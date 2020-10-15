Морковный торт со сливочным кремом

Нарядный, яркий, сочный и очень вкусный торт.

Ингредиенты (для бисквита):

1. Сливочное масло комнатной температуры - 150 г

2. Сахар - 150 г

3. Яйца - 3 шт.

4. Морковь - 400 г

5. Мука - 300 г

6. Разрыхлитель - 2 ч.л.

7. Соль - щепотка

Ингредиенты (для крема):

1. Творожный сливочный сыр - 180 г

2. Сливки 33-35% - 100 мл

3. Сахар (или сахарная пудра) - 60 г

4. Грецкие (или любые другие по вкусу) орехи - 80 г

Приготовление:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром.

2. Добавить яйца, взбить.

3. Добавить тертую на мелкой тёрке морковь, перемешать.

4. Добавить просеянную муку, щепотку соли и разрыхлитель, замесить не сильно крутое тесто.

5. Разделить тесто на 2 части, выложить каждую часть в форму для запекания. У меня круглая форма диаметром 22 см. Форму смазать маслом или застелить пергамертом.

Инспекторы))



6. Выпекать в разогретой до 180t духовке 30-35 минут. Охладить.



Пока остужаются коржи, приготовим крем.

1. Взбить вместе сливочный сыр, сливки и сахарную пудру до загустения (взбивать около 5-7 минут).

2. Орехи измельчить в блендере не очень сильно, чтобы оставались кусочки.

Собираем торт:

1. На первый корж наносим половину крема.

2. Добавляем сверху орехи, накрываем вторым коржом.

3. На второй корж выкладываем оставшийся крем, разравниваем и украшаем орехами, обязательно обсыпав еще и весь стол))

Приятного аппетита!