4. Морковь - 400 г
5. Мука - 300 г
6. Разрыхлитель - 2 ч.л.
7. Соль - щепотка
Ингредиенты (для крема):
1. Творожный сливочный сыр - 180 г
2. Сливки 33-35% - 100 мл
3. Сахар (или сахарная пудра) - 60 г
4. Грецкие (или любые другие по вкусу) орехи - 80 г
Приготовление:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром.
2. Добавить яйца, взбить.
3. Добавить тертую на мелкой тёрке морковь, перемешать.
4. Добавить просеянную муку, щепотку соли и разрыхлитель, замесить не сильно крутое тесто.
5. Разделить тесто на 2 части, выложить каждую часть в форму для запекания. У меня круглая форма диаметром 22 см. Форму смазать маслом или застелить пергамертом.
Инспекторы))
6. Выпекать в разогретой до 180t духовке 30-35 минут. Охладить.
Пока остужаются коржи, приготовим крем.
1. Взбить вместе сливочный сыр, сливки и сахарную пудру до загустения (взбивать около 5-7 минут).
2. Орехи измельчить в блендере не очень сильно, чтобы оставались кусочки.
Собираем торт:
1. На первый корж наносим половину крема.
2. Добавляем сверху орехи, накрываем вторым коржом.
3. На второй корж выкладываем оставшийся крем, разравниваем и украшаем орехами, обязательно обсыпав еще и весь стол))
Приятного аппетита!
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